Cayó en Córdoba el “Maestro Lucidor Flores”: lideraba una secta en la que abusaba de sus seguidoras

Gerardo Reneé Bastos, alias "Maestro Lucidor Flores", fue detenido en Córdoba.

Gerardo Reneé Bastos, conocido como el "Maestro Lucidor Flores”, fue arrestado el jueves pasado en la provincia de Córdoba, acusado de liderar una secta creada para cometer abusos sexuales y reducir a la servidumbre a sus seguidores. La detención se produjo tras un pedido de captura internacional emitido por el juez federal N°2 de Córdoba capital, Alejandro Sánchez Freytes.

De acuerdo a la información recabada por medios locales, Bastos estaba radicado en Brasil y fue interceptado al intentar ingresar a Argentina. Sobre él recae la imputación por trata de personas con fines de servidumbre, agravada por el uso del engaño, abuso de la vulnerabilidad y la consumación de abuso sexual con acceso carnal, agravado por su rol como ministro de un culto religioso.

Bastos encabezaba la agrupación que operó bajo los nombres de “Mística Andina” y posteriormente “Organización Nación Pachamama”. Según la causa judicial, se investiga la reducción a la servidumbre y el abuso sexual de al menos una “discípula” que ingresó a la organización tras la invitación de una amiga.

La víctima comenzó a concurrir a cursos sobre “espiritualidad andina” y “amor por la madre tierra”, pero fue sometida a prácticas bajo manipulación psicológica. En este contexto, el “Maestro Lucidor Flores” le exigió mantener relaciones sexuales como supuesta “práctica espiritual”, bajo la promesa de acceder a una enseñanza secreta llamada “Shakti” y con el objetivo de convertirse en una “iluminada”.

Durante años, Bastos solventó los gastos de la mujer, a quien rebautizó como “Belladora Aguilar”, y posteriormente la obligó a trabajar sin percibir salario en un retiro espiritual en la ciudad brasileña de Fortaleza. Este traslado es considerado por el expediente judicial como parte del proceso de trata de personas, desde la captación hasta la posterior explotación.

El expediente indica que los integrantes del grupo estaban obligados a realizar aportes monetarios y a dormir en carpas instaladas en el predio. Durante la investigación, además, se detectó la participación de los padres de la víctima como presuntos “financistas”.

Durante un periodo de 15 años, la víctima sufrió abusos y manipulación extrema, hasta que en 2019 logró denunciar los hechos tanto a su suegro como a su esposo.

En la resolución judicial se destaca que el imputado lideró una “secta destructiva” que recurrió a la manipulación psicológica de su entorno “para cumplir el objetivo real de abusarla sexualmente y reducirla a servidumbre”. El juez dictó la falta de mérito para el hijo de Bastos, al no hallarse pruebas suficientes de su participación en los delitos señalados.

El arresto de Bastos tuvo lugar la semana pasada en la zona de Traslasierra, luego de que autoridades judiciales y del Ministerio Público detectaran su reingreso al país.

La causa continúa en etapa de instrucción y se evalúa la posible existencia de otras víctimas que hayan sido captadas bajo la misma modalidad.