El sentido posteo de Daniela Christiansson tras despedirse de su hogar en Suiza: “Una nueva aventura en Argentina”

Daniela Christiansson se despidió de Suiza y dio inicio a una nueva etapa en Argentina (Instagram)

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Junto al exfutbolista Maxi López, Daniela Christiansson se radicó temporalmente en la Argentina. Pero, mientras López viajaba para cubrir el Mundial 2026 por la pantalla de Telefe, Christiansson preparó las valijas y volvió a Suiza con Elle y Lando, los dos hijos que comparten, lejos del exdelantero, para concretar la mudanza que les permitiría establecerse definitivamente en Argentina.

Después de semanas dedicadas a embalar cajas, guardar sus pertenencias y cerrar la propiedad que había sido su hogar durante años, Daniela arribó al país con Elle y Lando para radicarse definitivamente en la Argentina. Durante la noche del sábado, la modelo publicó una despedida de su anterior hogar.

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Antes de partir, en la noche del sábado, Christiansson publicó un mensaje de despedida en sus redes. Lo tituló “Switzerland 2024-2026” y lo acompañó con una definición personal de esa etapa: “Dos años que me llevo para siempre en el corazón”.

Daniela hizo un sentido posteo en sus redes y compartió alguno de los momentos que vivieron en Suiza

La tierna foto de Daniela junto a Elle y Kika, la mascota familiar

Parte de la despedida fue para sus padres

En el texto, la modelo explicó que su regreso a Suiza tras 15 años de ausencia tuvo un significado que excedió lo logístico. “Fue volver a mis raíces, al lugar donde nací y crecí, a tantos recuerdos de mi infancia y a una parte de mí que siempre estuvo ahí”, escribió, aunque aclaró que ese vínculo no excluye otros orígenes familiares: “Aunque mis raíces también están en Suecia, Suiza siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón”.

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El reencuentro con su entorno más cercano ocupó un lugar central en el balance. “Volver a estar cerca de mi familia, reencontrarme con amigos de toda la vida, recuperar vínculos, reconectar con personas del mundo laboral y volver a disfrutar de esos pequeños detalles que marcaron mi infancia fue un regalo inmenso”, relató Christiansson.

Dentro de ese repaso, ubicó un hecho puntual como el momento más alto de los dos años vividos en el país europeo: “Sin duda, uno de los momentos más especiales fue el nacimiento de Lando, rodeados de mi familia”, afirmó. A ese recuerdo sumó la posibilidad de que López y su hija mayor conocieran el lugar donde ella creció. Según su propio relato, pudo “compartir con Maxi y Elle el país que me vio crecer”, mostrarles “sus paisajes, sus costumbres y tantos lugares” que forman parte de su historia personal.

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El tiempo en Suiza le sirvió para pasar más tiempo junto a su familia

Daniela, Elle, Maxi y los tres hijos del exdelantero con Wanda Nara

"Nunca imaginé que viviríamos esta etapa. No fue algo que hubiera planeado, y quizás por eso fue todavía más especial", aseguró Daniela

La modelo también definió esta etapa como algo que no estaba en sus planes. “Nunca imaginé que viviríamos esta etapa. No fue algo que hubiera planeado, y quizás por eso fue todavía más especial”, escribió, y agregó que se trató de “esas cosas bonitas que llegan sin buscarlas” y que, mientras se viven, “casi parecen demasiado buenas para ser verdad”.

El cierre del mensaje estuvo dedicado a agradecimientos puntuales. “Gracias a Suiza por estos dos años inolvidables, a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que hicieron que esta etapa fuera tan especial”, expresó, con un reconocimiento a “cada encuentro, cada abrazo, cada recuerdo y cada momento compartido”.

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Sobre el presente, Christiansson vinculó el final de esa etapa con el inicio de la que viene. “Hoy empieza una nueva aventura en Argentina y estoy muy feliz e ilusionada por todo lo que viene”, escribió, y agregó que se iba “con el corazón lleno de gratitud” y “la emoción de empezar una nueva etapa junto a” su familia. La despedida cerró con una frase dirigida al país que la vio nacer: “Suiza, gracias por traerme de vuelta a mis raíces. Siempre vas a ser parte de mi historia”.

López se encuentra instalado en el país deasde el final del Mundial 2026

Suiza fue el lugar en el que nació Lando, el menor de sus hijos

"Suiza, gracias por traerme de vuelta a mis raíces. Siempre vas a ser parte de mi historia", cerró la modelo su posteo (Instagram)

El posteo estuvo acompañado por un álbum de fotos que repasa distintos momentos de la vida familiar en Suiza. Las imágenes muestran a Daniela con Elle, con Lando en brazos junto a Maxi López y la niña, y también una fotografía del embarazo con Elle y Kika, la mascota de la familia. El álbum incluye además una imagen de los padres de la modelo junto a sus dos nietos, otra junto a Anna, hermana de Daniela, y una que reúne a la pareja con los tres hijos que el exfutbolista tiene con Wanda Nara: Constantino, Benedicto y Valentino. La última foto corresponde al día del nacimiento de Lando, el hecho que la propia Christiansson definió como uno de los momentos más especiales de su paso por Suiza.

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