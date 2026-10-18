Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand y bromeó sobre dónde podrían celebrar sus 100 años: “Cada día más ella”

La conductora le envió un saludo a su abuela y habló de su recuperación

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A 12 días de que Mirtha Legrand recibiera el alta médica, Juana Viale habló este sábado sobre la salud de su abuela durante una nueva emisión de La noche de Mirtha. La conductora aseguró que la diva continúa su recuperación en su casa y llevó tranquilidad a los espectadores.

La consulta llegó de parte del periodista Marcelo Bonelli, uno de los invitados de la mesaza. “Te quería preguntar, ¿cómo anda Mirtha? ¿Cómo está? Le mandamos un beso”, expresó. Viale respondió con un mensaje afectuoso y describió la evolución de la conductora: “Muy bien. Le mandamos un beso enorme. Está cada vez mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene. Está cada día mejor”.

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Los presentes en el programa se sumaron al saludo para Legrand. Más adelante, la periodista Tatiana Schapiro quiso saber si la conductora seguía la emisión desde su hogar. Viale recordó entonces la costumbre televisiva de su abuela y respondió: “Obvio que nos está mirando”.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, también intervino en la conversación. “Menos mal que le hiciste la pregunta porque mi mamá, María del Carmen, me pregunta cómo está. ¿Dónde vamos a hacer los 100 años?”, comentó. Viale recogió la propuesta y respondió: “Los hacemos en Córdoba, en el Kempes. La abuela decía, Córdoba, allá vamos”.

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Juana Viale brindó detalles sobre la salud de su abuela en La noche de Mirtha

En paralelo, el productor teatral Carlos Rottemberg dio detalles de una conversación telefónica reciente con Mirtha Legrand, quien permanece en recuperación luego de haber estado 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumonía bacteriana. La conductora, de 99 años, recibió el alta médica el 6 de octubre y continúa la rehabilitación en su domicilio bajo supervisión médica.

Rottemberg confirmó que la figura atravesó un cuadro complejo, aunque afirmó que evoluciona bien. “Está muy bien, está muy bien”, sostuvo al ser consultado por su estado. También contó que Legrand lo llamó al salir del sanatorio y le hizo una confesión directa: “Esta vez la pasé mal”.

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El empresario recordó entonces la frase que suele dedicarle a la conductora. “Yo le dije, obviamente, en lugar de hola le dije: ‘Los argentinos tenemos que plantearnos qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand’”, relató entre risas.

Según explicó, acuñó esa expresión hace más de dos décadas, cuando parecía una ocurrencia improbable. “Cuando hace veintipico de años la dije por primera vez, parecía una afrenta, parecía una humorada irónica”, admitió. “Era peligroso decirlo”. Con Legrand próxima a cumplir 100 años el 23 de febrero, consideró que esa idea cobró otra dimensión: “Pisando los cien, se está confirmando que era verdad”.

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El productor teatral contó cómo sigue la recuperación de la diva y contó cómo fue la conversación que mantuvieron (Video: Cadena 3)

Sobre un eventual regreso de la conductora a la televisión, Rottemberg se mostró prudente. Ante la posibilidad de que retome sus actividades una vez concluida la rehabilitación, respondió: “Eso se verá”. También se refirió a su continuidad en pantalla y a una posible temporada de verano: “El contrato termina ahora”. Frente a la opción de renovarlo, concluyó: “A veces más es menos”.

La última aparición pública que compartieron fue en la presentación de Pasen y lean, el libro en el que Rottemberg repasa sus 50 años de trayectoria en la actividad teatral.

Mientras Legrand se recupera en su casa, Juana Viale continúa al frente de La noche de Mirtha, por El Trece. En una emisión anterior, la conductora comunicó al inicio del programa que su abuela ya había vuelto a su hogar: “Hola, buenas noches. ¿Cómo están en sus casas? Feliz sábado para todos”.

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Luego compartió la noticia que fue celebrada por el público presente en el estudio: “Les quiero contar que mi abuela ya está en su casa, está recontenta”. Viale también relató cuál fue la primera salida de Legrand después de abandonar la clínica. “Lo primero que hizo cuando se fue de la clínica, se fue con Nacho, se fueron a dar una vuelta en auto y Nacho la llevó hasta la casa y le dijo: ‘Ay, tan cortita la vuelta’. Hasta Mar del Plata se quería ir”, recordó entre risas.

Antes de continuar con la emisión, Viale le dedicó unas palabras a su abuela: “Así que le mandamos, yo te mando un beso enorme, gigante. Estoy feliz que estés en tu casa ya rompiendo las ..., como se debe, abuelita, muy bien, te quiero”.

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