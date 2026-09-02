Capturaron a “La Picante”, una adolescente que se dedicaba a robar a jubilados a punta de pistola

En el lugar actuaron los efectivos de la Comisaría Primera

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Una adolescente de 15 años fue aprehendida en Bahía Blanca tras haber ingresado a la vivienda de dos jubilados a los que amenazó con arma para robarles.

El hecho ocurrió este martes en una casa de la calle Borlenghi al 700, a donde la menor entró por la puerta principal y apuntó a la pareja con una pistola calibre 22 largo.

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En un momento de descuido, los propietarios lograron escapar y alertar a los efectivos de la Comisaría Primera, que se trasladaron hasta el lugar. Los agentes hallaron a la menor cuando todavía estaba en el interior y procedieron a desarmarla y reducirla.

En el operativo se secuestró un revólver calibre .22 largo con nueve municiones intactas, precintos, guantes, una billetera y $21.000 pertenecientes a las víctimas.

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Según precisó el portal La Nueva, la adolescente, conocida como “La Picante” tiene antecedentes en hechos delictivos de similar naturaleza y es considerada de alta peligrosidad.

La causa quedó caratulada como tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y la instrucción del expediente recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3.

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Los elementos que secuestró la Policia (La Nueva)

Un episodio de similares características se registró este fin de semana en Mar del Plata, donde un adolescente de la misma edad fue identificado y detenido tras asaltar a mano armada a un hombre dentro de un galpón.

El menor fue arrestado este sábado en Mar del Plata tras ser identificado a través del análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona. El operativo lo llevó adelante la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), que intervino luego de que la víctima alertara al 911.

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El asalto ocurrió en un predio ubicado en la intersección de Arana y Goiri, donde un hombre de 42 años limpiaba su camioneta dentro del depósito. Dos jóvenes aprovecharon que el portón estaba abierto, sorprendieron al propietario y, según la denuncia, lo amenazaron con un arma de fuego para sustraerle distintos objetos.

La camioneta robada en el galpón logró ser recuperada (Gentileza: 0223)

Tras concretar el robo, los sospechosos huyeron en la Volkswagen Amarok blanca de la víctima. La pesquisa de las imágenes registradas por los dispositivos del sector fue clave para establecer la identidad de uno de los presuntos autores.

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El vehículo fue localizado poco después en la zona de Grecia y Rawson, junto con parte de los bienes denunciados como robados. Según informó el medio marplatense 0223, entre los objetos recuperados se contaban herramientas de trabajo, tarjetas bancarias, un teléfono celular Motorola G22, $389.000 en efectivo y 281 dólares. Las fuentes también confirmaron que el propietario no sufrió lesiones durante el episodio.

Por disposición judicial, la camioneta y la totalidad de los objetos recuperados fueron devueltos a su dueño. El menor, en tanto, quedó a disposición de la Justicia tras su aprehensión. La causa fue radicada en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del juez Yanes Urrutia, quien ordenó notificar al adolescente por el delito de robo agravado en poblado y en banda.

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El magistrado también dispuso el traslado del joven al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) y el avance de las diligencias procesales correspondientes. La investigación continúa abierta para determinar el rol del segundo sospechoso que habría participado en el asalto y que permanece sin identificar ni aprehendido.