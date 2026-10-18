Crimen y Justicia

Nuevas estadísticas de cárceles federales: hay una sobrepoblación del 6,6% y aumentaron los extranjeros detenidos

Un informe de la PROCUVIN contabilizó 12.301 personas alojadas y señaló que la población extranjera creció 3,5 % en nueve meses

Varios agentes uniformados escoltan a un grupo de personas esposadas a través de una puerta de rejas metálicas en un pasillo
La cárcel de Devoto
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Un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) determinó que hay 12.301 personas detenidas en cárceles federales, una cifra que implica una sobrepoblación del 6,6 %. El sistema tiene 767 personas más que las 11.534 plazas declaradas por el Servicio Penitenciario Federal.

El relevamiento, elaborado con información mensual del SPF, tomó los datos del período enero-septiembre de 2026. El informe antecede al cierre de la cárcel de Devoto: los traslados desde ese establecimiento hacia el nuevo penal de Marcos Paz comenzaron el 11 de octubre. Para el final de esa semana, quedaban solo 74 internos en el Pabellón I, según confirmaron fuentes a Infobae.

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La medición previa, sin embargo, arrojó precisiones sobre los detenidos. En este sentido, reveló que la mayor parte de los presos estaban alojados en cinco complejos. El Federal I de Ezeiza tenía 1.916 personas; el Federal II de Marcos Paz, 1.876; el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Villa Devoto, 1.493; el Federal VI de Mendoza, 858; y el Federal III del NOA, en Salta, 587.

Otro de los datos del informe fue el aumento de las personas extranjeras arrestadas. En septiembre eran 2.010, el 16,3 % de la población carcelaria federal, luego de una suba de 68 personas desde el comienzo del período. El incremento de 3,5 % fue el más alto entre las categorías que analiza la fiscalía especializada.

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En general, la población total creció 1,1 % en comparación con diciembre de 2025, con 135 personas más. Sin embargo, el número registrado en septiembre quedó por debajo del máximo de 12.347 detenidos alcanzado en mayo de 2026.

Seis de cada diez detenidos tienen condena firme

Del total de personas alojadas en unidades federales, 7.946 tienen condena firme, lo que representa el 64,6 %. Las restantes 4.354, el 35,4 %, estaban procesadas. Desde diciembre, la cantidad de condenados aumentó en 266 personas, mientras que la de procesados bajó a 131.

Agentes con equipo antidisturbios vigilan a varios hombres alineados frente a la pared con las manos a la espalda en un pasillo
Traslado de presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz

Por otro lado, hasta septiembre 2026, la Justicia Nacional tenía a disposición a 6.255 detenidos, el 50,8 % del total. La Justicia Federal concentraba a 5.445 personas, el 44,3 %, y las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 601. Entre los casos bajo jurisdicción federal, el 39,5 % se encontraba en prisión preventiva.

La que más aumentó su población fue la Unidad 36 de Santa Fe, que pasó de 334 personas detenidas en diciembre de 2025 a 449 al final del período relevado, con un aumento de 115. La Unidad 6 de Rawson también sumó población y pasó de 441 a 489 alojados.

El informe contabilizó además 1.052 mujeres y personas travesti-trans, equivalentes al 8,5 % del total. La población alojada en cárceles federales es mayoritariamente masculina: 11.249 personas, el 91,5 % del total, son varones.

A su vez, arrojó que el 87,8 % de los detenidos tiene más de 21 años, mientras que 273 son jóvenes de entre 18 y 21 años. De ese grupo, el 46,4 % no tenía condena firme.

Finalmente, subrayaron que durante el primer semestre de 2026 se registraron 26 muertes en seis establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. Catorce ocurrieron en Ezeiza; 17 fueron clasificadas como no traumáticas, siete como traumáticas y en dos casos todavía no se había determinado la causa.

La PROCUVIN aclaró que las cifras no incluyen a las personas privadas de libertad en cárceles provinciales, institutos penales para menores de edad ni dependencias federales de las fuerzas de seguridad.

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