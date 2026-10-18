El brillante look que eligió Juana Viale para reemplazar nuevamente a Mirtha Legrand: lentejuelas y bordado a mano

La nieta de la Chiqui sigue a cargo de la conducción del programa mientras su abuela se recupera (Video: La Noche de Mirtha- El Trece)

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Juana Viale reemplazó una vez más a Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha y abrió la emisión del sábado por El Trece con un saludo a la audiencia, la presentación detallada de su vestuario y un recordatorio por el Día de la Madre. La conductora, que tomó las riendas del ciclo mientras su abuela continúa en recuperación desde su hogar, dedicó los primeros minutos del programa a repasar cada detalle de su look frente a cámara.

“Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están en sus casas? ¿Cómo va? Otro sábado más, 17 de octubre, ¿no?”, dijo Viale al arrancar la emisión. Acto seguido, aprovechó para recordar la fecha que se celebraba al día siguiente: “Mañana es el Día de la Madre. Recuérdenlo. Hijos, hijas, recuerden de despertar a mamá con un besito”, pidió a los televidentes.

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Una vez cerrado el saludo, la conductora centró la atención en su atuendo y lo describió con precisión: “Miren qué belleza este vestidazo que tengo, muy lindo”, señaló, antes de detallar las características de la prenda. “Es un vestido de strapless bordado a mano, de lentejuelas de resina pintada a mano”, explicó, y subrayó el trabajo artesanal detrás del diseño: “Bordado a mano, pintado a mano, todo. Es una obra de arte. Esto es una hermosura, una belleza total”. Aunque reconoció que el vestido podía no ser el más indicado para el clima, aclaró que dentro del estudio cualquier elección resultaba válida.

Juana Viale volvió a reemplazar a Mirtha en la conducción de su programa (StoryLab)

La pieza pertenece a la diseñadora Evangelina Bomparola, a quien Viale mencionó de forma explícita durante la emisión. “Esto es de Evangelina Bomparola y es una belleza”, afirmó, y sumó una definición sobre el sello de la marca: “Es un sello ya de la Bomparola”.

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En cuanto al resto de la producción, la conductora identificó a quienes estuvieron a cargo del peinado y el maquillaje. “Me peinó Juan Foho”, indicó, y describió el resultado como “onditas al costado”, un estilo que calificó de “muy bonito”. El maquillaje corrió por cuenta de su maquillador de confianza: “Me maquilló Cris Sepúlveda, por supuesto”, comentó, y definió la paleta elegida como “dorado y negro, muy lindo”.

Antes de dar paso a la mesa de invitados, Viale anticipó lo que vendría en el programa con entusiasmo: “No se pueden perder la mesa que tenemos hoy, no se la pueden perder”. Segundos después, protagonizó un intercambio espontáneo con una de las personas presentes en el estudio, cuando notó el sonido que producía la tela del vestido al moverse: “Hola, Moni, ¿cómo estás? Ay, como que cruje el vestidito. Me lo vaya a levantar”, dijo entre risas, en un cierre distendido que marcó el tono de la noche.

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Juana eligió un vestido con lentejuelas pintadas a manos y bordadas de la misma manera (StoryLab)

La mesa del sábado reunió al periodista Marcelo Bonelli, al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, a la periodista Tatiana Schapiro y a Alejandra Maglietti. La actualidad política tuvo un lugar destacado a partir de la presencia del mandatario cordobés, mientras que Bonelli y Schapiro aportaron sus miradas sobre los principales temas de la agenda nacional.

Antes de dar paso al resto del programa, la conductora invitó a los espectadores a no perderse la mesa de invitados de esa noche. “No se pueden perder la mesa que tenemos hoy, no se la pueden perder”, afirmó, en referencia al encuentro que reunió al periodista Marcelo Bonelli, al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, a la periodista Tatiana Schapiro y a Alejandra Maglietti.

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La actualidad política ocupó un lugar destacado a partir de la presencia del mandatario cordobés, mientras que Bonelli y Schapiro aportaron sus miradas sobre los principales temas de la agenda nacional y Tatiana habló acerca de la denuncia que hizo Valentín Yankelevich por violencia por parte de su progenitor, Darío Giordano, en una entrevista que hizo en Infobae.

Maglietti, en tanto, participó de una conversación que combinó información, actualidad y aspectos vinculados al mundo del espectáculo, en línea con su perfil habitual dentro de la televisión argentina, donde suele alternar sus intervenciones entre contenidos de entretenimiento y asuntos de interés público.

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