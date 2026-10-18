Las incógnitas que atormentan al peronismo y van a influir en las definiciones electorales

Los principales dirigentes del peronismo mantuvieron varias reuniones para evaluar alternativas de internas en el caso de que se caigan las PASO

Guardar

El peronismo es un rompecabezas desordenado, que nadie sabe si va a poder unirse antes de las elecciones o si terminará dispersado y encerrado, como suelen venir los verdaderos rompecabezas en las cajas. La anticipación del año electoral -que desgasta a cualquiera que quede impregnado de esa lógica proselitista- ha generado en el PJ la necesidad de empezar a construir certezas, para que el transcurso de los días no termine destruyendo la castigada identidad opositora.

Hay, a esta altura del calendario, un puñado de incógnitas que atraviesan a todas las vertientes del espacio político, porque de acuerdo a lo que suceda con esas situaciones irresueltas, el camino electoral se modificará. La fuerza opositora está inmiscuida en una lucha de poder que algunos quieren empujar a los márgenes para tratar de darle lugar a la organización electoral del espacio y otros las quieren empujar al centro de la escena para imponer condiciones en las negociaciones futuras.

PUBLICIDAD

La principal duda que da vuelta por las oficinas del peronismo es el futuro de las PASO. Un tema que lleva meses en pausa porque el Gobierno no ha logrado conseguir los respaldos necesarios para tratar el tema en el Senado. La Casa Rosada tiene la vocación bien marcada de que eliminar las elecciones primarias para complicar el ordenamiento del peronismo, que ve en esa herramienta electoral, la clave para legitimar un candidato en el medio de un mar de diferencias y rencores.

A lo largo de las últimas semanas se han repetido reuniones de los principales dirigentes justicialistas para poder encontrar una forma de ordenarse en el caso de que se caigan las PASO. Encuentros de los que, en diferentes momentos, participaron Máximo Kirchner, Ricardo Quintela, Sergio Uñac, Victoria Tolosa Paz, Eduardo “Wado” de Pedro, Guillermo Michel, Jorge Capitanich, Axel Kicillof, Juan Manuel Olmos, Sergio Massa y Gerardo Zamora.

PUBLICIDAD

El en peronismo hay acuerdo para que el candidato se intente definir a través de las PASO o de una interna partidaria

La posibilidad de hacer una interna partidaria no termina de calar hondo en el peronismo. Ven limitaciones para organizarla en todo el país y que sea ordenada y transparente. Pero, al mismo tiempo, son cada vez más los dirigentes que advierten sobre la necesidad de que el próximo candidato del peronismo sea legitimado por los votos de la gente. Ya sea a través de unas PASO o de una interna.

Esa idea está íntimamente ligada a las múltiples grietas que tiene el espacio político y que no ha podido achicarse en los últimos tres años ubicados en la oposición. “Tenemos tres o cuatro candidatos que se pueden poner a consideración de la gente. El mecanismo de la interna tradicional es complejo para hacerlo, en forma simultánea, en todas las provincias. Sobre todo en las que no gobierna el peronismo”, aseguró el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, durante una entrevista en el streaming LACA.

PUBLICIDAD

Sergio Uñac presentó hace tiempo la idea de hacer una interna partidaria, dividida por regiones, durante un puñado de meses. Es una opción que se sigue analizando en distintas mesas peronistas, pero que no ha logrado juntar consenso. El problema central es la conformación de los padrones de la coalición, el financiamiento y la logística. La posibilidad de organizar internas abiertas está latente y en estudio.

Hay acuerdo en todos los sectores del peronismo respecto a que el mejor camino es una PASO o, eventualmente, una interna. Aunque no existe claridad sobre su viabilidad. Kicillof, que es el principal precandidato que tiene el PJ, está dispuesto a competir. Incluso, en su entorno, están confiados en que puede ganar una interna contra cualuquier candidato que ponga Cristina Kirchner en la cancha.

PUBLICIDAD

Cristina Kirchner y Axel Kicillof no se hablan desde hace tiempo. La relación está rota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se va a resolver la tensión reinante en el vínculo entre Kicillof y CFK es otra de las incógnitas que atormentan al peronismo en su conjunto. “Esto se va a romper. No hay posibilidad de lograr un acuerdo. Hay que destruir lo que está, para empezar a construir algo nuevo. Hay que empezar de nuevo porque hay un ciclo que ya está terminado”, reflexionó ante Infobae un importante intendente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que conduce Axel Kicillof.

