En menos de 24 horas, murieron cuatro motociclistas en distintos accidentes en Córdoba

Entre las víctimas hubo una adolescente de 17 años (Gentileza: El Doce.tv)

Guardar

Cuatro motociclistas murieron este sábado en distintos siniestros viales ocurridos en Córdoba. Según confirmaron, las víctimas tenían 17, 24, 32 y 38 años. Mientras que tres de los hechos se produjeron durante la mañana, el restante sucedió por la tarde en la Ruta Provincial 2.

Los episodios ocurrieron en los barrios Ferreyra y Balcones del Chateau, en la ciudad de Córdoba; en Villa del Totoral; y en el tramo que une Alto Alegre con Cintra. Las circunstancias de cada caso son investigadas por la Policía y la Justicia provincial.

PUBLICIDAD

El primer hecho se registró durante la madrugada en la intersección de avenida General Savio y Juan Mackena. En ese momento, una joven de 17 años viajaba como acompañante en una Honda Wave que conducía un hombre de 21.

Por motivos que se intentan determinar, el motociclista habría perdido el control del rodado y subido al cantero central. La adolescente murió en el lugar, mientras que el conductor sufrió heridas y fue trasladado al Hospital de Urgencias.

Los siniestros se registraron en menos de 24 horas (Gentileza: El Doce.tv)

De acuerdo con la información obtenida por El Doce.tv, alrededor de las 07:20 horas en Villa del Totoral. Un joven de 24 años que conducía una Motomel chocó con un Volkswagen Virtus, que era manejado por una joven de 19 años.

PUBLICIDAD

El tercer caso tuvo lugar poco antes de las 09:00 horas, cuando una motociclista de 32 años murió en la colectora Ramón Cárcano de avenida Circunvalación, en la zona del barrio Balcones del Chateau.

La mujer circulaba a bordo de una motocicleta Mondial cuando habría perdido el dominio del vehículo. Luego impactó contra el cordón de la calzada y contra un guardarraíl. Poco después, el personal policial y un servicio de emergencias confirmaron la muerte.

Finalmente, el último caso ocurrió en horas de la tarde. La víctima fue una mujer de 38 años, quien murió en un accidente registrado cerca de las 15:10 horas sobre la Ruta Provincial 2, entre las localidades de Alto Alegre y Cintra.

PUBLICIDAD

La zona de la Ruta Provincial 2, en donde murió la cuarta víctima (Gentileza: El Doce.tv)

El siniestro involucró a una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos y a un Toyota Yaris conducido por un hombre de 65 años, quien viajaba acompañado por dos mujeres mayores de edad. Poco después, un servicio médico constató la muerte de la conductora de la moto.

El Tren de las Sierras chocó contra un auto en Huerta Grande

Una formación del Tren de las Sierras chocó este sábado al mediodía contra un automóvil en una intersección céntrica de Huerta Grande, en el valle de Punilla. El siniestro no dejó personas heridas, según constató el personal policial que intervino luego del impacto.

El episodio ocurrió en el cruce de las calles Leandro N. Alem y San Martín, un sector de circulación urbana de la localidad. Por causas que todavía se intentan establecer, el tren colisionó con una camioneta Chery Tiggo conducida por un hombre de 74 años.

PUBLICIDAD

Efectivos policiales intervienen ante la detención del Tren de las Sierras junto a un automóvil en un cruce vial de Huerta Grande.

Tras el aviso sobre el accidente, los efectivos policiales se presentaron en el lugar para asistir a los involucrados y realizar las actuaciones correspondientes. El conductor del vehículo y el maquinista de la formación fueron examinados en el lugar y se encontraban en buen estado de salud.

De acuerdo con la información obtenida por La Voz del Interior, ninguno de los involucrados presentó lesiones como consecuencia del choque. No fue necesaria la intervención de un servicio de emergencias médicas, ya que tanto el automovilista como el conductor ferroviario estaban fuera de peligro.

La ausencia de heridos permitió que el procedimiento quedara a cargo de la Policía, que tomó registro de lo ocurrido y avanzó con las diligencias de rigor. No se difundieron detalles sobre daños materiales ni sobre posibles modificaciones en el recorrido de la formación ferroviaria después del hecho.

PUBLICIDAD

La investigación deberá establecer las circunstancias previas al impacto y la responsabilidad de cada una de las partes. Por el momento, no se informaron hipótesis oficiales sobre el origen del siniestro.