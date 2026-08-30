Cayó un menor de 15 años acusado de haber participado en el robo a un galpón de Mar del Plata

La camioneta robada en el galpón logró ser recuperada (Gentileza: 0223)

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Un adolescente de 15 años fue detenido este sábado en Mar del Plata luego de haber sido acusado de participar en un robo a mano armada en un galpón. El hecho fue denunciado a través de un llamado al 911 y derivó en un operativo realizado por la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA).

El episodio ocurrió en un predio ubicado en la intersección de las calles Arana y Goiri, donde un hombre de 42 años limpiaba su camioneta dentro del depósito. En esas circunstancias, dos jóvenes lo sorprendieron con el portón abierto y, según la denuncia, lo amenazaron con un arma de fuego para quitarle distintos objetos.

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Tras concretar el asalto, los sospechosos escaparon en una Volkswagen Amarok blanca. Poco después, el personal policial localizó el vehículo en la zona de Grecia y Rawson, donde también recuperaron parte de los elementos denunciados como robados.

De acuerdo con la información publicada por el medio marplatense 0223, entre los bienes restituidos figuraban herramientas de trabajo, tarjetas, un teléfono celular Motorola G22, $389.000 en efectivo y 281 dólares. Además, confirmaron que la víctima no sufrió lesiones.

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Los dólares, pesos argentinos, el celular y las tarjetas bancarias que fueron halladas en la camioneta robada a la víctima (Gentileza: 0223)

La identificación de uno de los presuntos autores se concretó a partir del análisis de cámaras de seguridad instaladas en el sector. De esa tarea surgió la sindicación del menor de 15 años, que quedó a disposición de la Justicia, mientras que la camioneta y los objetos recuperados fueron devueltos a su dueño por disposición judicial.

Actualmente, la causa quedó radicada en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2, a cargo del Dr. Yanes Urrutia, que ordenó notificar al adolescente por el delito de robo agravado en poblado y en banda. Asimismo, dispuso su traslado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) y el avance de las diligencias de rigor.

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La Policía Bonaerense exhibió las herramientas y objetos recuperados durante un procedimiento en Mar del Plata (Gentileza: 0223)

Una banda de menores asaltó a un remisero y le robó el auto: uno de ellos tenía 14 años

En el sur de Mar del Plata, cuatro menores de edad asaltaron a un remisero y le robaron el auto. Según informó Infobae, uno de los sospechosos fue detenido horas después y tiene 14 años, mientras que los otros tres continúan prófugos.

El hecho se registró cerca de las 23.30 horas del miércoles 10 de junio, cuando el conductor acudió a un pedido de viaje solicitado desde un kiosco ubicado en Alberti al 8600. Allí subieron cuatro jóvenes: uno se sentó en la parte delantera y los otros tres ocuparon el asiento trasero.

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El recorrido tenía como destino el barrio Virgen de Luján, en las inmediaciones de Trinidad y Tobago al 300. En ese sector, uno de los pasajeros extrajo un arma de fuego y se la apoyó en la cabeza al chofer. Otro de los adolescentes apagó el motor del vehículo y obligó a la víctima a bajar bajo amenazas, según detalló este medio.

El Ford Ka en el que trabaja el hombre y que usaron para escapar

Finalmente, los atacantes escaparon en el Ford Ka del trabajador y también se llevaron 63.000 pesos, dos teléfonos celulares, llaves, documentación personal y del rodado, además de la recaudación del día y un dispositivo de cobro electrónico. La reconstrucción del caso indica que la denuncia al 911 activó un operativo policial en barrios cercanos.

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La persecución concluyó en Gascón y Pigüé, en el barrio Jorge Newbery, donde efectivos interceptaron el vehículo robado y aprehendieron a uno de los presuntos autores. Durante ese procedimiento, la Policía recuperó el auto, un Samsung Galaxy A04 y la totalidad del dinero denunciado.

El dinero que le robaron al remisero fue recuperado tras un operativo policial en Mar del Plata

La causa quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3, que dispuso notificar al adolescente detenido por robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, y ordenó su traslado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán. No obstante, la investigación sigue abierta para identificar y localizar a los otros tres menores señalados por el asalto.

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