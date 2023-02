Cuáles son los teclados de membrana y sus principales diferencias

Teclado de membrana. (Hard Zone)

Uno de los accesorios básicos que se requiere para el funcionamiento de los computadores, sean portátiles o de escritorio, es un teclado que permita ejecutar comando, acceder a programas de producción de textos, además de redactar mensajes dentro de estos dispositivos por medio de una plataforma física en lugar de usar un teclado virtual como el que se utiliza en celulares o tabletas.

Aún cuando la función básica de los teclados sea siempre la misma, mientras que unos son catalogados como mecánicos, otros son llamados “teclados de membrana”, una característica no menor que puede llevar a que las personas decidan si quieren adquirir uno u otro tipo.

Cuáles son las diferencias entre ambos tipos de teclados

El funcionamiento del sistema de presión de las teclas es la principal distinción entre ambos teclados. Mientras que los mecánicos presentan una resistencia variable por medio de un mecanismo básico de clics que generan ruido al momento de pulsar cada tecla, los que son de membrana son mucho más silenciosos y requieren de menor esfuerzo para pulsar las teclas y producir un caracter.

Tipos de mecanismos en teclados mecánicos

En principio, los teclados que son de membrana no tienen mecanismos específicos para cada una de las teclas que poseen, sino que cada una funciona por medio de una sección amplia de goma o plástico que ocupa toda la base del teclado por dentro y se encargan de conectar las teclas con la placa interna que asigna una pulsación en un lugar específico con una letra, símbolo o número en particular.

Uno de los principales beneficios que tienen los teclados de este estilo se encuentra en su bajo costo a comparación a lo que se puede encontrar en aquellos que son mecánicos. Incluso los teclados de membrana de la calidad más alta no son comparables en precio a los de la misma categoría en mecánicos, lo cual no quiere decir que sean peores.

Al igual que se puede gestionar algunos recursos de personalización en los teclados mecánicos, como modificar los mecanismos internos, los teclados de membrana también pueden modificarse para generar sensaciones de pulsación distintas por un precio menor sin que esto afecte su calidad o funcionamiento.

Además, en el caso de los usuarios principiantes o que no se encuentran tan interesados en ampliar sus conocimientos respecto a estos accesorios, conseguir un teclado de membrana que cumpla con sus requerimientos no es complicado pues, a diferencia de los mecánicos, no tienen una tecnología y detalles diversos.

En el caso de personas que tengan alguna forma de discapacidad y requieran de un teclado, aquellos que son de membrana son más recomendables debido a que requieren de menor esfuerzo para pulsar cada una de las teclas, lo cual puede resultar más amable para los usuarios que presenten dificultades para manipular estos dispositivos.

Las posibilidades de reparación de estos teclados también son factores a tener en cuenta pues el los principales problemas que podría tener un teclado de membrana es que uno de los contactos se rompa o no funcione adecuadamente y aunque para solucionar el problema se tendría que reemplazar toda la sección interna de goma, esta sigue teniendo un precio menos a comparación de los de tipo mecánico.

Dependerá de cada uno de los usuarios que estén interesados en adquirir algunos de estos dispositivos encontrar el más adecuado para sus necesidades y las características individuales del trabajo o actividad que realiza desde su PC.