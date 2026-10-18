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El duro entrenamiento de Cami Mayan junto a Maravilla Martínez de cara a su debut en Párense de Manos IV

La influencer intensifica su preparación con el excampeón mundial antes de enfrentar a Luli González en la velada de boxeo entre figuras del streaming

La impactante figura del boxeo que acompañó a Cami Mayan en su preparación para Párense de Manos IV
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Desde saltos a ejercicios de fuerza, Cami Mayan entrena duro para su debut en Párense de Manos IV. Día a día, la influencer comparte su preparación para su batalla contra Luli González, con quien se medirá en el cuadrilátero. Así las cosas, este sábado, la joven sorprendió a sus seguidores al mostrar trabajando junto a una figura del boxeo argentino.

Fiel a su estilo, Mayan eligió compartir su entrenamiento a través de sus redes sociales. “Pov, falta tu rival para entrenar”, escribió la joven en la descripción del video. En los primeros segundos del clip se ve a Camila junto a su equipo en una esquina del ring, ajustándose los guantes y colocándose el protector bucal. Luego de ponerse el cabezal de color negro, la influencer miró a la esquina opuesta. Allí, Sergio Maravilla Martínez hacía su entrada en calor, vistiendo una remera negra con una imagen de un alien, guantes blancos y un short deportivo verde.

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Tras unos segundos, que reflejaron el tiempo transcurrido y la exigencia del entrenamiento, Mayan lucía extenuada en su esquina, ya sin su protector ni sus guantes. Con las manos en la cintura, la joven solo exhalaba, buscando recuperar el aire. “Barbie boxeadora”, “Atajate Maravilla, es peligrosa”, “Rompelo en mil pedazos Cami” y “Salí de ahí Maravilla”, fueron algunos de los comentarios con los que los fans de la influencer buscaron animarla y festejar su duro entrenamiento.

Días atrás, Cami Mayan aceleró su preparación para Párense de Manos IV con una rutina de boxeo junto a Juli Castro, Anita Espósito y Fede Popgold, a casi dos meses de la pelea que disputará en diciembre ante Luli González.

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La influencer compartió el detrás de escena de su ejercicio en el ring

La integrante de Luzu mostró parte de sus ejercicios en el gimnasio, desde el salto de soga hasta prácticas de esquive y movimientos básicos de combate. Con buzo y pantalón gris, Mayan se entrenó junto a sus compañeros, que también se animaron a ponerse los guantes.

Juli Castro participó de una de las dinámicas, aunque dejó en claro que no se siente cómoda con la posibilidad de recibir golpes. “De tan solo pensar que me pegan media piña lloro”, comentó frente a cámara.

Anita Espósito también se sumó a la actividad y despertó las bromas del grupo. “Anita está viviendo el mejor día de su vida”, dijo Fede Popgold, mientras Mayan advirtió entre risas: “Anita nos va a cagar a palos de verdad”. El conductor incluso hizo una referencia a la rival de la influencer: “A Luli González le vamos a mandar a Anita”.

El entrenador de Mayan propuso luego un ejercicio para que el grupo comprendiera la dinámica de un combate. La influencer y Castro intercambiaron golpes controlados en el cuadrilátero, hasta que Mayan conectó un impacto suave en el rostro de su compañera. “Me pegó una trompada en la pera”, reaccionó la hija de Momi Giardina.

El duro rival que eligió Cami Mayan para entrenar: Sergio Maravilla Martínez
El duro rival que eligió Cami Mayan para entrenar: Sergio Maravilla Martínez

Espósito también pasó por la práctica y recibió otro golpe de Mayan, lo que generó la reacción inmediata de quienes estaban presentes. “Cami nos odia, nos odia a todos. Le pegó a dos. Le quedó el labial en el guante. Juli la está pasando fatal”, bromeó Popgold.

Mayan explicó que la rutina continuaría con el ejercicio conocido como “flota-flota”, orientado a trabajar los esquives. “Ahí Paula aprovecha y me caga a palos”, señaló. El video cerró con una nueva escena humorística: el grupo enfrentó en el ring a dos jóvenes que entrenaban en el gimnasio y Espósito le recomendó a Mayan que se ocupara del rival pelirrojo.

La modelo confirmó semanas atrás su presencia en Párense de Manos IV mediante una producción de fotos inspirada en el boxeo. En una de las imágenes apareció con una musculosa blanca con la frase “I love to make boys cry”, una bandana negra y un guante rojo de la marca Bronx.

Mayan enfrentará a Luli González, representante de Olga, en uno de los cruces de la velada de boxeo amateur entre figuras del streaming argentino. El evento, organizado por Luquitas Rodríguez, está previsto para el 18 de diciembre en el Estadio Ciudad de Vicente López, perteneciente al Club Atlético Platense.

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