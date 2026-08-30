Crimen y Justicia

El nuevo juicio por la muerte de Maradona sobrevive a cualquier crisis: cómo se resolvió el último escándalo

El tribunal a cargo del debate oral mostró una actitud resolutiva ante el hallazgo de estudios médicos en la causa que no eran del Diez, sino de su padre. Así, dieron lugar a una propuesta de la Fiscalía para resolver el conflicto. Cómo sigue el proceso

El nuevo juicio por la muerte de Maradona avanzó con celeridad y llegó al cuarto mes de audiencias sin interrupciones. Foto: EFE
El nuevo juicio por la muerte de Maradona avanzó con celeridad y llegó al cuarto mes de audiencias sin interrupciones. Foto: EFE
Guardar

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, a cargo del nuevo juicio por la muerte de Maradona, mostraron, desde el primer día, una actitud resolutiva y de celeridad en la causa. Con esa postura lograron esquivar los obstáculos que hubo al comienzo del debate oral y llegar así al cuarto mes de audiencias sin interrupciones. Pero el gran desafío llegó hace dos semanas, cuando surgió un insólito problema, típico del mundo maradoneano.

Cuando el juicio parecía encausado, lejos de cualquier escándalo que lo haga tambalear y cerca del final, un abogado -Nicolás D’Albora, que defiende a la imputada Nancy Forlini- advirtió que los peritos de la Junta Médica habían analizado una serie de estudios de laboratorio que no eran del Diez, sino de su padre. El error en los documentos desató una crisis por la posibilidad real de que algunos de esos resultados alteraran las conclusiones de los expertos sobre algún aspecto de la salud de Diego, que es el eje central del caso.

PUBLICIDAD

Durante esas primeras 72 horas, la mayoría de los defensores analizó todo tipo de escenarios, incluso la nulidad de la prueba, que es una de las más importantes que tiene la fiscalía contra los acusados. Al mismo tiempo, los querellantes admitieron estar enojados y discutieron sobre quién tenía la responsabilidad de que esos documentos estén en el expediente. Ambas partes definieron el episodio como un escándalo y un papelón. Mientras, los fiscales aseguraban que el conflicto se podía resolver sin llegar a ningún extremo.

jueces juicio por Maradona
Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, a cargo del nuevo juicio por la muerte de Maradona. (RS Fotos)

La situación se tornó incómoda por esas horas. La audiencia siguiente quedó invadida por un clima de tensión, de todos contra todos. La fiscalía acusó a Nicolás D’Albora de saber de este error desde el comienzo y no advertirlo apropósito. El letrado, por otro lado, explicó que lo expuso apenas lo notó para evitar que se descubra tras la resolución de los jueces al final del proceso. También se habló de una operación mediática.

PUBLICIDAD

El tribunal, sin embargo, puso paños fríos a la situación y se limitó a resolver. Así, ordenó registrar la sede central de Swiss Medical y del sanatorio Los Arcos de Palermo -donde Don Diego se había realizado los estudios que se traspapelaron en la causa- y recuperaron los archivos correctos. En esos procedimientos, la prepaga aportó un escrito donde explicó que la confusión fue un “error involuntario”. El episodio, no obstante, se investiga en una causa paralela que tramita en la UFI N°1 de San Isidro, cuya apertura también fue ordenada por los jueces.

Juicio Maradona - 20 de agosto
Nicolás D'Albora, defensor de Nancy Forlini

Ya con la nueva prueba en mano, los jueces dieron lugar a una propuesta reparadora de la fiscalía: volver a citar a los peritos que ya habían declarado para que ratifiquen sus informes o expliquen qué cambios harían con los nuevos resultados. Algunos defensores se opusieron, pero el tribunal no dio lugar.

El diario del lunes le dio la razón a los fiscales, que desde el comienzo de la nueva crisis dijeron que el conflicto era fácilmente reversible. Es que, de la totalidad de los estudios de Don Diego incorporados al expediente, se constató que solo se tuvieron en cuenta unos ocho en la Junta Médica.

Juicio Diego Maradona - 18 de julio
Los fiscales del juicio, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari. (RS Fotos)

Además, el nefrólogo y el cardiólogo que ya habían prestado declaración, volvieron a los tribunales de San Isidro y aseguraron que los nuevos resultados no alteraban sus conclusiones: ratificaron, entre otras cosas, que Diego Maradona tenía síndrome cardiohepatorrenal y una enfermedad renal crónica.

Esta semana continuarán declarando los otros peritos que participaron de la pericia. En total faltan cinco expertos. Cuando finalicen sus testimoniales, el juicio seguirá con la declaración de los testigos de las querellas y las defensas.

