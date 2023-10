Llamadas de voz y video en X, antes Twitter, así se usan

Los usuarios podrán elegir de quién pueden recibir llamadas: contactos, seguidos o cuentas verificadas. (Europa Press/Adrien Fillon)

Una actualización de la aplicación para celulares de “X” (red social antes conocida como Twitter) habilita una de las funciones que el dueño de la compañía deseaba incorporar desde hace varios meses: la capacidad de hacer llamadas de audio y video de forma nativa desde la aplicación al igual que se puede hacer en WhatsApp.

La nueva característica de la red social se suma a otras como la de publicación de videos, envío de mensajes de audio, suscripción de pago, etc., que forman parte del proyecto de Musk, cuya intención es la de convertir a X en una aplicación “que lo hace todo”, aunque para ello falta mucho.

Los usuarios que quieran experimentar la función de llamadas no solo deberan tener un celular de Apple (pues la función solo está activa en estos dispositivos), sino que además tendrán que activarla como parte de las características disponibles en los mensajes directos de la plataforma. Para esto se deben realizar una serie de pasos desde la aplicación:

- Ingresar a la aplicación de X desde un iPhone. Estos pasos no aplican a celulares o dispositivos con otros sistemas operativos diferentes a iOS.

- Hacer clic sobre la foto de perfil ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla .

- Pulsar la opción “Configuración y soporte” y luego seleccionar el apartado “Configuración y privacidad”.

X habilita la función de llamadas de voz y vídeo. (Engadget)

- Ingresar a la opción “Privacidad y seguridad”.

- Seleccionar el apartado “Mensajes directos”.

- En esta sección debería aparecer un botón especial llamado “Activar llamadas de video y audio” que se podrá encender o apagar al gusto del usuario.

Una vez activa, la función permite que los usuarios elijan el tipo de perfiles a los que desean permitir el contacto. El sistema de la apicación ofrece solo tres opciones en este sentido: solo permitir a los usuario registrados en el directorio del celular, solo permitir ese tipo de comunicación por parte de cuentas a las que se sigue o que solo usuarios verificados puedan enviar llamadas a los usuarios.

Una vez activadas, las llamadas de audio y video estarán habilitadas desde la opción de mensajes directos, por lo que será más sencilllo acceder e lla cuando se ingresar a la sección de mensajes de texto.

Actualizar la aplicación de X en un iPhone

El acceso a esta función ya está habilitado para los celulares de Apple, aunque se prevee que la llegada de la característica será gradual y podría no estar activa en la región o ciudad. Para comparar eso, lo único que se tendrá que hacer será ingresar a la aplicación y seguir los pasos. Si la función no aparece en el menú especial, esto se debe a que aún no se encuentra disponible.

La tienda de aplicaciones debería tener una actualización de la aplicación de X. (APPLE)

En este caso, otra forma de comprobarlo es por medio de la consulta directa de una posible actualización del sistema de la plataforma en la tienda de aplicaciónes. Si al encontrar la opción “X” en su buscador, esta no aparece con un botón adicional “Actualizar”, los usuarios solo tendrán que esperar a que se habilite

Si luego de la actualización el sistema de la plataforma aún no permite el acceso de los usuarios a esta configuración, entonces significa que la función no se ha activado en el país o región en la que se encuentra el usuario, por lo que solo quedaría esperar a que esta se habilite en las siguientes semanas o meses posteriores a su lanzamiento.