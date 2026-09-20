Crimen y Justicia

Atropelló a una nena de 8 años en La Plata y se dio a la fuga: buscan identificar al motociclista responsable

Luego de que la menor tuviera que ser asistida en el Hospital de Niños local, su familia denunció el hecho ante las autoridades. Aunque no pudieron identificarlo, apuntaron que se escapó en contramano

Tras el choque, la menor tuvo que ser asistida en urgencias
Tras el choque, la menor tuvo que ser asistida en urgencias
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Una nena de 8 años sufrió traumatismos luego de que una moto que circulaba por la vereda la atropellara en La Plata. Pese al reclamo de los familiares de la víctima, el conductor abandonó el lugar sin identificarse. El hecho ya fue denunciado ante la comisaría Novena.

El episodio ocurrió el viernes a la noche en la zona de calle 6, entre 66 y 67, cuando la menor salió de su vivienda para buscar un objeto que le había pedido su tía. Según el relato de su madre, la pequeña se encontraba sobre la vereda cuando fue embestida por una motocicleta de gran cilindrada que transitaba fuera de la calzada.

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Tras el impacto, la víctima cayó al suelo y fue asistida de inmediato por su familia. La madre salió de la casa al advertir lo ocurrido, mientras que su pareja se acercó al motociclista para pedir explicaciones y reclamarle por el choque.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, el motociclista habría reaccionado con risas ante el reclamo de la familia y luego pidió disculpas. Sin embargo, cuando le solicitaron que se identificara y exhibiera la documentación del rodado, habría vuelto a reírse antes de escapar del lugar.

La zona en donde ocurrió el accidente
La zona en donde ocurrió el accidente

Según indicó la denunciante, la huida se produjo por la misma vereda por la que circulaba. El hombre habría tomado calle 6 en contramano, desde 66 hacia 67, lo que dificultó que los familiares pudieran seguirlo o registrar más datos sobre su identidad.

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Además, la madre de la nena no logró aportar precisiones sobre el conductor. Tampoco pudo identificar el color de la motocicleta ni su patente. Aunque señaló que se trataba de un vehículo de cilindrada grande, que estimó en alrededor de 150 centímetros cúbicos, aclaró que no pudo observarlo con detenimiento en medio de la situación.

La denuncia quedó radicada en la comisaría Novena de La Plata. Frente a esto, la mujer manifestó su decisión de impulsar una acción penal para que se investigue el hecho y se determine quién conducía la moto al momento del atropello.

Poco después de que ocurriera el accidente, un hombre que se encontraba en una estación de servicio cercana se ofreció a trasladarla en su vehículo particular hasta el Hospital de Niños de La Plata. Allí la menor fue atendida por los profesionales de guardia, que evaluaron las consecuencias del golpe.

La nena presentaba varios traumatismos producto del choque (Gentileza: Red 92 La Plata)
La nena presentaba varios traumatismos producto del choque (Gentileza: Red 92 La Plata)

Según relató la madre, los médicos le colocaron un cuello ortopédico debido al dolor que la víctima presentaba en la zona cervical. También determinaron que tenía traumatismos producto del impacto, aunque las lesiones no eran de gravedad.

Luego de la atención médica, la familia recibió una orden para que la menor sea sometida al reconocimiento médico legal. Ese estudio permitirá incorporar a la investigación una evaluación formal de las lesiones y establecer el alcance de las consecuencias físicas producto del choque.

Por el momento, no trascendieron datos sobre cámaras que hayan registrado de manera directa el atropello. Sin embargo, la madre indicó que existen dispositivos de seguridad en las inmediaciones y mencionó especialmente los instalados en una estación de servicio Shell ubicada frente a su domicilio.

Por este motivo, las imágenes de las cámaras de la zona podrían resultar determinantes para reconstruir la secuencia, establecer el recorrido de fuga y obtener elementos que permitan identificar al motociclista. Además, podrían confirmar si el rodado circulaba por la vereda antes del impacto y precisar la dirección que tomó al retirarse.

No obstante, la investigación deberá analizar el eventual aporte de otros testigos. Entre ellos, podría figurar el hombre que trasladó a la niña al hospital, que presenció parte de lo ocurrido y podría brindar información útil sobre las características del vehículo o del conductor.

El caso quedó bajo investigación a partir de la denuncia de la madre y de la documentación médica incorporada tras la atención de la menor. Mientras tanto, la familia espera que el relevamiento de las cámaras de seguridad permita avanzar en la identificación del hombre que escapó después del choque.

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