Elecciones Comités

Embajada de Italia en Argentina

El próximo 3 de diciembre tendrán lugar las elecciones para la renovación de los COMITES en Argentina. Se convoca a votaciones a todos los ciudadanos italianos que al día 3 de diciembre estén inscriptos al AIRE en la circunscripción consular de referencia.

Para poder votar por el COMITES de la circunscripción consular de pertenencia (Buenos Aires, Morón, Lomas de Zamora, La Plata, Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, Mendoza y Mar del Plata) resulta indispensable registrarse antes del próximo 3 DE NOVIEMBRE en los padrones de los respectivos Consulados, completando y enviando el formulario disponible a tal efecto en las sedes y en la página web oficial de cada Consulado italiano de la red argentina.

La opción de voto firmada (acompañada de copia de un documento de identidad vigente donde conste la propia firma) podrá ser realizada según los procedimientos tradicionales, y entregada de forma presencial en la sede, o bien enviada por correo electrónico a la dirección de email de referencia, o por último remitida por correo tradicional a la dirección postal del Consulado competente por territorio).

Asimismo, es posible ejercer el derecho de opción directamente en la plataforma FAST IT de la sede consular competente. La opción expresada en dicha plataforma será inmediatamente registrada en el portal y procesada por los operadores consulares sin necesidad de mayor accionar por parte del conciudadano.

Para mayor información, se ruega consultar el video ilustrativo presente en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=qKNjK1DzssE

A continuación se informan las vías de contacto de las Oficinas Electorales de la Red Consular italiana en Argentina:

CONSULADO GENERAL BUENOS AIRES - Reconquista 572 – C.A.B.A. www.consbuenosaires.esteri.it - buenosaires.uff-ele@esteri.it

CONSULADO GENERAL CÓRDOBA - Vélez Sarsfield 360 – Córdoba www.conscordoba.esteri.it - elettorale.cordoba@esteri.it

CONSULADO GENERAL ROSARIO - Montevideo 2182 – Rosario www.consrosario.esteri.it - elettorale.rosario@esteri.it

CONSULADO MENDOZA - Necochea 712 – Mendoza www.consmendoza.esteri.it - elettorale.mendoza@esteri.it

AGENCIA CONSULAR MORÓN - Rep. Oriental del Uruguay 129 – Morón www.consmoron.esteri.it - elettorale1.moron@esteri.it

CONSULADO GENERAL BAHÍA BLANCA - Av. Alem 309 – Bahía Blanca www.consbahiablanca.esteri.it - bahiablanca.elezioni@esteri.it

CONSULADO GENERAL LA PLATA - Calle 48 n. 869 – La Plata www.conslaplata.esteri.it - laplata.elettorale@esteri.it

CONSULADO MAR DEL PLATA - Falucho 1416 – Mar del Plata www.consmardelplata.esteri.it - elettor.mardelplata@esteri.it

AGENCIA CONSULAR LOMAS DE ZAMORA - Av. Meeks 701 – Lomas de Zamora www.conslomasdezamora.esteri.it - elettorale.lomas@esteri.it





Elezioni Comites

Messaggio dell’Ambasciata d’Italia in Argentina

Il prossimo 3 dicembre avranno luogo le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero (COMITES) in Argentina. Sono chiamati a votare i cittadini Italiani che alla data 3 dicembre risultino iscritti all’AIRE nella circoscrizione consolare di riferimento.

Per poter votare per il COMITES della propria circoscrizione consolare (Buenos Aires, Morón, Lomas de Zamora, La Plata, Rosario, Cordoba, Bahia Blanca, Mendoza e Mar del Plata) è indispensabile registrarsi entro il 3 NOVEMBRE P.V.. negli elenchi elettori dei rispettivi Consolati, compilando e trasmettendo l’apposito modulo disponibile presso le sedi e sui siti web dei Consolati italiani della rete Argentina.

L’opzione firmata (e corredata da copia di un documento d´identità in corso di validità debitamente sottoscritto) potrà essere espressa nelle modalità tradizionali e consegnata in forma presenziale presso la sede, ovvero trasmessa per posta elettronica all’indirizzo mail di riferimento o per posta tradizionale all’indirizzo del Consolato di appartenenza.

È possibile esercitare il diritto di opzione direttamente sulla piattaforma FAST IT del Consolato di competenza. L’opzione espressa sulla piattaforma FAST IT verrà immediatamente registrata dal portale e lavorata dagli operatori consolari senza ulteriori necessità di attivazione da parte del connazionale.

Per maggiori informazioni, si rimanda all’apposito video illustrativo: https://www.youtube.com/watch?v=qKNjK1DzssE

