Crimen y Justicia

Recapturaron a “Camboya” Peloc, el peligroso delincuente que era buscado desde hace meses en Salta

El acusado, imputado por homicidio calificado y tentativa de homicidio, fue detenido este martes tras varios meses prófugo. Además, personas de su entorno fueron arrestadas por presunta colaboración y encubrimiento

Es la segunda vez que es recapturado por la Justicia de Salta
Es la segunda vez que es recapturado por la Justicia de Salta
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A siete meses de haberse notificado que Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, se había fugado de la Alcaidía General de la ciudad de Salta, el peligroso delincuente fue recapturado este martes por la tarde en las inmediaciones del dique Campo Alegre, en La Caldera.

Según informó el fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz, Peloc estaba prófugo desde el 4 de abril. Además, se trata de uno de los presos de alto perfil, ya que había sido imputado como autor de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por una tentativa de homicidio.

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Desde abril, se había puesto en marcha una investigación minuciosa que incluyó análisis de las cámaras de seguridad, comunicaciones y otras medidas. Fue así que ese trabajo permitió identificar a personas del entorno del prófugo que habrían colaborado tanto en su fuga como en su permanencia en la clandestinidad.

De hecho, el fiscal Paz confirmó que, al momento de la detención, el acusado se encontraba junto a uno de sus hermanos. Luego de que se ordenara la detención e imputación de estas personas, indicaron que la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria se realizará en los próximos días.

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"Camboya" Peloc había sido detenido en febrero, tras estar un año prófugo
"Camboya" Peloc había sido detenido en febrero, tras estar un año prófugo

Por último, el investigador destacó la tarea de un equipo de investigadores encabezado por el comisario Mario Cortez y por personal del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI), dependiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, por hacer posible la detención.

Los detalles de la fuga y los delitos que le imputaron a Peloc

La fuga se produjo durante la madrugada del sábado 4 de abril, cuando Jonatan Jordan Peloc y Jorge Miguel Ángel Fernández, de 31 años, escaparon del pabellón A1 de la Alcaidía. Mientras que Fernández fue recapturado pocas horas después, Peloc continuó prófugo.

A raíz de esto, y ante el perfil de riesgo del evadido, las autoridades también dispusieron reforzar las medidas de protección para el fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, y para las víctimas vinculadas a la causa.

Según publicó El Tribuno, Peloc se encontraba detenido con prisión preventiva en una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El expediente está vinculado a un violento hecho ocurrido en noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión, en la ciudad de Salta. El acusado ya había permanecido prófugo durante más de un año antes de ser capturado, circunstancia que profundizó la preocupación tras su nueva evasión.

El lugar de donde de se fugó "Camboya" el sábado a la madrugada
El lugar de donde de se fugó "Camboya" el sábado a la madrugada

En ese contexto, el operativo para localizarlo continuó con controles en puntos estratégicos, patrullajes, análisis de cámaras de seguridad y rastrillajes en distintas zonas. En paralelo, se abrió una investigación interna para determinar cómo fue posible la fuga desde un lugar de detención bajo custodia estatal.

Además, el fiscal Paz ordenó la intervención del área de Criminalística para recolectar pruebas y reconstruir la mecánica del escape. El Ministerio Público Fiscal reiteró, a su vez, el pedido de colaboración a la comunidad para aportar datos sobre el paradero del prófugo a través del 911 o en la dependencia policial más cercana.

La causa por la que Peloc estaba detenido se remonta al 15 de noviembre de 2024. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el episodio comenzó por la tarde durante una reunión familiar en la que había niños y un pelotero instalado en la vereda. En ese contexto, uno de los imputados arrojó piedras contra una mujer, lo que originó el reclamo de los familiares que participaban del encuentro.

Según la investigación, Peloc intervino entonces armado y lanzó amenazas antes de retirarse del lugar junto a otras personas. Más tarde, ya por la noche, regresó acompañado por los demás implicados, esta vez con armas de fuego y objetos contundentes.

De acuerdo con la pesquisa, el grupo efectuó disparos primero al aire y luego contra viviendas, personas presentes y transeúntes. El recorrido se inició en el domicilio de Peloc, alias “Camboya”, y se extendió hasta el pasaje Boedo, generando una grave situación de riesgo para vecinos, familias y menores de edad que se encontraban en la zona.

Varios de los tatuajes característicos de Peloc
Varios de los tatuajes característicos de Peloc

Como consecuencia del ataque, un joven de 24 años recibió un disparo en el tórax con compromiso de órganos vitales. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde murió pese a la atención médica.

Además, un hombre de 32 años sufrió una herida de arma de fuego en una pierna, con lesiones óseas y de partes blandas, mientras que otra víctima presentó un traumatismo encéfalo craneano, una herida cortante y pérdida de conocimiento. Durante el mismo hecho, también fue asesinado de un disparo un perro.

En la escena se secuestraron 18 vainas servidas, incorporadas luego a la causa como prueba. La investigación también incluyó declaraciones testimoniales, análisis de cámaras públicas y privadas, pericias balísticas, químicas, médicas y forenses, informes de criminalística, estudios de biología molecular e informática forense, además del análisis de registros del sistema 911.

Según los investigadores, esas tareas permitieron reconstruir la dinámica del ataque, determinar el grado de participación de cada imputado, identificar las armas utilizadas y localizar a Peloc, quien había permanecido prófugo hasta su detención del 3 de febrero.

Finalmente, el 6 de febrero, el fiscal penal 2 Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), logró imputar a Peloc por amenaza con arma, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio simple en grado de tentativa, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y actos de crueldad animal agravados, todo en concurso real.

Por la misma causa, también quedaron detenidos con prisión preventiva e imputados otros tres hombres, de 22, 19 y 25 años, acusados por los mismos delitos. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, Peloc era el único imputado de este expediente que permanecía evadido.

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