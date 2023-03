Qué son las notificaciones push y por qué pueden ser peligrosas

Notificaciones web push. (Kinsta)

Seguramente cualquier persona que ha navegado en internet ha visto mensajes de promociones, avisos de entregas de pedidos o noticias de interés en su pantalla móvil o en el computador, pues bien, ese apartado tan común se conoce como notificaciones push.

Este tipo de contacto cercano puede ser útil en muchos casos pero actualmente, los cibercriminales están aprovechando esta función para insertar virus y publicidad engañosa con notificaciones falsas.

En el caso de algunos dispositivos como los computadores Mac de Apple, estas notificaciones falsas además de imitar la apariencia de los avisos del sistema, envían mensajes de riesgo o de virus encontrados para alertar a los usuarios y llevarlos a hacer clic sobre esas alertas que dirigen a páginas de publicidad o de otro tipo que puede poner en riesgo la seguridad.

Las notificaciones web push envían mensajes o alertas directamente al sistema de los dispositivos que permitan su acceso. (Applesfera)

La aparición de este tipo de contenidos se puede deber a que, ya sea por accidente o por desconocimiento sobre el riesgo, se aceptó la solicitud de la página web de enviar notificaciones web push. Estas aparecen de forma recurrente y se pueden recibir varias en poco tiempo pues su objetivo es hacerse notar para que se haga clic sobre ellas.

En el caso de las notificaciones web push que redirigen a sitios de publicidad, estas generan ganancias monetarias a los cibercriminales, quienes son los únicos beneficiados por este tipo de mensajes, que suelen vincularse a páginas no seguras que pueden generar riesgos aún mayores.

Mientras tanto, otras notificaciones web push (sobre todo aquellas que alertan sobre la presencia de uno o varios virus), buscan que el dueño del dispositivo descargue un supuesto software antivirus. Sin embargo, estos programas son falsos y esconden aún más virus que infectan el computador y pueden llegar a extraer información sensible que será utilizada como parte de una campaña de phishing o de ransomware (secuestro de datos).

Para evitar ser víctima de este tipo de notificaciones y no exponer información privada o sensible a posibles robos por parte de cibercriminales, los usuarios deberán estar atentos ante posibles solicitudes de páginas web no seguras o sospechosas que intentarán enviar notificaciones web push. Todos estos mensajes o solicitudes deben ser negados.

En el caso de que se haya aceptado el envío de estos mensajes al sistema del computador, las personas pueden acceder a la configuración del sistema de su navegador para retirar estos permisos y evitar que notificaciones de este tipo puedan aparecer nuevamente. Para acceder a esta configuración en el navegador de Google Chrome se deben seguir estos pasos:

Se puede eliminar el permiso concedido a las notificaciones web push para aparecer en el dispositivo desde la ventana de configuración de Google Chrome. (Captura)

- Hacer clic en el botón “Menú” que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana y tiene forma de tres puntos en vertical.

- Seleccionar la opción “Configuración” que abrirá una nueva pestaña del navegador con la url “chrome://settings/”.

- En la barra de configuración ubicada a la izquierda de la ventana, se deberá hacer clic sobre la pestaña “Privacidad y seguridad”.

- Hacer clic en el apartado “Configuración de sitios”.

- En la sección “Permisos” ir a “Notificaciones”.

Se verán dos apartados: el primero que determina el comportamiento del navegador al ser preguntado por el envío de notificaciones (Se puede configurar para que el permiso se niegue automáticamente), mientras que en la segunda sección, se puede ver una lista de sitios web que poseen o no el permiso para enviar notificaciones web push.

La administración de estas notificaciones puede ser modificada por los usuarios en cualquier momento en este apartado de configuración.