Crimen y Justicia

Murió un hombre en un geriátrico de Mar del Plata: tenía múltiples hematomas y hay un detenido por agredir a los policías

La causa se abrió luego de que detectaran varias lesiones en el cuerpo de la víctima. A raíz de esto, ordenaron un allanamiento y un hombre fue detenido por intentar agredir a los agentes con un tronco

El vecino que fue detenido por agredir a los policías (Gentileza: 0223)
El vecino que fue detenido por agredir a los policías (Gentileza: 0223)
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Un hombre de 87 años murió en los últimos días luego de haber permanecido en un geriátrico de Mar del Plata, donde le detectaron múltiples hematomas en el cuerpo. A partir de ese hallazgo, la Justicia abrió una investigación para determinar si las lesiones estuvieron vinculadas con malos tratos o irregularidades dentro del establecimiento.

Desde entonces, el caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1, a cargo de la fiscal María Florencia Salas, que dispuso una serie de medidas para establecer las circunstancias de la muerte. Según explicaron las autoridades, se analiza la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de acción pública.

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En ese marco, este martes a las 15:30 horas el personal policial se presentó en el geriátrico ubicado en Catamarca al 2500 para retirar copia de la epicrisis y demás constancias médicas del paciente. Luego de que la documentación fuera entregada por el responsable de la institución, indicaron que será analizada en el expediente.

No obstante, las autoridades informaron que durante el procedimiento se produjo un episodio violento ajeno a la investigación principal. Según La Capital de Mar del Plata, un hombre de 33 años, que no tenía relación con el establecimiento, salió al balcón de una vivienda lindera ubicada en un primer piso y arrojó un tronco de gran tamaño hacia la vía pública.

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El auto que sufrió daños producto del tronco arrojado por el detenido (Gentileza: 0223)
El auto que sufrió daños producto del tronco arrojado por el detenido (Gentileza: 0223)

En consecuencia, el objeto impactó contra la puerta de un Peugeot 206 estacionado frente a la residencia y le provocó importantes daños. Instantes después, el agresor bajó a la calle y avanzó contra los efectivos que trabajaban en el lugar.

Acto seguido, el hombre desoyó las órdenes de la Policía, intentó agredir al personal y finalmente fue reducido por agentes de la DDI. Por este hecho intervino el fiscal de flagrancia Leandro Arévalo, quien convalidó la formación de una causa por resistencia a la autoridad y daño. Aunque fue detenido en primera instancia, más tarde recuperó la libertad.

Clausuraron un geriátrico de Mar del Plata investigado por el maltrato a dos ancianas

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dispuso la clausura de un geriátrico de Mar del Plata que ya estaba bajo investigación judicial por el maltrato a dos mujeres mayores registrado en cámaras de seguridad. La medida alcanzó al Hogar David y se apoyó en irregularidades que implicaban un riesgo para quienes vivían en el lugar.

El cierre fue resuelto a partir de deficiencias vinculadas con el funcionamiento de la residencia y con el cumplimiento de las normas que regulan este tipo de establecimientos. De acuerdo con la resolución oficial, se dejó asentado que las anomalías detectadas constituían “un flagrante peligro para la salud de los pacientes”.

El momento en que el enfermero golpeó y maltrató a los abuelos

A pesar de esto, está previsto que la medida pueda ser revertida si el establecimiento corrige las irregularidades observadas y si una nueva inspección oficial constata que cumple con las condiciones exigidas por la normativa vigente. Además, se avanzó con una sanción económica contra la firma que administra el hogar, cuyo monto no trascendió.

El caso había tomado estado público tras la difusión de filmaciones internas incorporadas a una causa penal. En esas imágenes, según la investigación, se observan agresiones físicas y verbales contra dos residentes de 83 y 93 años.

Por esos hechos fue imputado Nicolás Gastón Cichero, un cuidador de 37 años que trabajaba en el lugar. La denuncia fue presentada luego de que familiares de las mujeres advirtieran lesiones y revisaran el material captado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Uno de los episodios bajo análisis ocurrió el 27 de julio. Según la acusación, el trabajador alimentaba a una mujer de 83 años, que utilizaba silla de ruedas y dependía de terceros para distintas tareas cotidianas, cuando le introdujo una cuchara de manera violenta en la boca y luego la golpeó con ese mismo elemento.

La Residencia de Adultos Mayores "David", ubicada en Rivadavia 4015, Mar del Plata, donde se registraron los maltratos a las ancianas
La Residencia de Adultos Mayores "David" fue clausurada tras abrirse una investigación por los maltratos a las ancianas

Los estudios forenses determinaron que la víctima sufrió un politraumatismo dentoalveolar, fracturas alveolares y la pérdida de dos piezas dentarias, con un tiempo de curación superior a 30 días. Para la Fiscalía, esas lesiones afectaron su capacidad de masticación y aumentaron el riesgo de broncoaspiración durante la deglución, un punto central para sostener la imputación por lesiones graves.

Hasta el momento, la causa también incorporó otra secuencia en la que, de acuerdo con la acusación, el cuidador trasladó a una mujer de 93 años, la acostó y la sometió a insultos y expresiones degradantes mientras la víctima lloraba.

Por este motivo, Cichero fue detenido el 31 de julio en un operativo de la Delegación Departamental de Investigaciones de Mar del Plata, por pedido del fiscal Carlos Russo y con autorización del Juzgado de Garantías N°1, a cargo de Daniel De Marco.

Finalmente, el juez dictó la prisión preventiva y ordenó que el acusado continúe alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán. La imputación incluye lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas, mientras la investigación judicial sigue en curso.

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