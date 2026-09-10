Un grupo de 15 adolescentes se enfrentaron a piedrazos y atacaron a la Policía durante un disturbio en Santa Cruz

La Policía de Caleta Olivia intervino tras un disturbio protagonizado por unos 15 adolescentes en la vía pública

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Un grupo de adolescentes protagonizó disturbios con piedrazos en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, este miécoles por la noche. El episodio ocurrió cerca de las 21:55 en la intersección de Ayacucho y José Valente. Cuando los agentes policiales llegaron al lugar, se encontraron con cerca de 15 jovenes, aparentemente menores de edad, quienes se arrojaban piedras y protagonizaban agresiones entre ellos.

El aviso llegó a través de una comunicación radial del Comando de Patrullas local y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Quinta, que se encontraban fuera de su jurisdicción al momento de recibir la alerta.

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Según el medio local La Opinión Austral, ante la presencia policial, los adolescentes comenzaron a dispersarse. Sin embargo, cuando se retiraban, los menores continuaron arrojando elementos contundentes contra el personal y contra el vehículo oficial.

Frente a la situación, el personal policial utilizó una escopeta y efectuó un disparo con munición de cartuchería AT, correspondiente a material antitumulto, con el objetivo de hacer cesar la agresión. El grupo se alejó del lugar y el episodio quedó desactivado.

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La actuación quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, que deberá avanzar con las medidas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad de los involucrados.

Por el momento, no se informaron personas demoradas ni heridos como consecuencia del enfrentamiento o del procedimiento policial.

Ataques en Caleta Olivia

Dos ataques a tiros sacudieron la madrugada del martes en Caleta Olivia y quedaron bajo una misma investigación. Los hechos ocurrieron con pocas horas de diferencia en los barrios 2 de Abril y Rotary XXIII.

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La Kia Sorento recibió al menos 16 impactos de bala durante un ataque ocurrido en el barrio 2 de Abril (Fuente: La Opinión Austral)

El primero de los episodios fue registrado alrededor de las 3 de la madrugada en el barrio 2 de Abril, en la zona de las escaleras 10 y 11. Allí, una Kia Sorento estacionada recibió al menos 16 impactos de bala, concentrados principalmente en el capot y en la parte delantera del rodado.

Tras esto, intervinieron efectivos de la Comisaría Tercera y personal de la División Criminalística, que trabajó en el relevamiento de la escena. Durante las pericias, los agentes encontraron un cargador de arma cerca del vehículo, elemento que quedó incorporado a la investigación.

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Todavía no se determinó si ese cargador fue abandonado de manera intencional, si se cayó durante la huida de los atacantes o si tiene vínculo directo con la balacera. Los primeros indicios señalan que los disparos habrían estado dirigidos exclusivamente contra el vehículo, ya que no se registraron impactos en los departamentos cercanos.

El segundo episodio ocurrió cerca de las 5:40 en la intersección de Francia y Gilberta García, en el barrio Rotary XXIII. En ese punto, una vivienda familiar recibió al menos 30 disparos efectuados, según las primeras hipótesis, con un arma calibre 9 milímetros.

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Dentro de la casa había seis adultos y dos menores, entre ellos un bebé de un año, que no resultaron heridos. Sin embargo, dos balas ingresaron al domicilio y una de ellas atravesó la ventana del comedor antes de impactar contra una pared, a poca distancia de un sector de uso cotidiano para la familia.

La Policía secuestró 18 vainas servidas en la vía pública y los investigadores trabajaban sobre la posibilidad de que los disparos hayan sido realizados desde una camioneta. En el lugar también se relevaron testimonios y otros indicios para intentar reconstruir el recorrido de los atacantes.

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La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N° 1, con intervención de la Comisaría Quinta y la División de Investigaciones (DDI). Entre las hipótesis iniciales figura que ambos ataques podrían haber sido cometidos por las mismas personas, dado el escaso lapso entre un hecho y otro y la modalidad empleada.