Cómo configurar las copias de seguridad en Word

Microsoft Word es uno de los programas estrellas de la empresa fundada por Bill Gates. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Microsoft Word es el “cuaderno” por excelencia de la mayoría de personas que utilizan un computador como herramienta para poder realizar sus documentos diarios. Ya sea para redactar un trabajo de la universidad o colegio, o desarrollar el informe mensual de su empresa, este programa es uno de los más útiles y, sin duda alguna, el más usado dentro de la suite de Office.

Sin embargo, como en todo software, Word también tiene sus problemas, que se pueden convertir en todo un caos cuando esto afecta de forma considerable el tiempo y esfuerzo de sus usuarios. Uno de ellos es cerrar el documento sin haberlo guardado.

¿A quién no le ha pasado que estando distraídos antes de cerrar el documento le dan en “No guardar” cuando el programa le pregunta si desea o no almacenar su trabajo? ¿O no les ha sucedido que el programa se bloquea de un momento a otro y es necesario reiniciarlo perdiendo todo el trabajo realizado?

Por supuesto, los más expertos dirán que para esto existe la siempre útil herramienta de autoguardado o copias de seguridad en Word, pero son ellos los que también saben que si esta opción no está configurada de forma correcta, no servirá prácticamente de nada. Por esto, presentamos una guía para que aprenda a configurar las copias de seguridad en Microsoft Word y que de esta forma, el susto de un trabajo perdido se quede solo en eso; evitar a toda costa que se convierta en ira o decepción.

Así, para poder contar con un buen autoguardado solo deberá seguir estos sencillos pasos:

1. Abra Microsoft Word en su computador de mesa o PC.

2. Vaya a Archivo en la parte superior izquierda de la pantalla y localice Opciones. Dé clic sobre dicho botón.

3. Se abrirá una nueva pantalla, en la que deberá buscar la opción Guardar y seleccionarla.

4. Este es el punto más importante: asegúrese de seleccionar la opción de “Guardar información de Autorrecuperación cada” y escoger el tiempo mínimo de un minuto.

“La cantidad de información nueva que contiene el archivo recuperado depende de la frecuencia con la que un programa Office guarda el archivo de recuperación. Por ejemplo, si el archivo de recuperación se guarda solo cada 15 minutos, el archivo recuperado no contendrá los últimos 14 minutos de trabajo antes de que se produjera el corte de energía u otro problema. Para tener mayor seguridad, indique una cifra pequeña en el cuadro minutos”, explicó Microsoft a través de su página oficial de soporte.

Foto: Captura de pantalla

5. Asimismo, para mejorar la prevención, también puede seleccionar Conservar la última versión guardada automáticamente cuando se cierra sin guardar. ¡Y listo!

En esta ventana emergente también podrá escoger la ubicación en la que se guardarán los archivos autorecuperados, además de la ubicación predeterminada de los archivos que se guardan de manera normal.

“Importante: Incluso si ha configurado Autorrecuperar, el botón Guardar sigue siendo su mejor amigo. Para asegurarse de que no pierde el trabajo más reciente, seleccione Guardar (o presione Ctrl+G) a menudo”

Por último, cabe recordar que para recuperar un archivo que se cerró de forma inesperada, tendrá dos opciones:

1. Abrir Word y escoger la copia de seguridad que se hizo del archivo, la cual aparecerá en un cuadro lateral a la izquierda de la pantalla.

2. También puede ir a Archivo > Reciente, y en la parte inferior dar clic en Recuperar documentos sin guardar. Esta opción lo dirigirá a la carpeta que usted mismo seleccionó para que se almacenaran los archivos autorrecuperados.

