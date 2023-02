PlayStation 5 con lector de disco o digital: cómo saber cuál beneficia más

La consola tiene dos versiones: digital y con lector de disco, la diferencia entre ambas es de 100 dólares.

PlayStation 5 lleva en el mercado ya más de dos años. Desde su lanzamiento se presentaron dos versiones que solo tienen una diferencia: una tiene lector de disco y la otra no. Sin embargo, eso es un mundo de posibilidades diferencias.

El precio oficial de la consola de Sony es de 499 dólares, para la edición con lector de disco, y de 399 para la que no tiene. Aunque son 100 dólares de ahorro, cada una implica que el usuario esté seguro de su elección por varios motivos.

Una situación que es diferente en Xbox, porque la versión económica, la Series S, presenta más diferencias frente a la Series X, debido a sus características técnicas y el rendimiento que pueda alcanzar, además de tampoco tener lector de disco.

Cómo saber cuál PlayStation 5 conviene más

Tener una consola digital implica una serie de condiciones, que quizás a futuro puedan molestar al usuario. Así que el primer punto es el monetario, porque si bien la versión con lector cuesta 100 dólares más, en promedio, en el largo plazo ese valor se puede ver igualado.

Los videojuegos tienen la característica de perder su valor con el paso del tiempo, así que un juego que se compra nuevo por 70 dólares, seguramente en un año va a estar en 50 dólares nuevo y menos de 40 en el mercado de segunda mano.

Esta característica se convierte en una ventaja grande para la versión con lector, porque con la digital se depende mucho de los precios que mantiene PlayStation Store, que pocas veces bajan.

Además, al ser una compra digital no hay opción de reventa o de intercambio, algo que muchos optan por hacer al terminar un juego, ya que no deben no gastar más dinero en uno nuevo o la inversión es muy baja.

Siguiendo por la línea de lo económico. PlayStation Store no tiene su tienda regionalizada, es decir, los precios siempre van a salir en dólares y no en la moneda de cada país, eso representa que las compras se deben hacer en la divisa estadounidense, lo que representa un gasto extra por la conversión, especialmente en épocas como las actuales.

Otro punto de diferencia, es que PlayStation 5 es retrocompatible con PS4, así que para aquellos que tengan aún sus juegos de la anterior consola podrán seguir disfrutándolos insertando ese disco. Adicionalmente, sí el juego tiene actualización a una versión de nueva generación, se podrá disfrutar, aunque en algunos casos hay que pagar un dinero extra.

La suma de todos estos aspectos para muchos puede representar la diferencia de los 100 dólares de pago por la consola, ya muchos en la actualidad están totalmente digitalizados y ven con mucha más comodidad tener una consola de este tipo para ahorrar espacio por las cajas de los discos y por qué sus compras quedarán guardadas para siempre en su perfil.

Discord permitirá usar PS5 para crear chats de voz especializados

Uno de los inconvenientes que se presentan al momento de experimentar videojuegos es la imposibilidad que tienen los usuarios de establecer contacto directo en un chat de voz con las personas que encuentren durante las sesiones de juego online, una función que está presente en las consolas por medio de mensajes de texto.

Sin embargo, la plataforma de Discord está desarrollando una versión de su aplicación que sea compatible con la consola del Play Station 5 de manera nativa y sin utilizar otros dispositivos electrónicos como celulares o tabletas de forma complementaria. Los usuarios de la versión beta de esta aplicación de comunicación directa por voz online ya pudieron probar sus funciones más básicas que incluyen la integración entre el sistema de la consola y la aplicación de forma similar a la del Xbox Series X|S.

La versión de la aplicación, que será compatible con Play Station mostrará una opción de transferir la llamada de voz, que puede generarse en un dispositivo móvil, hacia la consola del Play Station 5 o a la de Xbox, que ya recibió esta función actualizada algunos meses antes.