Bajaron los dólares financieros y el riesgo país, pero los bonos todavía marcan sólo un 50% de chances de reelección de Milei

El riesgo país cerró apenas por encima de los 750 puntos básicos tras una leve recuperación en los bonos soberanos de la Argentina (Reuters)

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Luego del lunes negro para los mercados que generó la sorpresiva victoria de Lula Da Silva en las elecciones presidenciales en Brasil, ayer todo se desarrolló con mayor tranquilidad. Los dólares financieros en el mercado local aflojaron y lo propio pasó con el riesgo país, reflejando la leve mejora en el precio de los bonos que todavía no los quita de niveles propios de una relevante incertidumbre electoral en la Argentina que no se condice con las encuestas.

Junto con una menor presión sobre el tipo de cambio también aflojó el riesgo país, que cerró apenas por encima de los 750 puntos básicos. Da la sensación, sin embargo, que el descenso podría ser más marcado si se tranquiliza un poco el clima internacional.

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“Estas cotizaciones de bonos marcan una chance de 50% de reelección de Javier Milei, cuando hace tres meses estaba casi en el 88%”, explicó Pedro Siaba Serrate, analista de PPI.

Por otra parte, el índice de Confianza en el Gobierno arrojó una leve suba de 0,9%. A los niveles actuales de ese indicador la intención de voto para Javier Milei estaría en un entorno de 36% a 38%. Para el balotaje tendría una ventaja en torno a 5 puntos. Con estos datos, la caída de los bonos luce exagerada, faltando todavía prácticamente un año para las elecciones.

Luego de haber llegado a $1.681, el dólar contado con liquidación cayó 1,55% a $1.657, con lo cual también se achicó levemente la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial, que permaneció en $1.560. El dólar MEP también mostró un leve retroceso, quedando en el mismo valor que el oficial.

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Uno de los datos destacados de la jornada fue que el Central no intervino por segundo día consecutivo. De esta forma, el Gobierno dio un mensaje de no convalidar un ajuste mayor del tipo de cambio, tras el aumento de diez pesos del lunes.

La decisión luce razonable, teniendo en cuenta que el dólar en Brasil había subido el lunes hasta tocar un pico de 5,60 reales tras la derrota de Flavio Bolsonaro, pero ayer descendió a 5,35.

Hubo rumores sobre una intervención del Tesoro vendiendo divisas, pero todavía no están los datos oficiales para corroborarlo. El propio Luis “Toto” Caputo en su momento había reconocido que este tipo de operaciones es parte del set de instrumentos que tiene el equipo económico para reducir la volatilidad cambiaria.

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Tras el cierre del mercado llegó la noticia de la aprobación por parte del staff de la tercera revisión del acuerdo con Argentina. Esto implica que se acerca la próxima liberación de USD 900 millones que irán a engrosar las reservas.

En el comunicado el FMI señala que el Gobierno seguirá buscando nuevas fuentes de financiamiento en el caso que no consiga fondos frescos a través del mercado de capitales.

Las reservas internacionales netas -indicaron desde el organismo- han superado el objetivo fijado para finales de junio en aproximadamente USD 4.000 millones, el banco central ha comprado cerca de USD 16.000 millones en lo que va del año, la Tesorería ha captado más de USD 5.000 millones en divisas en los mercados locales, y el BCRA ha refinanciado USD 6.000 millones de sus operaciones repo, de los cuales USD 5.000 millones vencen en 2028.

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Además, el Gobierno “ha movilizado USD 3.200 millones en financiamiento bancario internacional con garantías y se encuentra muy avanzado en las gestiones para obtener USD 1.000 millones adicionales antes de fin de año”.

“Las inversiones aprobadas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya superan los USD 76.000 millones, y se prevé que su ejecución fortalezca el crecimiento y la creación de empleo con el tiempo”, indicaron en el comunicado.