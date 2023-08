Lo que decía la carta de Steve Jobs subastada en 175.759 dólares

La oficina de Steve Jobs en Cupertino se conserva como la dejó desde su fallecimiento en el año 2011. (Foto: Diana Walker)

Recientemente, se reportó que una carta realizada a mano por Steve Jobs había sido subastada por una alta suma de dinero a través de la casa de subastas estadounidense RR Auction, organización que se encargó de certificar su auntenticidad.

El manuscrito tiene un alto significado no sólo por quien la escribió sino también por su contenido, pues contiene información sobre cómo Jobs ideó la publicidad del Apple-1, el primer ordenador personal de la compañía.

RR Auction describió el elemento subastado como un “borrador histórico de publicidad temprana para el “Apple Computer-1″, escrito íntegramente de la mano de “steven jobs” en 1976, incluidas dos Polaroids del prototipo funcional, fotografiadas en The Byte Shop y anotadas por Jobs”.

Carta de Steve Jobs subastada.

Según el historiador de Apple Corey Cohen, las especificaciones técnicas de este borrador publicitario escrito a mano coinciden perfectamente con el anuncio original del Apple-1, que se imprimió por primera vez en la edición de julio de 1976 de la revista Interface, marcando el inicio público de lo que se convertiría en uno de las empresas más valiosas e influyentes del mundo.

En la parte superior de la hoja se leía “Apple Computer-1″, luego Jobs añadió una serie de caracterísiticas que quería que se destacaran en el anuncio como el microprocesador 6800, 6501 o 6502, al señalar entre paréntesis que el 6501 o 6502 son “recomendados porque tenemos un procesador básico”.

Continuó con un desglose “integrado”: “todas las fuentes de alimentación, 8 KB de RAM (dinámico 4 K de 16 pines), terminal crt completo: entrada: teclado ASC11, salida: vídeo compuesto, totalmente ampliable a 65 KB mediante conector de borde, 58 ¡¡ic que incluye 16 para 8K ram!! Software de monitorización (para 2 proms a bordo (256 bytes)) incluído”.

Curiosamente, Jobs afirmó “basic on the way (ROM)”, que nunca se materializó para el Apple-1, pero sí al año siguiente para el Apple II. Concluyó citando un precio de $75 por “solo placa + manual, una verdadera ganga”.

Primer anuncio publicitario del Apple-1

Por otro lado, resalta que en la parte inferior del papel, el magnate firmó con su nombre completo “Steven Jobs” y añadió la dirección particular de sus padres y número de teléfono, “11161 Crist dr., Los Altos, Ca 94022, (415) 968-3596″, la sede original de Apple Computer Company.

Además de la carta y del anuncio original del periódico Interface, la subasta contó con otros elementos claves en la historia del Apple-1: dos fotografías Polaroid originales en color brillante de 3,5 x 4,25 tomadas en The Byte Shop en Mountain View, California, que muestran una placa de computadora Apple-1 completamente ensamblada con un teclado y monitor adjuntos y, una pantalla de computadora Apple-1 que muestra un programa Apple Basic.

En los bordes de las fotos, Jobs escribió “este es el sistema Apple de Apple Computer Co., 11161 Crist Dr. Los Altos, CA 940, (415 \ 968-3596, Steven” y “borroso porque la cámara se movió”.

Polaroids de Steve Jobs subastadas.

Finalmente, a la subasta se le agregó un documento hecho por el destinario original de la carta de Jobs. En ella, la persona contó que conoció al cofundador de Apple “en octavo grado en 1968″.

“Como era nuevo en la escuela, Jobs estaba buscando a alguien con quien pasar el verano, por lo que él y yo nos hicimos rápidos amigos”, el escritor anónimo cuenta que durante esas vacaciones, andaron en bicicleta por toda la zona de Sunnyvale, Los Altos y por las montañas de Santa Cruz hasta la playa.

Y cerró diciendo que “durante el tiempo que el Apple 1 estuvo en progreso, visité a Steve varias veces (Navidad de 1975, vacaciones de primavera de 1976 y verano de 1976) y vi computadoras siendo probadas en cajas en el garaje. Fue durante una de estas visitas que Steve me dio una fotografía Polaroid de la computadora, una captura de pantalla Polaroid de Apple 1 Basic y una oferta escrita a mano de placas base por $75 cada una”.