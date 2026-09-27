Crimen y Justicia

La Plata: denunció que le robaron la camioneta, pero horas más tarde confesó que era mentira y quedó detenido por falsa denuncia

La Volkswagen Amarok fue encontrada hundida en el arroyo El Gato. El propietario cayó en contradicciones ante la Policía y terminó admitiendo que había entregado el vehículo a conocidos con su consentimiento

Vecinos divisaron la camioneta debajo del puente y dieron aviso al 911, lo que desencadenó el operativo de emergencia en el Arroyo del Gato
Vecinos divisaron la camioneta debajo del puente y dieron aviso al 911, lo que desencadenó el operativo de emergencia en el Arroyo del Gato
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Un hombre que denunció el robo de su camioneta terminó detenido después de que los policías que investigaban el caso descubrieran que todo había sido una farsa. El vehículo, una Volkswagen Amarok, apareció sumergido en el arroyo El Gato de La Plata y la contradicción entre el hallazgo y la denuncia llevó a los efectivos a reinterrogar al propietario, quien acabó confesando que el rodado nunca fue robado, indicaron fuentes poiciales a Infobae.

Todo comenzó la madrugada del sábado 26 de septiembre de 2026, cuando Damián Milohnic (42) se presentó en la Comisaría Segunda y denunció que dos masculinos lo habían abordado en 7 entre 32 y 33 y, tras intimidarlo, le sustrajeron su camioneta.

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Horas después, efectivos policiales localizaron la Amarok dominio AE306AP sumergida dentro del arroyo El Gato, a la altura de 1 y 514, en la zona de Gonnet.

El episodio desató un operativo de emergencia en el que participaron Bomberos, Policía Bonaerense y personal de la Dirección de Riesgos Especiales.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, fueron los propios vecinos de la zona quienes, al avistar el rodado debajo del puente, dieron aviso al 911 cerca de las 10.30. Desde ese momento, los efectivos policiales se desplegaron en el lugar y comenzaron las primeras tareas para establecer qué había ocurrido. La preocupación de los primeros minutos fue determinar si alguna persona podía encontrarse dentro de la Amarok, cuya cúpula totalmente cerrada y los vidrios oscuros impedían ver el interior desde afuera.

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Ante la dificultad para acceder al vehículo, personal especializado de la Dirección de Riesgos Especiales ingresó al arroyo con equipos específicos. Según consignaron las mismas fuentes, los agentes utilizaron kayaks para aproximarse al rodado, inspeccionaron su interior y revisaron los alrededores. Descartada la presencia de ocupantes, la atención pasó a centrarse en reconstruir cómo había llegado el vehículo hasta ese punto del arroyo.

Sucede que hallazgo del vehículo hundido generó desconcierto y llevó a los efectivos de la Sexta de Tolosa —dependencia que quedó a cargo del esclarecimiento del hecho— a mantener una nueva entrevista con el denunciante.

Falso testimonio La Plata
El detenido por falso testimonio

Los investigadores detectaron incoherencias en el relato del hombre

Durante la conversación, los policías advirtieron “diferentes relatos” e “incoherencias” respecto de la versión original. Según consta en el sumario de la Superintendencia Región Capital I La Plata, el hombre se fue poniendo cada vez más nervioso ante las preguntas de los efectivos, hasta que finalmente confesó que la camioneta había salido de su poder con su consentimiento.

Milohnic reconoció haber entregado el rodado a personas de su entorno. Esos conocidos, según su nuevo relato, habrían sufrido un accidente mientras circulaban con la Amarok y terminaron dentro del arroyo. Ante esa circunstancia, decidió presentar la denuncia de robo para encubrir lo ocurrido.

Los agentes informaron la situación al fiscal Álvaro Garganta, quien dispuso la aprehensión de Milohnic por el delito de falsa denuncia. El hombre, domiciliado en calle 2 entre 489 y 490, quedó a disposición de la UFI N° 11, la Defensoría N° 21 y el Juzgado de Garantías N° 6.

El operativo fue conducido por personal de la Sexta de Tolosa bajo la jefatura del comisario general Alejandro Rey, titular de la Superintendencia Región Capital I La Plata. Las actuaciones y el detenido quedarán a disposición de la justicia a primera hora del lunes.

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