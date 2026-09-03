Por una pericia, evalúan dejar en libertad a un menor acusado del homicidio de un adolescente en Necochea

Un adolescente murió tras ser apuñalado durante una pelea en Necochea: así comenzó la riña

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Bautista Coronel, de 17 años, fue apuñalado por otro adolescente de la misma edad, la noche del 31 de octubre de 2025, en el estacionamiento ubicado frente al complejo Casino de Necochea. Ocurrió durante una pelea con cuchillos que fue registrada en video por amigos de ambos. El autor del homicidio, Aaron C. fue detenido y permanece en prisión preventiva. El caso iba camino a juicio y ya tenía fecha: las audiencias están pactadas para los días 21, 22 y 23 de septiembre.

Sin embargo, a horas de que comience a regir el nuevo Régimen Penal Juvenil, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de la ciudad deberá resolver un pedido de sobreseimiento con inmediata libertad que realizó el abogado del agresor, Federico Adler, en base a una pericia psiquiatrica que concluyó que el acusado no se encontraba en condiciones de dirigir sus actos ni comprender las consecuencias de los mismos al momento del homicidio.

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El estudio había sido solicitada por Adler en la etapa del proceso en el que se ofrece prueba para el juicio. El objetivo era analizar desarrollo intelectual y madurativo del Aaron C., la eventual existencia de alteraciones cognitivas o psiquiátricas y, especialmente, su capacidad para comprender el alcance de sus actos y dirigir sus acciones.

El perito oficial Juan José Beltrami, especializado en Psiquiatría Infanto-Juvenil y Director del Cuerpo Técnico Auxiliar de Mar del Plata, estuvo a cargo del examen. Para elaborar su dictamen, Beltrami analizó documentación vinculada a la causa, entrevistó a familiares del agresor y realizó personalmente dos entrevistas y exámenes psiquiátricos al adolescente, además de recurrir a técnicas auxiliares de evaluación, informó Adler en un comunicado.

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“Las conclusiones fueron categóricas. Beltrami determinó la existencia de dificultades cognitivas vinculadas con la comprensión, percepción, control de impulsos y juicio y concluyó expresamente que, al momento del hecho, no estaba en condiciones de dirigir sus actos y comprender las consecuencias de los mismos”. El especialista recomendó, además, la realización de tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Beltrami declaró en una audiencia y respondió preguntas de la querella y de la fiscalía. Tras el testimonio, el Tribunal decidió esperar la pericia psicológica del imputado para resolver el pedido de la defensa.

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El planteo se suma a otras intervenciones desarrolladas por la defensa durante el proceso. Entre ellas, Adler obtuvo anteriormente que la Cámara de Apelaciones modificara la calificación jurídica de homicidio agravado a homicidio simple.

Por otro lado, Adler remarcó además que Aaron siempre permaneció a derecho, que no registra conductas concretas que permitan sostener riesgos de fuga o entorpecimiento y que cuenta con un importante acompañamiento familiar y profesional para continuar su proceso fuera del establecimiento de encierro. En el caso, interviene el Centro de Referencia y se encuentra organizado un dispositivo de atención psicológica y psiquiátrica particular, organizado por su familia para acompañarlo en libertad, detalló.

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Para el abogado, conforme los principios específicos que rigen el sistema de responsabilidad penal juvenil, la privación cautelar de la libertad constituye una medida excepcional y de último recurso.

Necochea: un adolescente mató a otro en una pelea con cuchillos

“Hoy existe una pericia psiquiátrica oficial, realizada por un especialista de reconocida trayectoria, que concluye que Aaron no podía dirigir sus actos ni comprender sus consecuencias al momento del hecho. Frente a una prueba de esta entidad, mantener privado de libertad a un adolescente deja de encontrar justificación. Por eso solicitamos su inmediata libertad”, señaló Adler.

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En tanto, Javier Lahorca, el abogado de la familia de Bautista, consideró que la pericia no es concluyente. “Lo que sí sostenemos, al igual que la familia, es que el joven siempre pudo comprender lo que hizo”, dijo el querellante a Noticias de Necochea.

Valeria Toledo, mamá de Bautista, señaló al mismo tiempo: “Nosotros como familia, ¿qué queremos? ¿Qué esperamos? Esperamos que haya justicia. Si bien nada nos va a devolver a Bau, esperamos que este chico sea llevado a un debate donde la Justicia lo condene y con una condena ejemplar”, manifestó.

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“Donde te agarre...”

Los chats previos a la pelea entre Bautista Coronel, de 17 años, y el adolescente de 16 acusado de apuñalarlo son una pieza central de la investigación. La fiscal Verónica Posse confirmó que existía un conflicto anterior entre ambos y que el intercambio ocurrió días antes del crimen, dentro de un grupo de WhatsApp llamado “Todo Neco”. La Justicia ordenó peritar los teléfonos de los involucrados para determinar el origen y el alcance de las amenazas.

Entre los mensajes más relevantes, el número atribuido de manera preliminar al sospechoso le dijo a Coronel: “Donde te agarre a tiros, vamos a ver quién corre”. La víctima respondió: “Caé ya, a ver, ya. Dale, mové”. Luego, el presunto agresor agregó: “Te vas a ir todo cortado, pedazo de gato. Ya te avisé. El que avisa no traiciona”. Los investigadores analizan también publicaciones, historias y comentarios en redes sociales que podrían aportar elementos sobre la disputa.

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La pelea comenzó a golpes y escaló. Coronel sufrió una herida en la ingle y murió en el Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra.