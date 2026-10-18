Nico Vázquez recordó la profunda tristeza que atravesó tras la muerte de su hermano: "Era mi persona favorita"

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Nico Vázquez recordó la muerte de su hermano Santiago y contó cómo mantiene presente su recuerdo a través de sueños y señales. El actor habló sobre el duelo que atravesó desde diciembre de 2016, cuando Santiago Vázquez murió a los 27 años durante unas vacaciones en Punta Cana, República Dominicana.

Santiago falleció el 16 de diciembre de 2016, cinco días después de la boda de Nico Vázquez con Gimena Accardi. Según relató el actor en una entrevista con Secretos Verdaderos, una autopsia posterior determinó que su hermano tenía una miocardiopatía hipertrófica, una afección cardíaca congénita que no había sido detectada.

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“Muere de una cardiopatía estando de vacaciones, cinco días después de que me casé. Eso lo vuelve trágico. La persona favorita de mi vida, éramos uno”, afirmó Vázquez en el ciclo de América TV. Los hermanos compartían el fútbol, la actuación y una relación cotidiana que el intérprete describió como central en su vida.

El actor explicó que la pérdida alteró sus rutinas y su vínculo con las actividades que compartía con Santiago. “En consejos, día a día, ir a la cancha, amar la profesión que yo amaba. Realmente perdí mi rutina, me costó muchos años recuperarlo”, sostuvo.

También recordó el enojo que sintió en los primeros momentos del duelo y el impacto que le produjo conocer el diagnóstico. “Cuando murió, no tenía ganas de nada, me enojé con Dios. Después entendí que, con la cardiopatía que tenía, se podría haber muerto a los dos años, tenía un corazón de un señor de 80. Nunca se dio cuenta que tuvo dos infartos”, relató.

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Con el paso de los años, Vázquez señaló que encontró una forma distinta de convivir con la ausencia. En diálogo con Luis Ventura, aseguró que continúa en contacto con su hermano a través de experiencias que interpreta como señales. “Todo el tiempo, y él habla conmigo a través de sueños que no son sueños, de señales. Creo mucho en eso”, dijo.

En enero de 2026, el actor volvió a hablar públicamente de Santiago durante una entrevista en Todo Pasa, el programa que conduce Matías Martin en Urbana Play. El actor explicaba que la fecha del último cumpleaños de su hermano lo había dejado especialmente sensible. “Salí a entrenar y no podía dejar de hablarle, sentía la necesidad de abrazarlo”, confesó. Minutos después, un encuentro fortuito en un supermercado terminaría en una escena reveladora.

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Santiago Vázquez falleció el 16 de diciembre de 2016 a los 27 años durante unas vacaciones en Punta Cana

Según relató Nico Vázquez durante la emisión, una mujer le pidió que se tomara una foto con su hijo. El nene no sabía quién era el actor, pero para la madre ese momento tenía un valor especial. “Me acerqué y le pregunté cómo se llamaba. Me respondió ‘Santi’”, recordó Nico Vázquez. Esta respuesta, ocurrida poco después de que el propio actor le pidiera a su hermano una señal, lo conmovió profundamente.

El clima de asombro se intensificó cuando, durante el relato en el estudio, las luces comenzaron a parpadear y se terminaron apagando. “¡Ohhh! ¡La puta madre, boludo!“, se sorprendió el conductor. ”Bueno, esas son las señales que yo digo que acá está. Santi, igual no hagas tantas cagadas acá para decir que me estás escuchando", reaccionó con humor el actor de Rocky.

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“¿Alguien tocó una tecla? A mí no... No me jodan con estas cosas porque se cortó la luz en el estudio, no sé si fue en la radio,...“, siguió el periodista, sorprendido. ”Es increíble lo que acaba de pasar", acotó Nico. “Parpadearon las luces y ahora esta todo a punto de prenderse”, afirmó.

“A mí se me puso la piel de gallina”, se sinceró Matías Martin al aire, mientras el intérprete tuvo una inesperada reacción. “Es que por lo que está pasando no sé si quiere que avance”, afirmó, en relación a lo que vivió con una seguidora y su hijo cuando estaba de compras. “¿En serio me decís? Tanto lograste decodificar", le consultó Matías, asombrado.

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Para el actor, estos episodios refuerzan la idea de que los lazos con quienes ya no están pueden manifestarse en los momentos menos esperados. “Siento que él está ahí, que me acompaña”, expresó, sensibilizado.