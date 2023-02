WhatsApp: la mejor forma de ocultarle a cualquiera que estoy ‘En Línea’

Estado de 'En línea' de WhatsApp. (foto: Mundocuentas)

Meta, propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, anunció que la aplicación de mensajería de la compañía le va permitir ocultarle a cualquiera que esté “En Línea”. Esto le permitirá tener un mejor control sobre quién puede ver está información y quién no.

“Elija quién puede ver que está en línea: Ver cuándo están en línea amigos o familiares nos ayuda a sentirnos conectados los unos con los otros, pero todos hemos vivido momentos en los que queríamos revisar nuestro WhatsApp en privado”, indicaron.

“Para esos momentos en los que quiere mantener su presencia en línea en privado, hemos introducido la posibilidad de seleccionar quién puede y quién no puede ver cuándo está en línea. Esta función estará disponible para todos los usuarios este mes”, destacaron desde la empresa.

Ocultar estado de 'En línea' en WhatsApp. (foto: Meta)

Cómo cambiar su configuración

De forma predeterminada, WhatsApp establece su configuración de privacidad para permitir que cualquier usuario pueda ver su foto de perfil, información y recibos de lectura, asimismo, sus contactos para ver sus actualizaciones de estado y también para que cualquier usuario pueda agregarlo a grupos de la aplicación.

Para realizar esta configuración puede dirigirse a:

Android : Más opciones> Configuración > Privacidad.

iPhone: Configuración > Privacidad.

KaiOS : Opciones > Configuración > Cuenta > Privacidad.

Escritorio: clic en Menú> Configuración > Privacidad.

Allí podrá cambiar de manera sencilla quién puede ver su última vista y en línea, ver su foto de perfil, ver su información “Acerca de”, ver sus actualizaciones de estado, ver recibos de lectura y la opción para agregarlos a Grupos.

Sin embargo desde el Blog de WhatsApp resaltan lo siguiente: “si no comparte su última visita o en línea, no podrá ver la última visita o en línea de otros usuarios, asimismo, si desactiva los recibos de lectura, no podrá ver los recibos de lectura de otros usuarios. Siempre se envían confirmaciones de lectura para chats grupales”.

“Si un contacto ha desactivado las confirmaciones de lectura, no podrá ver si ha visto sus actualizaciones de estado y las personas en línea en un hilo de chat pueden ver cuando está escribiendo”, agregaron.

Nuevas funciones de WhatsApp

Por otro lado, la aplicación dió nuevas actualizaciones y funciones que puede realizar en la aplicación, por un lado, los usuarios ya podrán realizar estados de voz, algo muy similar que se presenta en aplicaciones como Instagram y Facebook.

Este estado, se mantendrá públicamente en un periodo máximo de 24 horas antes de ser eliminada de manera automática, y en la que también se puede compartir fotos, videos, GIFs y texto. Otra de las actualizaciones son las reacciones a los estados, como pasa en otras aplicaciones, está actualización permite reaccionar con emojis predeterminados a la publicación de otro usuario.

Solo deberán deslizar un dedo hacia arriba para que aparezcan los emojis de reacción que pueden ser rostros con corazones, riéndose, soprendidos, tristes, oraciones, aplausos, fuegos artificiales y “100″. Que es muy familiar a lo que ya se hace en la aplicación de Instagram.

Y también permitirá tener una vista previa de enlaces en los estados, debido a que los links en su formato de texto en las publicaciones de estados en WhatsApp no son estéticos, además de poco seguros en ocasiones, la aplicación de Meta incluirá dentro de su lista de características la visualización previa del contenido de estos enlaces.

Entre otras de las actualizaciones está el anillo de estado en las fotos de perfil. en donde se mostrará si un contacto suyo subió algún estado en WhatsApp, lo que permitirá darle click y ver qué subió, sin tener que dirigirse a la sección de Estados en la aplicación.