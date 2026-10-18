Deportes

Definición “de caño” tras una doble pared y corrida desde la mitad de cancha: los dos goles de Messi en el triunfo del Inter Miami

El argentino volvió a brindar un espectáculo ante Atlanta United y se despachó con un doblete para alcanzar los 936 tantos en su carrera

El astro argentino convirtió un golazo para aumentar la ventaja
Guardar

Lionel Messi brindó otra exhibición de fútbol en la MLS, donde Inter Miami venció 3-1 a Atlanta United. El astro argentino, recientemente retirado de la Selección, convirtió dos goles en apenas cuatro minutos para erigirse nuevamente como la figura de Las Garzas.

El conjunto dirigido por el Kily González volvió a ganar para continuar en la segunda posición de la Conferencia Este y tuvo a Messi como su principal arma ofensiva. Luego del tanto de Germán Berterame sobre el final del primer tiempo, en el complemento fue todo del número 10, con dos ráfagas letales para liquidar el partido ante el equipo del Tata Martino.

PUBLICIDAD

Instantes después de que el paraguayo Miguel Almirón tuviera la chance de igualar el partido en el arranque del complemento, Messi convirtió un golazo. El delantero de 39 años recibió la pelota en la mitad de la cancha con espacio y trasladó el balón hasta el área rival. Tras una doble pared con Berterame y un amague, el rosarino definió entre las piernas del arquero Lucas Hoyos para estampar el 2-0 del Inter en el MetLife Stadium.

El astro argentino aumentó su cuenta personal en el duelo por la MLS

Un puñado de minutos después, Messi volvió a convertir un golazo, como si recién estuviera transitando la mitad de su carrera. Luego de una habilitación de Luis Suárez, el capitán partió desde la mitad de cancha y a toda velocidad gambeteó al paraguayo Júnior Alonso y se fue mano a mano contra Hoyos para convertir el 3-0, definiendo con sutileza al segundo palo.

PUBLICIDAD

En los minutos finales, Atlanta United alcanzó el descuento mediante un penal convertido por Fafa Picault. Quedó tiempo para alguna corrida más de Messi en busca de su hat-trick y una infracción que le valió la tarjeta amarilla, producto de su hambre de victoria.

Lionel Messi registra 936 goles en 1.180 partidos como futbolista profesional y permanece a 45 tantos de Cristiano Ronaldo en la pelea por ser el máximo artillero histórico del fútbol profesional. El Bicho se mantiene en plena vigencia a sus 41 años y ostenta 981 gritos en 1.340 encuentros. Quedó muy cerca de alcanzar las cuatro cifras, un hito sin precedentes en la disciplina.

La Pulga llegó a este duelo en Georgia en medio de una buena actualidad personal porque aportó una asistencia en el triunfo 2-0 a New York City como local en la pasada jornada. Al no tener participación goleadora ante la franquicia de la Gran Manzana, cortó una racha de cinco partidos seguidos marcando tantos: previamente marcó ante Nashville (2-2), San Diego FC (2-2), Columbus Crew (1-2), DC United (4-0) y Cruz Azul (2-0). Esa victoria le dio el título de la Campeones Cup.

Atlanta United - Inter Miami por la MLS
Lionel Messi fue nuevamente el líder del Inter Miami y se despachó con dos golazos ante Atlanta United por la MLS (Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En el plano colectivo, Inter Miami lleva 7 victorias en 18 partidos desde la reanudación después de la Copa del Mundo. El retorno a la competencia no fue sencillo porque acumuló un triunfo en 10 partidos del campeonato local y fue eliminado en primera ronda de la Leagues Cup, pero sus recientes éxitos contra DC United y New York City fueron una buena noticia para el vigente campeón de la MLS de camino a llegar de la mejor manera a los Playoffs por el título.

Los resultados negativos opacaron las actuaciones de Lionel Messi para sostener a las Garzas en este lapso. El futbolista de 39 años solo tuvo un breve descanso tras el Mundial porque se perdió los duelos contra Chicago Fire (3-2) y Montréal (1-0), y suma 14 goles y 8 asistencias en sus últimos 15 juegos. Tampoco fue parte de la caída 1-2 ante Rayados de Monterrey en la Leagues Cup, debido a que volvió a la Argentina por la muerte de su padre, Jorge.

