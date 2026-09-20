Crimen y Justicia

Asesinaron a un adolescente de 14 años en Rosario: estaba en la vía pública con una herida de bala en el tórax

El cuerpo de Ian Guevera fue encontrado tras un llamado al 911 en una calle cerca de la avenida San Martín. En el lugar secuestraron una vaina de 9 milímetros, un cartucho calibre .22 y un teléfono

La calle Crotone al 800, cerca de las vías ferroviarias, fue escenario del asesinato de Ian Guevera (Google Maps)
La calle Crotone al 800, cerca de las vías ferroviarias, fue escenario del asesinato de Ian Guevera (Google Maps)
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Un adolescente de 14 años fue asesinado de un disparo en el extremo sur de Rosario durante la mañana del sábado. La víctima, identificada como Ian Guevera, tenía una herida de bala en el sector izquierdo del tórax cuando fue hallado.

El brutal epsodio ocurrió en una calle ubicada cerca de la avenida San Martín al 7000 y su cuerpo fue encontrado en Crotone al 800, entre Ulises y Pineda, a poco más de 100 metros de las vías ferroviarias que conectan la ciudad con Retiro.

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El crimen ocurrió en una calle próxima a la avenida San Martín al 7000 (Google Maps)
El crimen ocurrió en una calle próxima a la avenida San Martín al 7000 (Google Maps)

La Policía llegó tras una llamada al 911 y a partir de las indicaciones de vecinos que señalaron el lugar donde se encontraba el adolescente. En la escena, los peritos secuestraron una vaina servida calibre 9 milímetros, un cartucho intacto calibre .22 y un celular con la pantalla dañada.

Los elementos serán analizados dentro de la investigación que intenta determinar la mecánica del homicidio e identificar a la persona que efectuó el disparo. La causa quedó en manos de la fiscal Anabel Cerutti, con intervención de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por el momento, no trascendieron detenidos ni una hipótesis oficial sobre el móvil del ataque. Los investigadores prevén tomar testimonios y revisar registros de cámaras que puedan aportar datos sobre los minutos previos al crimen.

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El asesinato de Ian Guevera se produjo en un una noche donde también sucedieron otros hechos violentos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Entre el viernes por la noche y la madrugada del sábado hubo dos hombres baleados sobre las vías del ferrocarril Mitre.

El primero de esos episodios ocurrió cerca de las 20:00 del viernes en Guatemala al 1700, en el barrio Belgrano Sur. Agentes del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar luego de recibir avisos por detonaciones y encontraron a dos hombres heridos sobre las vías.

De acuerdo con el relato de un testigo citado por Rosario3, el atacante llevaba capucha y circulaba en una bicicleta playera. Tras disparar, escapó hacia el norte. En ese sector, los peritos hallaron cuatro vainas servidas y preservaron la escena para las tareas posteriores de la PDI.

Uno de los heridos, de 18 años, sufrió un impacto de bala en el muslo izquierdo que le provocó una fractura, además de una lesión superficial en el antebrazo derecho. El segundo, de 36 años, recibió disparos en la zona de la ingle y en la columna. Ambos fueron asistidos y trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde la evaluación médica inicial indicó que estaban fuera de peligro.

El HECA atendió a tres heridos de arma de fuego tras los episodios registrados en Rosario
El HECA atendió a tres heridos de arma de fuego tras los episodios registrados en Rosario

Más tarde, alrededor de las 23.30, un adolescente de 15 años fue atacado con una tijera dentro de una vivienda situada en Pablo VI e Iriondo, en Villa Gobernador Gálvez. El herido fue llevado al hospital Gamen con lesiones en el pecho y el cuello.

Según la reconstrucción inicial, el joven discutió con la pareja de su hermana, también de 15 años, y fue atacado durante ese enfrentamiento. El presunto agresor escapó tras la agresión. La víctima quedó fuera de peligro y se aguardaba su eventual traslado a Rosario para realizar estudios de mayor complejidad. La Fiscalía de Menores tomó intervención en el caso.

Cerca de la medianoche, otro ataque a tiros tuvo lugar en Cafayate y French, en el barrio Empalme Graneros. Un hombre identificado como Fernando Ariel B., de 46 años, fue trasladado por una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) al HECA con múltiples heridas de arma de fuego.

Durante el procedimiento por ese hecho, las fuerzas de seguridad secuestraron dos pistolas calibre 9 milímetros y detuvieron a cinco personas. Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría 16ª tras las tareas realizadas por la PDI.

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