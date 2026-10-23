Crimen y Justicia

Tras la condena de “El Maestro”, una de las víctimas relató cómo llegó a la secta: la profecía de “reencarnación” y abusos

El líder fue considerado culpable de los delitos de trata y abuso. Una de las principales denunciantes contó cómo fue captada en Brasil, trasladada a Argentina y sometida a un proceso de manipulación que se extendió durante varios años

(Gentileza: El Doce TV)
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Gerardo Reneé Bastos, de 69 años, recibió una condena de 10 años de prisión por trata de personas con reducción a la servidumbre y a la esclavitud, además de abuso sexual continuado. El hombre, que se presentaba como “Maestro” o “El Maestro Lucidor Flores”, dirigía la secta Casa Mama en San Marcos Sierras. Después de que se conociera la condena, una de las víctimas y principal denunciante del caso reconstruyó cómo fue el proceso de captación y manipulación que atravesó durante años.

La denunciante, oriunda de Florianópolis, contó que conoció a Bastos cuando había dejado la universidad, no tenía trabajo y atravesaba un cuadro depresivo. En ese contexto, buscaba respuestas en la espiritualidad, mientras el ahora condenado consolidaba en Brasil un grupo denominado Mística Andina.

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Según el testimonio que brindó al noticiero de El Doce.tv, el líder de la secta la convenció de viajar a Fortaleza, bajo la promesa de acceder a enseñanzas secretas. Allí, afirmó, la obligó a participar de rituales sexuales con el argumento de que debía “recibir energía”.

Gerardo Reneé Bastos, alias Maestro Lucidor Flores
Las autoridades detuvieron a Bastos en Córdoba mediante una orden de captura internacional emitida por el juez Alejandro Sánchez Freytes.

Yo tardé años en entender lo que estaba pasando y que era un crimen”, expresó la mujer de identidad reservada. Asimismo, manifestó: ”Entiendo que para la sociedad sea muy difícil de entender lo que me hizo creer”.

Pero ese solo era el comienzo, debido a que después de ese viaje, Bastos la manipuló para trasladarse a Argentina. La mujer dijo que creía que solo visitaría a los padres del acusado, pero que su permanencia en el país se extendió contra su voluntad.

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“Con él y su hijo me hicieron quedarme aquí. Yo no entendí que no pude elegir volver (sic). Es toda una gran manipulación que lleva un tiempo”, sostuvo. Más adelante, el acusado la convenció de que debía casarse con su hijo. Así, la víctima inició una relación con él y tuvo dos hijas.

Respecto a la relación que mantuvo con el hijo del “Maestro Lucidor Flores”, la mujer reveló que el grupo tenía la expectativa de que diera a luz a un varón. “Mi hija tendría que ser el varón que iba a ser la reencarnación del abuelo Froilán”, recordó, en alusión a la figura divina a la que recurría el líder del grupo.

Sin embargo, la mujer explicó que, tras el nacimiento de sus hijas y al no cumplirse las expectativas que Bastos imponía sobre la llegada de un varón, comenzó a sufrir un aislamiento cada vez mayor dentro de la secta. Finalmente, logró escapar y denunció lo ocurrido ante el Polo de la Mujer y la Justicia Federal.

Así fue la caída del “Maestro Lucidor Flores”, el hombre que lideraba una secta en la que abusaba de sus seguidoras

Luego de que se radicara la denuncia, en octubre de 2025 Bastos fue detenido en Córdoba tras un pedido de captura internacional. Para ese entonces, la Justicia Federal lo investigaba por trata de personas con fines de servidumbre y abusos sexuales agravados en el marco de una organización que se presentaba como un espacio de espiritualidad andina.

El arresto se produjo cuando el líder religioso, que residía en Brasil, intentaba ingresar nuevamente a la Argentina. La orden había sido emitida por el juez federal Nº 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes.

Un hombre con camiseta morada y brazos en alto frente a una pared turquesa, una planta y una bandera morada con una cruz dorada
El líder del grupo coercitivo fue condenado a diez años de prisión (Gentileza: El Doce.tv)

De acuerdo con la investigación, Bastos encabezaba un grupo que primero funcionó bajo el nombre de Mística Andina y luego como Organización Nación Pachamama. La causa analiza el caso de, al menos, una mujer que habría sido incorporada a la agrupación por invitación de una amiga.

Según relató la denunciante, comenzó a participar de cursos vinculados con la espiritualidad andina y el cuidado de la tierra. En línea con el expediente, el acusado empleó mecanismos de manipulación psicológica para someterla a prácticas sexuales que presentaba como parte de una supuesta enseñanza secreta llamada “Shakti”.

La imputación contra Bastos incluyó los delitos de trata de personas con fines de servidumbre, agravada por engaño, abuso de vulnerabilidad y abuso sexual con acceso carnal. También se contempló el agravante de su presunto rol como ministro de un culto religioso.

A lo largo de la investigación, la Fiscalía sostuvo que el acusado cubrió durante un tiempo los gastos de la mujer y le impuso un nuevo nombre: “Belladora Aguilar”. Más tarde, la habría trasladado a un retiro espiritual de la ciudad brasileña de Fortaleza, donde fue obligada a trabajar sin recibir una remuneración.

Para los investigadores, ese recorrido integró la maniobra de trata: la captación inicial, el traslado y la posterior explotación. El expediente también indicó que los miembros de la organización debían realizar aportes económicos y dormir en carpas dentro del predio.

En línea con esto, la víctima denunció haber sufrido abusos y manipulaciones durante 15 años. Finalmente, en 2019, logró revelar lo que había atravesado a su suegro y a su esposo.

En una resolución incorporada a la causa, se señaló que el acusado habría utilizado la manipulación de su entorno con el objetivo de someter sexualmente a la denunciante y reducirla a condiciones de servidumbre.

Por otro lado, la investigación también abordó la presunta intervención de los padres de la mujer como financistas de la organización. En cambio, el juez dictó la falta de mérito para el hijo de Bastos al considerar que no había elementos suficientes para atribuirle participación en los delitos investigados.

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