Al Inter Miami le quedan cuatro partidos para completar la Temporada Regular de la MLS. Luego del cruce contra Atlanta United, el plantel dirigido por Cristian Kily González visitará a New York Red Bulls el próximo sábado desde las 18:30, el miércoles 28 será local de Cincinnati (20:30), el domingo 1 de noviembre chocará con New England (21:00) en Massachusetts y culminará esta fase el sábado 7 ante Charlotte (18:00) en la Florida.

Temas Relacionados

Lionel MessiInter MiamiAtlanta UnitedMLS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Le dio una brutal paliza a su rival, obligó al rincón a tirar la toalla y retuvo el título mundial: el fulminante KO de Daniel Dubois

El campeón británico de peso pesado en la OMB derribó a Fabio Wardley en el segundo round y brindó un espectáculo ante 19.000 personas en Londres

Le dio una brutal paliza a su rival, obligó al rincón a tirar la toalla y retuvo el título mundial: el fulminante KO de Daniel Dubois

Con dos golazos de Lionel Messi, Inter Miami venció 3-1 al Atlanta United del Tata Martino por la MLS

El conjunto que dirige el Kily González se impuso con autoridad de visitante con una nueva exhibición del astro argentino

Con dos golazos de Lionel Messi, Inter Miami venció 3-1 al Atlanta United del Tata Martino por la MLS

El mensaje del Dibu Martínez desde el hospital que llevó alivio después del brutal golpe que recibió en el partido del Chelsea

El arquero argentino realizó una publicación en sus redes sociales luego de someterse a una intervención quirúrgica

El mensaje del Dibu Martínez desde el hospital que llevó alivio después del brutal golpe que recibió en el partido del Chelsea

Así están las posiciones en el Torneo Clausura y la Tabla Anual: Argentinos Juniors ganó y alcanzó a Boca en la general

Tras la victoria del Xeneize ante Talleres, el Bicho hizo lo mismo ante Banfield e igualó su línea

Así están las posiciones en el Torneo Clausura y la Tabla Anual: Argentinos Juniors ganó y alcanzó a Boca en la general

11 detenidos y policías heridos tras una emboscada de barras en el ascenso

El partido de la Primera B Metropolitana entre San Martín de Burzaco y Excursionistas terminó en caos cuando la barra local atacó a piedrazos a la delegación visitante

11 detenidos y policías heridos tras una emboscada de barras en el ascenso

MALDITOS NERDS

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Dreadmoor llegará a Steam el 9 de noviembre con pesca y terror posapocalíptico

Riot Games retirará ‘League of Legends Classic’ en enero de 2027

‘Ancestors: The Humankind Odyssey’ regresa remasterizado con Unreal Engine 5

Jagex cancela ‘RuneScape Reignited’ 12 días después de presentarlo

ENTRETENIMIENTO

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

Selma Blair reapareció en público tras su arresto por un incidente violento en un avión

Harry Styles estrenó una canción inédita en memoria de Liam Payne: “La escribí para mi amigo”

‘Diddy’ Combs cambia de prisión tras reportes sobre lujos y privilegios tras las rejas

“True Detective” regresa a HBO con Antonio Banderas y Nicolas Cage: esto se sabe de la temporada 5

INFOBAE AMÉRICA

Tres hombres cubanos fueron detenidos por el presunto robo de una embarcación en North Miami

Tres hombres cubanos fueron detenidos por el presunto robo de una embarcación en North Miami

Patinadora salvadoreña, Ivonne Nóchez, ganó tres medallas y fijó un récord mundial en Asunción

“Basta de alcahueterías con los delincuentes”: director de la Policía lanza advertencia en Honduras

Buscan impedir que menores víctimas de abuso sexual revivan sus traumas durante los juicios en Panamá

Las autoridades guatemaltecas confirman la participación de al menos dos atacantes en el asesinato del exfiscal Solórzano Foppa