El primer ministro de Canadá reportó un “grave” incendio en la base militar de Wainwright que causó muertos y heridos

Las Fuerzas Armadas Canadienses y las autoridades federales, provinciales y locales coordinaron la respuesta de emergencia.

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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, comunicó a primera hora del domingo que se produjo “un incidente grave que provocó un incendio de grandes proporciones” en la base militar de Wainwright, en Alberta. El ministro de Defensa, David McGuinty, confirmó que un incidente en el complejo castrense dejó muertos y heridos y provocó un incendio de grandes proporciones.

McGuinty afirmó que la Real Policía Montada de Canadá participa de la investigación y describió la situación como “muy, muy activa y delicada”. Además, señaló que las Fuerzas Armadas Canadienses y autoridades federales, provinciales y locales coordinan la respuesta de emergencia.

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“Me entristece compartir que ha habido tanto fallecidos como heridos como resultado de un incidente en la base”, declaró McGuinty, sin precisar la cantidad de víctimas ni la causa del hecho.

El primer ministro canadiense, Mark Carney (REUTERS/Todd Korol/Archivo)

La comunidad de Wainwright brinda apoyo hospitalario y asistencia para combatir el incendio. El Distrito Municipal de Wainwright informó que el fuego cruzó el perímetro de la base a primera hora del sábado y se extendió con rapidez a causa de los fuertes vientos. Bomberos de varias jurisdicciones acudieron al lugar y las autoridades indicaron que no rige ninguna orden de evacuación.

Carney expresó su apoyo a los afectados en un mensaje en redes sociales: “Nuestros pensamientos están con todas las valientes mujeres y los hombres afectados”, señaló.

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La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, describió el incendio como “significativo y trágico” y afirmó que afectaba a numerosos miembros del personal militar. Smith agradeció a los equipos de emergencia y a quienes prestan asistencia a las personas afectadas.

Silos de grano en un campo agrícola en la zona rural de Alberta, cerca de Claresholm, Alberta, Canadá, 17 de octubre de 2026(REUTERS/Todd Korol)

La Base de las Fuerzas Canadienses de Wainwright, a unos 180 kilómetros al sureste de Edmonton, figura entre los principales centros de instrucción militar de Canadá. Alberga el Centro Canadiense de Entrenamiento de Maniobras, destinado a ejercicios de combate, y el Centro de Entrenamiento de la 3ra División Canadiense.

El líder conservador de la oposición, Pierre Poilievre, indicó que habló con Carney y McGuinty para ofrecer apoyo. “Recen por Wainwright, todos”, escribió en redes sociales, donde pidió a los residentes seguir las instrucciones de emergencia y dejar despejadas las carreteras para los equipos de primera respuesta.

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El incendio ocurrió días antes de una votación en Alberta sobre el inicio de un proceso que podría conducir a una futura consulta vinculante sobre la independencia de la provincia respecto de Canadá.

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