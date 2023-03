Top cinco de las aplicaciones streaming más usadas en el mundo

Así funciona la televisión gratuita con publicidad, la nueva tendencia que están adoptando las plataformas de streaming.

Las plataformas de streaming compiten constantemente para determinar cuál es la mejor. Según un gráfico publicado por FlixPatrol, una fuente que examina periódicamente las compañías con más suscripciones, Netflix, Amazon Prime y Disney+ se encuentran a la cabeza.

Netflix ocupa el primer lugar con presencia en 78 países y más de 200 millones de clientes en todo el mundo. El servicio estadounidense domina en Europa, América Central y del Sur, y en algunos países asiáticos.

De acuerdo con los datos proporcionados, Netflix cuenta con un total de 230,930,000 suscriptores, seguido por Amazon Prime con 200,000,000, Disney+ con 161,800,000 y Video Tencent con 124,000,000

Asimismo, le siguen iQIYI con 106,000,000 suscriptores, HBO Max con 81,000,000, Hulu con 48,000,000, Paramount+ con 46,000,000, Apple TV con 40,000,000 y Eros Now con 39,900,000.

iOS y Android

Por otra parte, la plataforma también mide cuáles son las aplicaciones de streaming más descargadas en cada uno de los sistemas operativos de Apple y Android.

En la App Store de Apple, Netflix ocupa el primer lugar con un total de 21,017 descargas, seguido de Disney+ con 7,459 descargas, HBO Max con 6,364, Amazon Prime con 5,034 y Star+ con 2,805.

En la Play Store de Google, el primer lugar lo ocupa Disney+ con un total de 5,153 descargas, seguido de Netflix con 2,787 descargas, Pluto con 2,399, HBO Max con 2,309 y Amazon Prime con 1,882.

La aplicación tendrá televisión por streaming con publicidad y de acceso grautito, según The Wall Street Journal.

Series más vistas de las plataformas

Dentro de las series más vistas en el último mes se encuentra Squid Game (Netflix) con un total de 142 millones de espectadores, seguido de Extraction (Netflix) con 99 millones de espectadores.

Asimismo, Bird Box (Netflix), Spenser Confidential (Netflix), 6 Underground (Netflix), Murder Mystery (Netflix) Bridgerton (Netflix) The Old Guard (Netflix), The Witcher (Netflix) y por úilimo Enola Holmes (Netflix).

Netflix redujo sus precios

La plataforma de streaming ha realizado cambios de precios en algunos países del mundo en un intento por mantener a los usuarios en la empresa.

Netflix ha reducido los precios en sus tarifas de suscripción en más de 30 países, pues la compañía estadounidense pretende mantener su posición como uno de los gigantes en este sector ante la competencia de HBO Max, Prime Video, Disney+ o Apple TV.

Según The Wall Street Journal, en algunos casos los precios han quedado en 10,57 dólares al mes en la suscripción Premium. Estos países abarcan desde Oriente Próximo hasta África, Asia y Europa. El precio del plan de suscripción básico de la empresa es el que más cae, con una disminución de alrededor del 50%, indicó la firma de investigación independiente Ampere Analysis.

Según Europa Press, en la página de planes y precios de Netflix los países con subscripciones rebajadas son Croacia, Eslovenia, Bulgaria, Yemen, Jordania, Libia, Irán, Kenia, Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas.

La plataforma comenzó a actualizar los precios reducidos el pasado 13 de febrero en países como Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Guatemala y Panamá, entre otros. A pesar de todo ello, por el momento Netflix no ha anunciado ningún cambio en las tarifas de suscripción para los faltantes.

Según un portavoz de Netflix que habló con The Wall Street Journal, estos cambios en los precios de los planes de suscripción vienen precedidos por la competencia de Netflix con respecto a otras plataformas.