Temas Relacionados

Juicio por la muerte de MaradonaDiego MaradonaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Habla por primera vez desde la cárcel el principal acusado del doble crimen que desnudó la corrupción de la Policía Bonaerense

Cristian Centurión, hijo del comisario Francisco Centurión, espera ir a juicio junto a su padre y su primo por los asesinatos de Lautaro Morello y Lucas Escalante, ocurridos en diciembre de 2022. La “hipótesis” del imputado sobre el cadáver que hace casi cuatro años que nadie encuentra

Habla por primera vez desde la cárcel el principal acusado del doble crimen que desnudó la corrupción de la Policía Bonaerense

Habló “el mayor traficante de armas en Sudamérica” preso en Córdoba: “Puedo aparecer muerto en Brasil”

El argentino Diego Hernán Dirisio espera ser extraditado para cumplir una condena por la supuesta venta de armamentos al narcoterrorismo de la región. Asegura que no tuvo la oportunidad de defenderse y denuncia un complot en su contra

Habló “el mayor traficante de armas en Sudamérica” preso en Córdoba: “Puedo aparecer muerto en Brasil”

Un joven de 26 años fue asesinado tras una pelea con un vecino en La Plata por antiguos conflictos

El crimen ocurrió en la localidad de San Carlos. La policía secuestró un cuchillo y una barra de hierro en el lugar. El detenido tenía antecedentes penales

Un joven de 26 años fue asesinado tras una pelea con un vecino en La Plata por antiguos conflictos

Delincuentes asesinaron a un estudiante de la Policía de Tucumán para robarle la moto

El crimen ocurrió en la madrugada de este sábado. La víctima tenía 21 años y su vehículo fue hallado durante la tarde abandonado en un cañaveral

Delincuentes asesinaron a un estudiante de la Policía de Tucumán para robarle la moto

Dos agentes de la Policía Federal Argentina simularon un allanamiento y robaron más de $30 millones en una casa de Córdoba

El asalto ocurrió el pasado fin de semana y los sospechosos cayeron tras el análisis de cámaras de seguridad y el registro de geolocalización del patrullero involucrado, al cual además le adulteraron el kilometraje

Dos agentes de la Policía Federal Argentina simularon un allanamiento y robaron más de $30 millones en una casa de Córdoba

DEPORTES

Vélez empató con Riestra y no pudo quedar en la cima de la tabla anual: el resto de los partidos del sábado del Torneo Clausura

Vélez empató con Riestra y no pudo quedar en la cima de la tabla anual: el resto de los partidos del sábado del Torneo Clausura

Con un show de Lionel Messi, Inter Miami goleó 7-1 a Montreal por la MLS y rompió una racha de cinco partidos sin ganar

La AFA suspendió a los árbitros Nazareno Arasa y Diego Ceballos tras la polémica en el partido Riestra-Velez

Así están las tablas del Torneo Clausura: cómo sigue la clasificación a las copas

Cuatro goles, una asistencia y una jugada “a lo Maradona”: la histórica actuación de Messi en la aplastante victoria del Inter Miami

TELESHOW

Georgina Barbarossa contó el pedido íntimo que le hacía su marido y por qué siempre se negaba: “En la próxima reencarnación”

Georgina Barbarossa contó el pedido íntimo que le hacía su marido y por qué siempre se negaba: “En la próxima reencarnación”

Mirtha Legrand repasó sus comienzos y recordó cuánto dinero ganó en su primera película: “Me sentí a gusto”

Maxi López reveló qué fue lo que más le dolió de la traición de Mauro Icardi: "Yo le llenaba la heladera"

El elegante look de Mirtha Legrand que acaparó todas las miradas: vestido lavanda con paillettes en dorado y plata

Paulo Londra y Martina Quetglas regresaron a Perú y visitaron el lugar donde anunciaron la llegada de su hija

INFOBAE AMÉRICA

Libreta de abastecimiento en Cuba en 2026: 64 años de racionamiento, dos fechas fundacionales y la red de Oficodas que aún ordena la mesa

Libreta de abastecimiento en Cuba en 2026: 64 años de racionamiento, dos fechas fundacionales y la red de Oficodas que aún ordena la mesa

La temporada de cruceros 2025-2026 en Guatemala cierra con 50 embarcaciones y un ingreso económico de USD 11,71 millones

Informe revela deterioro en 754,510 hogares de Costa Rica y recomienda construir 150,000 casas nuevas

La gremial del transporte de combustible en Guatemala exige una investigación integral por el robo de una cisterna en Escuintla

En imágenes: así lucen los alrededores del Mercado Central en San Salvador tras la recuperación de calles