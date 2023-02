PlayStation VR2 ya está disponible con más de 40 juegos

Los visores tendrán resolución 4K y retroalimentación háptica. (PlayStation)

Inició una nueva generación de realidad virtual para PlayStation con el lanzamiento del casco PSVR2, el cual tendrá acceso a juegos como Horizon: Call of the Mountain, No Man’s Sky, Gran Turismo 7 y Resident Evil Village.

Además de los títulos más famosos para muchos, se espera que el catálogo inicial tenga 40 juegos en total.

Su precio de venta es de 599 dólares y solo será compatible con PlayStation 5, siendo un aliado de la consola para la actual generación en la que también está la Xbox Series X|S.

Novedades de PlayStation VR 2

Este accesorio tiene varios cambios respecto a la primera generación, el más evidente es que necesitará de un solo cable para conectarse a la consola, a diferencia del primero que tenía varias conexiones y molestaban la experiencia.

Dentro de su apartado técnico se destaca una pantalla OLED HDR de 2000 x 2040 píxeles por ojo, un campo de visión de 110 grados y tasas de refresco de 90 y 120 Hz, todo esto servirá para ofrecer una calidad de imagen de 4K, mucho más fluida y realista.

Otro punto importante es la inclusión de la tecnología de seguimiento ocular, lo que permitirá al usuario ver lo que hay a su alrededor sin necesidad de mover la cabeza, dentro del campo de visión establecido, según la ubicación de su mirada.

También, se incluye tecnología háptica que permitirá sentir lo que sucede dentro del juego; dicha implementación estará en el visor y en los mandos, que también incluyen gatillos adaptativos para ofrecer resistencia según los movimientos del juego y la opción de detectar movimientos de los dedos.

Juegos para PS VR2

Para su lanzamiento, el dispositivo contará con varios títulos exclusivos como el caso de Horizon: Call of the Mountain, mientras que otros llegarán de plataformas de realidad virtual o actualizaciones gratuitas de juegos para PlayStation 5 que se adaptan a este formato.

Aquí el listado completo de los que por ahora están disponibles:

- After the Fall (Vertigo Games)

- Altair Breaker (Thirdverse)

- Before Your Eyes (Skybound Interactive, fecha aproximada)

- Cities VR (Fast Travel Games)

- Cosmonious High (Owlchemy)

- Creed: Rise to Glory – Championship Edition (Survios, fecha aproximada)

- The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, fecha aproximada)

- Demeo (Resolution Games)

- Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

- Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

- Gran Turismo 7 (mediante actualización gratuita a la versión de GT7 para PS5)

- Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

- Vacation Simulator (Owlchemy)

- Jurassic World Aftermath (Coatsink)

- Kayak VR: Mirage

- Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

- The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

- The Light Brigade (Funktronic Labs, incluye las versiones para PS VR y PS VR2)

- Moss 1 y 2 remasterizados (Polyarc)

- NFL Pro Era (StatusPro, Inc., actualización gratuita para PS VR2)

- No Man’s Sky (Hello Games, fecha aproximada)

- Pavlov VR (Vankrupt)

- Pistol Whip (Cloudhead, actualización gratuita)

- Puzzling Places (Realities.io, actualización gratuita)

- Resident Evil Village (Capcom, mediante actualización gratuita a la versión de RE Village para PS5)

- Rez Infinite (Enhance)

- Song in the Smoke (17-Bit)

- STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge (ILMxLab)

- Synth Riders: Remastered Edition (Kluge Interactive, actualización gratuita)

- The Tale of Onogoro (Amata K.K)

- Tentacular (Devolver)

- Tetris Effect: Connected (Enhance)

- The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, fecha aproximada)

- What the Bat (Triband)

- Zenith: The Last City (Ramen VR, actualización gratuita)