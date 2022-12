Qué significa que un teclado sea mecánico o de membrana

(Crédito: pixbay)

Uno de los componentes más importantes al momento de elegir los componentes que se utilizarán para formar una PC dedicada al gaming o al trabajo especialmente orientado a la edición o producción de contenido audiovisual es el teclado que se utilizará para ejecutar estas actividades. En estos casos es importante distinguir que no solo existe solo un tipo determinado, sino que existen varios que poseen características específicas.

Actualmente en el mercado se pueden encontrar dos grandes variantes que son las preferidas por los usuarios al momento de adquirir uno nuevo para sus computadores: aquellos que requieren de un sistema de “membrana” y los que funcionan con un conjunto de mecanismos individuales para cada tecla.

Cómo es un teclado de membrana

Este tipo de teclados recibe su nombre por la membrana flexible de color blanco que está incluida en su interior y que permite el contacto entre las teclas físicas y la placa interior del teclado que emite señales eléctricas que finalmente generan que las letras se muestren en la pantalla del computador.

Teclado de membrana. (Hard Zone)

Un aspecto beneficioso de este tipo de teclados es que debido a que su producción es menos costosa que la de uno mecánico, los precios de estos productos no es muy elevado y uno de buena calidad no resulta muy complicado de conseguir. Además, estos tienen la capacidad de ser silenciosos pues la presión que se requiere para activar cada tecla no produce sonidos molestos.

Sin embargo, estos teclados también tienen características negativas como la corta vida útil que tienen pues la membrana que poseen puede sufrir daños internos y deberá ser cambiada en su totalidad para evitar fallos en las teclas. Además de la posibilidad de que las teclas que se pulsen se bloqueen al pulsar varias al mismo tiempo, lo que podría generar inconvenientes al introducir comandos.

Cómo es un teclado mecánico

En el caso de los teclados mecánicos, a diferencia de los que tienen una membrana, poseen un sistema individual para cada una de sus teclas, lo que hace posible que estes funcionen de forma independiente al tacto de los usuarios, quienes además pueden personalizar el tipo de mecanismo que desean tener en su teclado y por lo tanto el tipo de presión que necesitan para activarse.

(Crédito: pixbay)

Esta personalización es el origen del sonido que estos teclados producen al momento de pulsar una tecla, pues una vez que se añade el mecanismo correcto, cada una presente en el dispositivo emitirá un clic que permite identificar que un botón ha sido correctamente pulsado y activado.

Los teclados de este tipo son más duraderos en comparación con los de membrana y su mantenimiento es mucho más sencillo al solo necesitar que se retiren las teclas de manera temporal. Además se elimina la posibilidad del bloqueo del teclado gracias a la independencia que tiene cada botón debido a sus mecanismos.

Estos teclados también suelen tener precios elevados en el mercado debido a que su proceso de fabricación es más costoso. A diferencia de los teclados de membrana, estos no son silenciosos debido a la naturaleza de sus mecanismos, que producen constantemente sonidos de clic que pueden llegar a ser incómodos para algunos usuarios.

Tipos de mecanismos en teclados mecánicos

Dependerá de cada uno de los usuarios que estén interesados en adquirir algunos de estos dispositivos encontrar el más adecuado para sus necesidades y las características individuales del trabajo o actividad que realiza desde su PC.

Seguir leyendo: