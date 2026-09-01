El Salvador

Retorno masivo: más de 13,300 salvadoreños deportados entre 2025 y 2026, el 94% provienen desde Estados Unidos

Más de trece mil salvadoreños fueron deportados entre enero de 2025 y junio de 2026, según cifras oficiales, con un aumento del 90% respecto al año anterior y un predominio de retornos desde territorio estadounidense

Ilustración en acuarela de tres adultos y tres niños con equipaje caminando junto a un letrero de madera con la leyenda El Salvador.
Una familia salvadoreña camina con maletas y mochilas junto a un letrero de madera que indica la entrada a El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Salvador atraviesa un repunte notorio en las cifras de personas deportadas desde diferentes países, especialmente desde Estados Unidos.

Los registros oficiales muestran un incremento de más del 90% en las deportaciones de salvadoreños entre enero de 2025 y junio de 2026, una tendencia que marca preocupación por las condiciones de movilidad y retorno de la población migrante.

Según los datos oficiales consultados por Infobae, durante el primer trimestre de 2025, El Salvador contabilizó 2,813 personas deportadas.

De ese grupo, Estados Unidos representó el 90.5% de los retornos (2,547 personas), mientras que México contribuyó con el 9% (253 personas) y otros países con el 0,5% (13 personas).

PUBLICIDAD

Un año después, la situación se intensificó: de enero a marzo de 2026, el número de salvadoreños retornados ascendió a 5,351, de los cuales EE.UU., fue el país de procedencia en el 94.1% de los casos (5,033 personas), seguido por México con 4.2% (226 personas) y otros países con 1.7% (92 personas).

En el segundo trimestre de 2026, la tendencia se mantuvo. El total de deportados alcanzó las 5,153 personas, con EUA como principal origen (4,796 personas, el 93.1%), México (287 personas) y el resto de países (70 personas).

La suma total de salvadoreños deportados entre enero de 2025 y junio de 2026 es de 13,317 personas. Al comparar los primeros trimestres de cada año, se observa un crecimiento de 2,538 personas, lo cual equivale a un aumento del 90.2%. En el periodo de abril a junio, el incremento fue de 1,922 personas, equivalente a un 59.5% más respecto al mismo periodo del año anterior.

PUBLICIDAD

El número de salvadoreños retornados creció 59.5% entre abril y junio de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, con Estados Unidos como principal país de procedencia (Cortesía: Dirección General de Migración y Extranjería).
El número de salvadoreños retornados creció 59.5% entre abril y junio de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, con Estados Unidos como principal país de procedencia (Cortesía: Dirección General de Migración y Extranjería).

Estas cifras reflejan una dinámica migratoria marcada por el endurecimiento de políticas migratorias en países de destino, principalmente en Estados Unidos.

Cifras más recientes: el panorama según la OIM (ONU Migración)

Los datos más actualizados de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), correspondiente a enero-diciembre de 2024, confirman que 15,003 salvadoreños fueron retornados en ese año. De ese total:

  • Estados Unidos fue el país de procedencia en el 94.61% de los casos (14,195 personas)
  • México con 4.67% (701 personas)
  • otros países con 0.71% (107 personas).

El comportamiento mensual muestra que los retornos oscilaron entre 949 (diciembre) y 1.549 (mayo), sin caídas abruptas ni picos extremos. El departamento con mayor concentración de retornados fue San Salvador.

Al analizar la evolución histórica, el año 2024 implicó un aumento del 12.3% respecto a 2023. El desglose muestra que el crecimiento de retornos desde Estados Unidos fue del 22.2%, mientras que desde México cayó un 55.6%.

En 2024, El Salvador registró 15,003 personas retornadas, el 94,6% desde Estados Unidos; la mayoría adultos y hombres, con San Salvador como principal destino (Cortesía: OIM).
En 2024, El Salvador registró 15,003 personas retornadas, el 94,6% desde Estados Unidos; la mayoría adultos y hombres, con San Salvador como principal destino (Cortesía: OIM).

¿Por qué hay este incremento? Principales causas

La aceleración en el número de deportaciones de salvadoreños tiene varias explicaciones, según el análisis de la OIM y los datos oficiales revisados por Infobae.

El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos se ubica como el principal detonante de este fenómeno. Las autoridades estadounidenses y mexicanas han reforzado los controles fronterizos y las medidas de detención y expulsión, lo que se traduce en un mayor número de retornos forzados.

A esto se suman factores estructurales en El Salvador. La economía nacional enfrenta desafíos de empleo y bajos salarios, lo que impulsa a muchos salvadoreños a buscar oportunidades fuera del país. La OIM identifica que más del 65% de los retornados adultos y más del 76% de los menores migran por razones económicas, mientras que el 22.3% de los adultos y el 14.8% de los menores lo hacen para reunificarse con familiares.

Los datos laborales muestran que la mayoría de los retornados adultos se desempeñaban en agricultura, ganadería, construcción, ventas y servicios domésticos antes de emigrar. Entre la niñez y adolescencia migrante, la mayoría solo cursó la educación básica o parvularia, lo que limita sus oportunidades tanto en el país de origen como en el destino.

Un grupo de personas permanece entre un muro con símbolos de dólar y cadenas, y otro con alambres, señales de alto y la bandera de Estados Unidos.
Una ilustración en acuarela señala la presión de las dificultades económicas y las políticas migratorias de Estados Unidos sobre las familias salvadoreñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de políticas restrictivas en los países receptores y las condiciones económicas y sociales en El Salvador genera un ciclo de migración y retorno que afecta a miles de familias. Las estadísticas oficiales y los reportes de la OIM reflejan que la migración forzada por causas económicas y familiares sigue siendo una constante que, ante contextos internacionales adversos, deriva en un crecimiento acelerado de las deportaciones.

Temas Relacionados

El SalvadorDeportadosSalvadoreñosTPSOIMEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Economía salvadoreña creció 5.2% interanual en junio, según el Banco Central de Reserva

El Índice de Volumen de la Actividad Económica mostró un avance apoyado por ocho de sus nueve componentes, con la construcción a la cabeza con 10.7%, mientras el sector agropecuario se mantuvo en 0.0%

Economía salvadoreña creció 5.2% interanual en junio, según el Banco Central de Reserva

El posible retorno masivo de salvadoreños amenaza la estabilidad de la economía local por la alta dependencia de remesas, según un economista

Ricardo Balmore López advirtió que una caída de estos flujos restaría cerca de USD 680 millones a la actividad y obligaría a cubrir importaciones estratégicas, incluida la factura petrolera, con mayores recursos monetarios internacionales

El posible retorno masivo de salvadoreños amenaza la estabilidad de la economía local por la alta dependencia de remesas, según un economista

El Salvador inaugura el mes cívico en conmemoración de los 205 años de la independencia centroamericana

La ceremonia tuvo lugar en el Centro Histórico de San Salvador y reunió a estudiantes, músicos y autoridades para desarrollar una agenda que culminará el próximo 15 de septiembre, con la conmemoración regional por la firma del Acta de 1821

El Salvador inaugura el mes cívico en conmemoración de los 205 años de la independencia centroamericana

Al menos 34 heridos durante la celebración de las Bolas de Fuego en Nejapa, a las afueras de San Salvador

Los Comandos de Salvamento, filial local, reportaron atenciones por contacto con llamas y golpes durante la celebración del 31 de agosto, en una jornada que congregó a familias, turistas nacionales y extranjeros

Al menos 34 heridos durante la celebración de las Bolas de Fuego en Nejapa, a las afueras de San Salvador

Centroamérica ha ganado espacio en las rutas de celebridades por su mezcla de naturaleza, lujo y privacidad

Las visitas de figuras del cine, la música y la televisión han convertido a la región en un escaparate internacional, con playas, selvas y servicios turísticos que favorecen el descanso, los rodajes y las giras

Centroamérica ha ganado espacio en las rutas de celebridades por su mezcla de naturaleza, lujo y privacidad

TECNO

Cómo funciona el algoritmo del MIT que simula y podría anticipar eventos extremos

Cómo funciona el algoritmo del MIT que simula y podría anticipar eventos extremos

Cómo crear una imagen de Las Guerreras K-pop en el universo de Phineas y Ferb

La expansión de la IA obliga a los docentes a redefinir qué vale la pena enseñar

Un error en Windows 11 hace que el cursor del computador desaparezca y así se puede evitar

Epic Games Store ofrece cuatro juegos gratis: cuáles son y hasta cuándo puedes reclamarlos

ENTRETENIMIENTO

La producción de “Tomb Raider” atraviesa un nuevo conflicto por fallas de seguridad laboral

La producción de “Tomb Raider” atraviesa un nuevo conflicto por fallas de seguridad laboral

El hijo de Diddy exigió la liberación del rapero tras la extensión de su condena

Gal Gadot critica a DC por su salida y la de Henry Cavill: “No se manejó de manera elegante”

Bonnie Blue anuncia el nacimiento de su primer hijo: “Y luego fuimos 1058″

Rumores de pelea rodean a Justin y Hailey Bieber a días de su aniversario

MUNDO

Alemania atribuyó a Rusia un intento de ataque con drones explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle

Alemania atribuyó a Rusia un intento de ataque con drones explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle

Estados Unidos atacó objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán

Escándalos, amor y una sucesión: por qué Haakon VIII enfrenta el mayor desafío de la monarquía noruega

El tigre de Tasmania no cazaba como un lobo: qué revelan los nuevos estudios

Quién es el director que salvó a 900 alumnos diez minutos antes de que las inundaciones arrasaran su escuela en Nepal