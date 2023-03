Aclaración acerca de las medidas de fuerza en el servicio de transporte de pasajeros

Colectivo de la Línea 28

La empresa DOTA S.A. de transporte público de pasajeros hace saber a la opinión pública en general y a sus pasajeros en particular que las medidas de fuerza gremiales a las que se ve sometida desde hace mucho tiempo y que produce de modo intermitente la paralización de sus servicios y el de otras líneas de empresas colegas y en el interior del país, obedece a un conflicto Intra Sindical dentro del seno de la Unión Tranviarios Automotor del que somos absolutamente ajenos, pues no posee con sus trabajadores deuda alguna ni por haberes ni por otros conceptos, ni existe reclamo alguno de ellos que nos involucre. Se trata, en realidad, de una puja sindical entre la conducción oficial del gremio y la agrupación interna Juan Manuel Palacios, cuyos delegados representan a la gran mayoría de nuestros trabajadores, por lo que la medida tiene un especial efecto dentro de nuestras líneas, motivo por el cual resultamos, junto a nuestros pasajeros, las principales víctimas y perjudicados por la medida. Tampoco se trata de un reclamo vinculado con compensaciones tarifarias a cargo del Estado, cuestión absoluta ajena al conflicto, ni es un lockout patronal. Las versiones que se lanzan irresponsablemente adjudicándonos alguna responsabilidad o son interesadas o son erróneas. Como concesionarios de los servicios públicos que prestamos pedimos disculpas a nuestros pasajeros, pero con la misma responsabilidad les debemos hacer saber que la empresa no ha dado causa alguna que diera motivo a la medida.

DOTA S.A.