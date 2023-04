Inteligencia artificial genera imágenes sin afectar derechos de autor

Adobe Firefly es la plataforma de inteligencia artificial que genera imágenes sin afectar los derechos de autor. (Adobe)

Las inteligencia artificiales generativas que crean imágenes a partir de textos brindados por los usuarios han iniciado su implementación en otros servicios como aplicaciones de libre descarga en celulares. En ese sentido, Adobe ha desarrollado su propio modelo basado en esta tecnología con el que se pueden crear diseños de esa forma.

La nueva aplicación, que formará parte del conjunto de programas y que tiene por nombre “Adobe Firefly” funciona del mismo modo que lo harían programas como DALL-E2 o Midjourney. Además, tiene dos formas de crear contenido: texto a imágenes y edición de estilos para letras.

Ambos modos de creación están disponibles para el público en general luego de haberse registrado para acceder, y aunque para ello deben acceder a la página web oficial de Adobe pues la prueba beta está limitada a su uso en un sitio, el objetivo de la compañía es que esta plataforma sea una aplicación más que se pueda descargar.

Durante el último año las plataformas de generación de imágenes enfrentaron cuestionamientos pues, al igual que otras tecnologías similares, sus creaciones eran inspiradas en fotografías disponibles en otras plataformas en internet, muchas de las cuales podría estar protegidas por derechos de autor, por lo que existía la posibilidad de estar cometiendo plagio.

Adobe Firefly tiene dos modos de creación de contenido disponibles: edición de imágenes y edición de texto. (Captura)

Sin embargo, este no sería el caso de Firefly pues, según Adobe, todas las imágenes que sirvieron para entrenar a Firefly estaban libres de derechos de autor, fueron licenciadas específicamente para la alimentación de la base de datos del programa, o ya estaban presentes en la aplicación de Adobe Stock.

Alexandru Costin, vicepresidente de IA generativa y Adobe Sensei, afirmó que Firefly no tiene la capacidad de generar contenido que infrinja los derechos de autor de creadores de imágenes y fotografías pues no ha sido entrenado usando contenido de marcas o protegido, aunque no descartó que esto pueda cambiar.

Costin afirmó que Adobe estaría planeando realizar pagos a artistas que deseen contribuir al entrenamiento de Firefly podrán hacerlo a cambio de un pago por sus servicios a la compañía. Si bien esto no será en el corto plazo o incluso cuando la plataforma sea lanzada de forma oficial, ya se encuentra en desarrollo una estrategia dirigida a eso.

Una de las funciones especiales del modo de generación de imágenes es que una vez que se haya introducido una fotografía o contenido al sistema de Firefly, se puede seleccionar un elemento específico y reemplazarlo por otro similar, pero con un estilo diferente usando la tecnología de inteligencia artificial. Además, cualquier imagen puede ser modificada en su apariencia si se introduce la instrucción correcta en el software.

Adobe Firefly puede producir imágenes basadas en texto por medio de indicaciones específicas como se puede hacer en DALL-E2 o Midjourney. (Adobe)

Por otro lado, la inteligencia artificial puede utilizarse para introducir fotografías sobre las que el sistema se puede basar para crear contenido. Incluso puede solicitarse a Firefly que proponga estilos especiales propios sobre los que se puede trabajar, ya sea en edición de imágenes o creación de textos artísticos. La selección puede ser modificada para presentar nuevas versiones que se asemejen más al estilo final que el usuario desee incluir en su diseño.

Por su parte, en cuanto al uso comercial de las imágenes creadas por sistemas de inteligencia artificial, la compañía Shutterstock, dedicada a la difusión de contenido de archivo sí habría iniciado la venta de estas fotografías artificiales desde finales del año 2022.

Al igual que Adobe, Shutterstock pretende abordar la problemática generada por los derechos de autor por medio de la creación de un fondo dedicado a la realización de pagos por este motivo a los fotógrafos que capturaron las imágenes en las que se basó su modelo de inteligencia artificial para crear contenido.