Crimen y Justicia

En menos de 24 horas, murieron cuatro motociclistas en distintos accidentes en Córdoba

Los siniestros viales se registraron en la capital, Villa del Totoral y el tramo vial entre Alto Alegre y Cintra. Según trascendió, las víctimas tenían entre 17 y 38 años

Una motocicleta roja volcada en el asfalto, otra motocicleta estacionada, un agente policial y patrullas al fondo de una calle
Entre las víctimas hubo una adolescente de 17 años (Gentileza: El Doce.tv)
Guardar

Cuatro motociclistas murieron este sábado en distintos siniestros viales ocurridos en Córdoba. Según confirmaron, las víctimas tenían 17, 24, 32 y 38 años. Mientras que tres de los hechos se produjeron durante la mañana, el restante sucedió por la tarde en la Ruta Provincial 2.

Los episodios ocurrieron en los barrios Ferreyra y Balcones del Chateau, en la ciudad de Córdoba; en Villa del Totoral; y en el tramo que une Alto Alegre con Cintra. Las circunstancias de cada caso son investigadas por la Policía y la Justicia provincial.

PUBLICIDAD

El primer hecho se registró durante la madrugada en la intersección de avenida General Savio y Juan Mackena. En ese momento, una joven de 17 años viajaba como acompañante en una Honda Wave que conducía un hombre de 21.

Por motivos que se intentan determinar, el motociclista habría perdido el control del rodado y subido al cantero central. La adolescente murió en el lugar, mientras que el conductor sufrió heridas y fue trasladado al Hospital de Urgencias.

Una motocicleta volcada en el pasto junto a una barrera metálica de contención, un casco negro y una cinta con la inscripción de peligro
Los siniestros se registraron en menos de 24 horas (Gentileza: El Doce.tv)

De acuerdo con la información obtenida por El Doce.tv, alrededor de las 07:20 horas en Villa del Totoral. Un joven de 24 años que conducía una Motomel chocó con un Volkswagen Virtus, que era manejado por una joven de 19 años.

PUBLICIDAD

El tercer caso tuvo lugar poco antes de las 09:00 horas, cuando una motociclista de 32 años murió en la colectora Ramón Cárcano de avenida Circunvalación, en la zona del barrio Balcones del Chateau.

La mujer circulaba a bordo de una motocicleta Mondial cuando habría perdido el dominio del vehículo. Luego impactó contra el cordón de la calzada y contra un guardarraíl. Poco después, el personal policial y un servicio de emergencias confirmaron la muerte.

Finalmente, el último caso ocurrió en horas de la tarde. La víctima fue una mujer de 38 años, quien murió en un accidente registrado cerca de las 15:10 horas sobre la Ruta Provincial 2, entre las localidades de Alto Alegre y Cintra.

Vehículos de bomberos, una patrulla policial y restos de un siniestro sobre el asfalto de una ruta rural con pastizales a los lados
La zona de la Ruta Provincial 2, en donde murió la cuarta víctima (Gentileza: El Doce.tv)

El siniestro involucró a una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos y a un Toyota Yaris conducido por un hombre de 65 años, quien viajaba acompañado por dos mujeres mayores de edad. Poco después, un servicio médico constató la muerte de la conductora de la moto.

El Tren de las Sierras chocó contra un auto en Huerta Grande

Una formación del Tren de las Sierras chocó este sábado al mediodía contra un automóvil en una intersección céntrica de Huerta Grande, en el valle de Punilla. El siniestro no dejó personas heridas, según constató el personal policial que intervino luego del impacto.

El episodio ocurrió en el cruce de las calles Leandro N. Alem y San Martín, un sector de circulación urbana de la localidad. Por causas que todavía se intentan establecer, el tren colisionó con una camioneta Chery Tiggo conducida por un hombre de 74 años.

Un tren azul y blanco detenido sobre vías junto a una camioneta policial y un automóvil azul en un paso a nivel
Efectivos policiales intervienen ante la detención del Tren de las Sierras junto a un automóvil en un cruce vial de Huerta Grande.

Tras el aviso sobre el accidente, los efectivos policiales se presentaron en el lugar para asistir a los involucrados y realizar las actuaciones correspondientes. El conductor del vehículo y el maquinista de la formación fueron examinados en el lugar y se encontraban en buen estado de salud.

De acuerdo con la información obtenida por La Voz del Interior, ninguno de los involucrados presentó lesiones como consecuencia del choque. No fue necesaria la intervención de un servicio de emergencias médicas, ya que tanto el automovilista como el conductor ferroviario estaban fuera de peligro.

La ausencia de heridos permitió que el procedimiento quedara a cargo de la Policía, que tomó registro de lo ocurrido y avanzó con las diligencias de rigor. No se difundieron detalles sobre daños materiales ni sobre posibles modificaciones en el recorrido de la formación ferroviaria después del hecho.

