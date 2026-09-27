Crimen y Justicia

Por el aviso de un remisero, Prefectura interceptó a tres ciudadanos chinos que ingresaron ilegalmente al país

Ocurrió en la zona fronteriza de Formosa. El chofer había sido contratado para trasladar a los extranjeros, que no tenían documentación que acreditara su ingreso regular. Migraciones ordenó su expulsión

Tres ciudadanos chinos sin documentación fueron interceptados en Formosa
Los tres ciudadanos chinos sin documentación que fueron interceptados en Formosa
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La Prefectura Naval Argentina (PNA) interceptó a tres ciudadanos chinos que habían ingresado de manera irregular al país en una zona cercana al río Bermejo, en la provincia de Formosa. El procedimiento comenzó a partir del aviso de un remisero que había sido contratado para trasladarlos.

Según indicaron fuentes de la fuerza de seguridad a Infobae, el conductor se presentó en un paso fronterizo y contó a los prefectos que debía recoger a tres personas. Al ser consultado, mostró la ubicación georreferenciada que le había enviado la persona que lo contrató.

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Con esa información, una patrulla de Prefectura acompañó al remisero hasta el punto indicado. Allí, a unos siete kilómetros de un paso fronterizo internacional, encontraron a los tres ciudadanos chinos, quienes no tenían documentación que acreditara su ingreso regular al territorio argentino.

Tras el procedimiento, el personal de la PNA se comunicó con Alejandra Schaffer, auxiliar de la Unidad Fiscal de Formosa, quien dispuso dar intervención a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), detallaron los voceros consultados por este medio.

Migraciones ordenó entonces la expulsión de los tres extranjeros y dispuso su traslado hasta el Paso Fronterizo Internacional de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, a través de Brasil. Según la información oficial, esa decisión se tomó debido a que ese era el último punto de ingreso legal registrado de los tres ciudadanos chinos.

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Ciudadanos chinos interceptados en Formosa
El auto en el que fueron trasladados los ciudadanos chinos

Antecedentes

El procedimiento se suma a otros casos recientes en los que ciudadanos chinos fueron detectados en distintas provincias sin documentación que acreditara su ingreso regular a la Argentina.

A mediados de este mes, efectivos del Escuadrón 50 “Posadas” de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) identificaron a siete ciudadanos chinos en esa situación durante controles realizados en la Terminal de Ómnibus de Posadas, en Misiones.

El grupo estaba por abordar un colectivo de larga distancia con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando fue identificado por los gendarmes.

Ante esa situación, los efectivos dieron intervención a la Dirección Nacional de Migraciones, que dispuso la expulsión de los siete ciudadanos chinos a través del Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Puerto Iguazú con la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

Días después, integrantes del Escuadrón 13 “Iguazú” trasladaron a otros dos ciudadanos chinos que también habían ingresado al territorio nacional de forma irregular a través de Brasil. En ese caso, Migraciones y la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú dispusieron igualmente su expulsión del país.

Otro procedimiento similar había ocurrido en julio, cuando efectivos del mismo escuadrón interceptaron un ómnibus de larga distancia que se dirigía a La Plata a la altura del kilómetro 1.606 de la Ruta Nacional N° 12, en Misiones.

Durante el control identificaron a bordo a cinco ciudadanos chinos sin documentación que acreditara su ingreso legal al país. El cruzamiento de datos con el Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Triple Frontera determinó que habían ingresado en infracción a la Ley de Migraciones N° 25.871.

En aquella oportunidad, Migraciones dispuso el rechazo definitivo de los cinco extranjeros y la prohibición de reingreso al país. Posteriormente, fueron entregados a las autoridades policiales de Brasil a través del Paso Internacional Tancredo Neves, según informó el Gobierno nacional.

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