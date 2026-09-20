Robaban camionetas en Tucumán y las trasladaban a Bolivia: investigan una banda y ya hay tres imputados

La causa investiga el robo y traslado de vehículos de alta gama en Tucumán (Gentileza)

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Una banda acusada de robar camionetas de alta gama quedó bajo investigación judicial tras la imputación de tres personas. Denunciaron que la asociación ilícita habrían sustraído tres Toyota Hilux, cuyo valor comercial conjunto supera los $100 millones, en Tucumán y luego habrían organizado su traslado hacia Bolivia y otras jurisdicciones.

Los imputados son un joven de 29 años conocido como “Cavenaghi”, un hombre de 46 apodado “El Indio” y una mujer de 36 años. La fiscalía sostuvo que los tres formaban parte de una estructura que incluía, al menos, a otros dos sospechosos domiciliados en la provincia de Córdoba.

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La hipótesis de la investigación sostiene que el grupo contaba con una división de tareas, según la fiscal Alejandra Navarro y el auxiliar fiscal Rodrigo Bilbao. Mientras que personas llegadas desde otras jurisdicciones se encargaban de cometer los robos y de conducir vehículos de apoyo, “El Indio” y su pareja intervenían en la recepción, el ocultamiento y el traslado de las camionetas.

Rodrigo Bilbao explicó: “Hay una modalidad organizada de ingreso de vehículos y de personas pertenecientes a otras jurisdicciones; desplazamiento coordinado; utilización de vehículos de apoyo; traslado anticipado de personas hacia puntos determinados; recepción de vehículos inmediatamente después de su sustracción; posterior desplazamiento de los rodados a otros sectores e intervención de varias personas en la distribución de funciones”.

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Para la acusación, los sospechosos no mantuvieron contactos aislados ni circunstanciales. La fiscalía presentó movimientos de dinero efectuados entre los integrantes de la pareja los días 18, 19 y 20 de marzo, comunicaciones compartidas y viajes realizados en conjunto desde Pichanal, en Salta, hacia Tucumán el 22 de marzo y el 2 de abril.

Dos de las camionetas fueron sustraídas durante la madrugada del viernes 20 de marzo. En uno de esos episodios, la mujer y “El Indio” se habrían dirigido con anticipación a la zona del centro de servicios GAR S.A, donde acordaron recibir la camioneta que acababa de ser robada.

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La tercera camioneta fue robada el domingo 29 de marzo. La reconstrucción fiscal indica que, luego de la sustracción de otra Hilux, “El Indio” pidió un viaje a través de una aplicación a la 01:44 desde pasaje Einstein y Díaz Vélez hasta cercanías de un predio de Alderetes.

Ese lugar se encontraba a 1,7 kilómetros del pasaje Islas Malvinas, señalado como el punto de transbordo de la camioneta. A su vez, el teléfono registrado a nombre de la mujer tuvo actividad entre las 02:13 y las 03:01 en antenas de telefonía de Alderetes próximas al sitio investigado.

La fiscalía consideró que los contactos, los viajes y los movimientos registrados durante marzo no respondían a encuentros casuales. Esos elementos permiten sostener que los imputados conocían la mecánica de la organización y que cada uno cumplía una función dentro del circuito previsto para asegurar la sustracción, la recepción y el traslado de las camionetas robadas.

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El juez aceptó el planteo del Ministerio Fiscal y dispuso la prisión preventiva por tres meses para los tres imputados. La medida fue fundada en la complejidad interjurisdiccional que se le atribuye a la organización, el riesgo de fuga y la posibilidad de que los acusados obstaculicen la investigación.

Durante el desarrollo de la audiencia, las autoridades comunicaron que uno de los imputados tiene en sus antecedentes una condena previa por haber intentado robar un vehículo. Por su parte, el otro de los acusados está siendo investigado en la actualidad dentro de un expediente que se abrió recientemente.

En el marco de la causa, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizó procedimientos en los barrios El Salvador y Oeste III, de Villa Carmela. Además, una comisión participó de allanamientos en Córdoba: 14 de los 100 operativos realizados estuvieron vinculados al expediente tucumano y derivaron en la detención de dos personas, cuya extradición a la provincia se prevé para las próximas horas.

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