La investigación deberá establecer las circunstancias previas al impacto y la responsabilidad de cada una de las partes. Por el momento, no se informaron hipótesis oficiales sobre el origen del siniestro.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoCórdobaMotociclistasSeguridad vialÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Pity” Álvarez lleva casi la mitad del juicio en su contra internado: su caso reabre el debate sobre la Ley de Salud Mental

El músico permanece hospitalizado desde el 23 de septiembre, tras una crisis de salud que derivó en su traslado a una clínica psiquiátrica. El relato de su hermana, los antecedentes de internaciones y la opinión de un especialista sobre la reforma que se debate en el Congreso

“Pity” Álvarez lleva casi la mitad del juicio en su contra internado: su caso reabre el debate sobre la Ley de Salud Mental

La viuda negra que durmió a un famoso del streaming

Sandra Arahuallpa fue condenada a tres años y seis meses de cárcel tras una serie de ataques que incluyeron a una figura del rubro gamer. Cayó tras una gira de shopping con tarjetas robadas a sus víctimas. Su ficha policial y su intensa carrera en el delito

La viuda negra que durmió a un famoso del streaming

“Hay que practicar y siempre estar preparado”: quién era el sospechoso de haber asesinado a su pareja y sus hijos en Merlo

Las publicaciones en redes sociales de Eyvind Soihit Meza, el presunto autor de la masacre familiar antes de suicidarse, muestran prácticas de tiro y fotos del arma que fue hallada en la casa de Mariano Acosta

“Hay que practicar y siempre estar preparado”: quién era el sospechoso de haber asesinado a su pareja y sus hijos en Merlo

Tragedia en Mendoza: murió una niña de 2 años tras ser hallada con la cabeza sumergida en un balde

La menor fue encontrada por una prima de 13 años en la casa familiar ubicada en la ciudad de Sab Rafael. Los médicos intentaron reanimarla sin éxito. La Justicia investiga las circunstancias de su muerte

Tragedia en Mendoza: murió una niña de 2 años tras ser hallada con la cabeza sumergida en un balde

Pánico en pleno centro de Zárate: robaron un comercio, tomaron de rehén a una mujer y se tirotearon con la Policía

Dos delincuentes asaltaron un local de celulares y escaparon a los tiros por una peatonal. Uno usó a una vecina de 40 años como escudo humano; ambos terminaron detenidos y uno de ellos fue trasladado herido al hospital

Pánico en pleno centro de Zárate: robaron un comercio, tomaron de rehén a una mujer y se tirotearon con la Policía

DEPORTES

Fue despedazada y tardó 54 años en volver a vivir: la increíble historia de la Ferrari ganadora de Froilán González

Fue despedazada y tardó 54 años en volver a vivir: la increíble historia de la Ferrari ganadora de Froilán González

Quién es Lucas Silva, el pibe de un pueblo de 2.000 habitantes al que apostaría Leo Ponzio en River Plate para jugar el Superclásico

Las cinco virtudes de Arruabarrena que llevaron a Boca Juniors a pelear en todos los frentes

Tras el empate de San Lorenzo, Estudiantes igualó 3-3 ante Instituto en un partidazo por el Torneo Clausura

Así está la clasificación a las copas internacionales de 2027 y la Tabla Anual

TELESHOW

Bandana y un reencuentro que atraviesa generaciones en el inicio de una nueva etapa: “El fuego está más vivo que nunca”

Bandana y un reencuentro que atraviesa generaciones en el inicio de una nueva etapa: “El fuego está más vivo que nunca”

Ganó Gran Hermano, pero perdió todo en un incendio y hoy maneja un auto de aplicación: “Ya no me da vergüenza contarlo”

Juanse, a 40 años del primer disco de Ratones Paranoicos y antes del show con Ron Wood: “El rock es muy complejo”

Iván de Pineda celebra las más de 1.300 veces que le dio la vuelta al Rosco: "Te juro que hasta yo me sorprendo"

Diego Páez Vilaró adelanta cómo es su documental Argentina Stone: “Los Rolling son mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Bulgaria vota presidente en una segunda vuelta marcada por amenazas de seguridad nacional y la tensión en el mar Negro

Bulgaria vota presidente en una segunda vuelta marcada por amenazas de seguridad nacional y la tensión en el mar Negro

Un nuevo mapa revela qué zonas concentran el mayor riesgo para la biodiversidad por la presión humana

Restos del streamer salvadoreño El Komanche llegan a su pueblo natal para su último adiós

Fuerza de Supresión de Pandillas negó bombardeos en Haití y afirmó que el contingente salvadoreño no utiliza explosivos

Juan Carlos Torre, premio Konex de Brillante 2026: “La Argentina siempre está dando vueltas en torno a las mismas dificultades”