“Si Cristina no puede ser candidata, vuelve a ganar Milei. Es la única que lo puede frenar, como lo hizo con Macri“, dijo Mayra Mendoza hace algunos días. “No es primero Cristina libre y después ganarle a Milei, hay que hacer las dos cosas a la vez”, complementó la mirada Fernanda Raverta. En el cristinismo no conciben la candidatura de nadie que no sea la ex presidenta y ponen todo su énfasis en una candidatura que, al día de hoy, no tiene sustento. CFK sigue cumpliendo condena en San José 1111 y está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

PUBLICIDAD

Quienes conocen y frecuentan a Kicillof lo ven convencido de dos cosas centrales en esta instancia de la discusión peronista: no está en sus planes ir a ver a CFK en el corto plazo y está dispuesto a jugar a fondo para ser candidato a presidente el año que viene. Más allá de su cautela al plantear que primero hay que armar una estructura política y después definir las candidaturas, el Gobernador está embalado y avanza con el armado de su esquema dentro del peronismo con el fin de discutir candidaturas el año que viene.

Dentro del universo justicialista cada vez son más los que consideran que la relación entre Kicillof y los Kirchner es irreversible. Advierten que, por más de que se pueda forzar un acuerdo electoral, en el caso de llegar al poder, es imposible proyectar un gobierno de unidad. Incluso, un cristinista experimentado y con buenos vínculos en el kicillofismo, reflexinó con sagacidad sobre ese momento: “Si Axel es Presidente, tiene que terminar con el cristinismo. Sino sería una convivencia imposible con CFK marcándole lo que tiene que hacer”.

PUBLICIDAD

En el cristinismo esperan que la ex presidenta reciba un fallo favorable de la ONU respecto a su condena en la causa Vialidad

El juego político y electoral de Cristina Kirchner estará marcado, en gran medida, por lo que resuelva el Comité de Derechos Humanos de la ONU respecto al posicionamiento sobre su condena. El cristinismo espera que haya una devolución del organismo entre lo que queda del mes de octubre y los primeros diez días de noviembre. El sector de CFK aguarda una señal contundente que les permita construir una eventual candidatura de la ex presidenta. La viabilidad, que la determinará la justicia argentina, es un interrogante que nadie puede resolver.

El cristinismo actúa en la vida pública con la idea de que lo más importante es trabajar por la libertad de su líder. Y no plantean un plan B como candidato. Si embargo, en los hechos, el exponencial cambio en los movimientos políticos de Máximo Kirchner dan cuenta de la construcción de un perfil público más alto. En el sector que comandan la ex presidenta algunos empezaron a hablar de “un Kirchner como candidato”. Es decir, sino es Cristina, que sea Máximo. Esa opción empezó a emerger como consecuencia de la materialización de una ruptura cada vez más marcada con Kicillof.

PUBLICIDAD

Cómo jugará Sergio Massa es otro de los interrogantes. El líder del Frente Renovador aparece en la proyección de casi todos los dirigentes del peronismo. La gran mayoría cree que va a intentar competir por la presidencia de la Nación, los menos consideran que puede tratar de competir por la gobernación bonaerense. Lo cierto es que es la mayoría piensa que va a ser un actor preponderante en la recta final y que tiene espalda para intentar volver a competir por la presidencia.

El ex ministro de Economía hoy está más cerca del cristinismo que del kicillofismo, aunque mantiene línea abierta con todos los sectores. Con el correr de las semanas empezó a aparecer, con una frecuencia moderada, en algunas actividades políticas. Rompió el hermetismo público que mantuvo durante los primeros años de la gestión libertaria. Sus movimientos, los de CFK y los de Kicillof van a marcar el pulso de la discusión electoral cuando llegue el momento de definir la dirección exacta hacia donde va el peronismo.

PUBLICIDAD

Juan Grabois compartió una actividad con Axel Kicillof y le dio su respaldo de cara al 2027

Este jueves un actor que tiene su peso específico en la vida del peronismo dejó en claro donde va a jugar si hay una PASO el año que viene. Juan Grabois fue contundente al afirmar dónde va a estar parado él y su agrupación en el momento de las definiciones electorales. “Si Cristina no es candidata, el candidato es Axel. El que no vea eso, está delirando”, sostuvo. Y dejó asentado dónde va a jugar llegado el caso.

Este 17 de octubre huno celebraciones separadas por el Día de la Lealtad. Muchas fotos que simplificaron el mensaje: el peronismo está dividido. Las guerrillas internas solo han generado una enorme confusión sobre el camino que quiere seguir la fuerza política y la identidad que representa. Hoy hay lealtades diferentes a las de antes. Hay múltiples lealtades. Y hay también una enorme desconfianza sobre qué hará el único candidato del peronismo que quede en pie cuando termine la novela preelectoral.