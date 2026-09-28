Crimen y Justicia

Investigan el ataque contra un abogado en una chacra de Misiones

Marcelo D., de 53 años, llegó herido a la comisaría de Concepción de la Sierra y fue derivado al Hospital Apóstoles, donde permanece internado con riesgo de muerte

Policía de Misiones detenido
Un abogado de 53 años llegó baleado en su vehículo a la comisaría de Concepción de la Sierra para pedir auxilio.
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Un abogado de 53 años permanece internado con pronóstico reservado después de que recibiera un disparo en el tórax en una propiedad rural de Misiones. La víctima, identificada como Marcelo D., llegó por sus propios medios a la dependencia policial de Concepción de la Sierra durante la mañana del domingo y pidió asistencia.

El hombre había conducido hasta la comisaría en un Chevrolet Aveo. Allí, comunicó a los agentes que la herida había ocurrido mientras estaba en una chacra ubicada en el sector de Ensanche Sur, según la información inicial aportada a los investigadores.

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El caso abrió una investigación para determinar cómo se produjo el ataque, quién o quiénes pudieron haber intervenido y qué ocurrió en los minutos previos a que el abogado decidiera trasladarse hasta la sede policial. Hasta el momento, la víctima no pudo aportar elementos que permitan identificar a un posible agresor.

Según informó el portal El Territorio, el abogado explicó que se encontraba en el predio y que, en determinado momento, resultó herido por disparos.

Luego de arribar a la comisaría, el hombre fue atendido en Concepción de la Sierra y trasladado posteriormente al Hospital de Apóstoles. La derivación respondió a la necesidad de realizar una evaluación más completa sobre el alcance de la herida y su evolución clínica.

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En el Hospital de Apóstoles intervino un médico policial, quien constató que la víctima presentaba una lesión en el tórax presumiblemente ocasionada por un arma de fuego. Según ese informe, el cuadro implicaba riesgo de muerte, por lo que se resolvió una nueva derivación.

Sin embargo, no logró identificar a una persona concreta como responsable ni brindar una descripción de eventuales autores. Esa falta de información impide, por ahora, orientar la pesquisa hacia sospechosos determinados o establecer un posible móvil.

Efectivos de la Unidad Regional VII se dirigieron a la chacra señalada por la víctima para efectuar relevamientos. El objetivo es reconstruir el recorrido del hombre dentro del predio, ubicar el sector donde pudo haber ocurrido el ataque y buscar rastros que ayuden a esclarecer el caso.

Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, Posadas, Misiones
El paciente permanece internado con pronóstico reservado en el Hospital Madariaga de Posadas. (X: @hemadariaga)

En las primeras inspecciones no se encontraron elementos considerados relevantes para la investigación. Esa situación no descarta que se amplíen las medidas en el lugar, ya que la reconstrucción de una escena requiere contrastar la declaración inicial con el terreno, los accesos y cualquier otro dato que pueda surgir durante el expediente.

La causa se encuentra en una etapa inicial y las autoridades no informaron hipótesis concluyentes sobre la mecánica del hecho. La investigación se concentra, por el momento, en reunir elementos objetivos antes de establecer responsabilidades.

Como parte de las medidas dispuestas, la Policía secuestró el teléfono celular de Marcelo D. y el Chevrolet Aveo en el que el abogado llegó hasta la comisaría. Ambos elementos quedaron a disposición de la pesquisa y podrían ser examinados para obtener información vinculada con las horas previas al ataque.

El análisis del dispositivo podría permitir verificar comunicaciones, llamadas o mensajes recientes, siempre dentro de las medidas que correspondan en la causa. En tanto, la revisión del vehículo busca determinar si contiene rastros, objetos o cualquier elemento que aporte datos sobre el trayecto realizado por la víctima.

Las actuaciones de la Policía de Misiones continúan bajo reserva, mientras los investigadores procuran obtener datos que permitan avanzar sobre las circunstancias del disparo.

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