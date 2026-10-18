Definición “de caño” tras una doble pared y corrida desde la mitad de cancha: los dos goles de Messi en el triunfo del Inter Miami

El astro argentino convirtió un golazo para aumentar la ventaja

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Lionel Messi brindó otra exhibición de fútbol en la MLS, donde Inter Miami venció 3-1 a Atlanta United. El astro argentino, recientemente retirado de la Selección, convirtió dos goles en apenas cuatro minutos para erigirse nuevamente como la figura de Las Garzas.

El conjunto dirigido por el Kily González volvió a ganar para continuar en la segunda posición de la Conferencia Este y tuvo a Messi como su principal arma ofensiva. Luego del tanto de Germán Berterame sobre el final del primer tiempo, en el complemento fue todo del número 10, con dos ráfagas letales para liquidar el partido ante el equipo del Tata Martino.

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Instantes después de que el paraguayo Miguel Almirón tuviera la chance de igualar el partido en el arranque del complemento, Messi convirtió un golazo. El delantero de 39 años recibió la pelota en la mitad de la cancha con espacio y trasladó el balón hasta el área rival. Tras una doble pared con Berterame y un amague, el rosarino definió entre las piernas del arquero Lucas Hoyos para estampar el 2-0 del Inter en el MetLife Stadium.

El astro argentino aumentó su cuenta personal en el duelo por la MLS

Un puñado de minutos después, Messi volvió a convertir un golazo, como si recién estuviera transitando la mitad de su carrera. Luego de una habilitación de Luis Suárez, el capitán partió desde la mitad de cancha y a toda velocidad gambeteó al paraguayo Júnior Alonso y se fue mano a mano contra Hoyos para convertir el 3-0, definiendo con sutileza al segundo palo.

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En los minutos finales, Atlanta United alcanzó el descuento mediante un penal convertido por Fafa Picault. Quedó tiempo para alguna corrida más de Messi en busca de su hat-trick y una infracción que le valió la tarjeta amarilla, producto de su hambre de victoria.

Lionel Messi registra 936 goles en 1.180 partidos como futbolista profesional y permanece a 45 tantos de Cristiano Ronaldo en la pelea por ser el máximo artillero histórico del fútbol profesional. El Bicho se mantiene en plena vigencia a sus 41 años y ostenta 981 gritos en 1.340 encuentros. Quedó muy cerca de alcanzar las cuatro cifras, un hito sin precedentes en la disciplina.

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La Pulga llegó a este duelo en Georgia en medio de una buena actualidad personal porque aportó una asistencia en el triunfo 2-0 a New York City como local en la pasada jornada. Al no tener participación goleadora ante la franquicia de la Gran Manzana, cortó una racha de cinco partidos seguidos marcando tantos: previamente marcó ante Nashville (2-2), San Diego FC (2-2), Columbus Crew (1-2), DC United (4-0) y Cruz Azul (2-0). Esa victoria le dio el título de la Campeones Cup.

Lionel Messi fue nuevamente el líder del Inter Miami y se despachó con dos golazos ante Atlanta United por la MLS (Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En el plano colectivo, Inter Miami lleva 7 victorias en 18 partidos desde la reanudación después de la Copa del Mundo. El retorno a la competencia no fue sencillo porque acumuló un triunfo en 10 partidos del campeonato local y fue eliminado en primera ronda de la Leagues Cup, pero sus recientes éxitos contra DC United y New York City fueron una buena noticia para el vigente campeón de la MLS de camino a llegar de la mejor manera a los Playoffs por el título.

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Los resultados negativos opacaron las actuaciones de Lionel Messi para sostener a las Garzas en este lapso. El futbolista de 39 años solo tuvo un breve descanso tras el Mundial porque se perdió los duelos contra Chicago Fire (3-2) y Montréal (1-0), y suma 14 goles y 8 asistencias en sus últimos 15 juegos. Tampoco fue parte de la caída 1-2 ante Rayados de Monterrey en la Leagues Cup, debido a que volvió a la Argentina por la muerte de su padre, Jorge.

Al Inter Miami le quedan cuatro partidos para completar la Temporada Regular de la MLS. Luego del cruce contra Atlanta United, el plantel dirigido por Cristian Kily González visitará a New York Red Bulls el próximo sábado desde las 18:30, el miércoles 28 será local de Cincinnati (20:30), el domingo 1 de noviembre chocará con New England (21:00) en Massachusetts y culminará esta fase el sábado 7 ante Charlotte (18:00) en la Florida.

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