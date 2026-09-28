Crimen y Justicia

Persecución en la General Paz: huyó de un control en un auto robado y chocó contra cinco autos estacionados

Ocurrió la semana pasada en el barrio porteño de Flores. El sospechoso fue detenido luego de la colisión. Las imágenes del operativo

Quiso escapar de un control en Flores con un auto con pedido de secuestro, chocó a cinco autos y fue detenido: llevaba cocaína
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Un hombre de 38 años fue detenido la semana pasada en el barrio porteño de Flores después de una feroz persecución policial. El sospechoso, que conducía un auto con pedido de secuestro activo, escapó de un control y, en medio de su intento de fuga, chocó contra cinco autos estacionados. Tras detener al conductor, que cuenta con antecedentes penales, personal de la Policía de la Ciudad requisó el vehículo y halló tres envoltorios de cocaína.

Según detallaron fuentes policiales a Infobae, el episodio ocurrió el lunes pasado sobre la avenida General Paz, donde cerca de las 7:20 de la mañana efectivos de la Policía de la Ciudad detectaron un Ford Ka rojo oscuro cuyo dominio trasero no cumplía con las medidas de seguridad. Tras detenerlo a la altura del pasaje 2 de Abril de 1982, en dirección al Río de la Plata, los agentes revisaron la documentación del rodado y advirtieron que el número de chasis informado no coincidía con el grabado en el vehículo.

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Ante ese escenario, los policías le solicitaron al conductor que descendiera del auto, pero este no acató la indicación y escapó del lugar a toda velocidad. Así, los uniformados iniciaron una feroz persecución con el apoyo del Anillo Digital para dar con el sospechoso.

Quiso escapar de un control en Flores con un auto con pedido de secuestro, chocó a cinco autos y fue detenido: llevaba cocaína
El momento en que los uniformados detectaron que el número de chasis informado discrepaba del grabado en el vehículo.

El video que encabeza esta nota muestra que, una vez que bajó de la autopista, el conductor en fuga tomó la avenida Eva Perón, por donde circuló durante casi 5 kilómetros. Luego, dobló a la izquierda en la calle Portela y, en contramano, llegó hasta el cruce con la avenida Juan Bautista Alberdi, donde perdió el control del vehículo y chocó contra cinco autos estacionados.

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La colisión fue clave para que los uniformados pudieran concretar la detención del hombre, identificado como Roberto Gabriel Ojeda (38), quien quedó atrapado y no tuvo escapatoria.

Quiso escapar de un control en Flores con un auto con pedido de secuestro, chocó a cinco autos y fue detenido: llevaba cocaína
En pleno intento de fuga, el sospechoso chocó contra cinco autos estacionados y terminó detenido.

Consumado el arresto, los efectivos realizaron una requisa en el interior del rodado y descubrieron tres bolsas tipo ziploc con cocaína, identificadas con los colores rosa, celeste y amarillo.

Más tarde, la verificación del chasis determinó que ese número correspondía a otro vehículo que tenía un pedido de secuestro por hurto agravado. La solicitud había sido emitida en agosto de 2025 por la Comisaría Morón 3ª de Castelar Sur, en una causa por robo agravado.

Ojeda, que reside en el partido bonaerense de Lanús, registra antecedentes de 2023 por encubrimiento agravado y tenencia de estupefacientes, según el parte policial.

Quiso escapar de un control en Flores con un auto con pedido de secuestro, chocó a cinco autos y fue detenido: llevaba cocaína
Roberto Gabriel Ojeda, de 38 años, tiene antecedentes por encubrimiento agravado y tenencia de estupefacientes.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, con intervención de la Secretaría 19, ordenó la detención del imputado y el secuestro del vehículo, la documentación y la sustancia incautada. La causa quedó caratulada por encubrimiento y adulteración de documentos.

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