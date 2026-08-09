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Los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque contra una refinería de Aramco en Arabia Saudita

Los insurgentes en Yemen, respaldados por Irán, anunciaron este domingo un bombardeo contra una instalación petrolera de Saudi Aramco en la costa saudí del Mar Rojo

Una imagen satelital compuesta muestra una columna de humo elevándose desde una instalación petrolera en Jizán, provincia de Jazán, Arabia Saudita, el 26 de julio de 2026 (REUTERS)
Una imagen satelital compuesta muestra una columna de humo elevándose desde una instalación petrolera en Jizán, provincia de Jazán, Arabia Saudita, el 26 de julio de 2026 (REUTERS)
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Los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, anunciaron el domingo que llevaron a cabo un ataque contra una instalación petrolera en la costa saudí del mar Rojo. El portavoz militar del grupo, Yahya Saree, declaró que los insurgentes “lograron atacar la refinería de Aramco en Jazan con un dron, y el ataque fue preciso”. Saree añadió que la acción se realizó en respuesta a las incursiones saudíes en el noroeste yemení.

El Ministerio de Petróleo de Arabia Saudita informó por su parte que equipos de bomberos extinguieron un incendio registrado durante la madrugada en una instalación de la refinería, ubicada en el suroeste del país. Las autoridades precisaron que no se reportaron heridos a causa del incidente.

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El ministerio señaló en un mensaje difundido en su cuenta de X que “las autoridades competentes están completando los procedimientos necesarios para abordar el incidente”. No ofreció detalles sobre posibles daños materiales ni sobre el origen del fuego.

La refinería de Jazán procesa diariamente unos 400.000 barriles de petróleo crudo y produce derivados como gasolina y gasóleo.

El incendio ocurrió en un contexto de tensión entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen, grupo respaldado por Irán, que en las últimas semanas lanzó ataques directos contra territorio saudí, así como contra la navegación y la infraestructura energética del reino.

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Los hutíes reivindican un nuevo ataque contra Arabia Saudita (Europa Press)
Los hutíes reivindican un nuevo ataque contra Arabia Saudita (Europa Press)

El sábado, el Ejército de Yemen informó sobre la ejecución de una operación militar contra posiciones, efectivos y equipamiento de los rebeldes en distintas zonas de las líneas de contacto. La ofensiva se lanzó como respuesta a los ataques atribuidos a los insurgentes contra fuerzas gubernamentales y civiles en las provincias de Marib y Hadramaut, que dejaron al menos tres soldados muertos.

El portavoz oficial de las Fuerzas Armadas yemeníes, coronel Majed al Nuzayli, comunicó la operación a través de un comunicado difundido por canales oficiales y en una intervención televisiva. Según su declaración, la acción se dirigió contra “elementos y equipamiento de los hutíes en distintos frentes”.

El Ejército yemení justificó la ofensiva como reacción a los “repetidos, traicioneros y terroristas” ataques perpetrados por la milicia hutí, señalando que estos incidentes provocaron víctimas tanto entre militares como entre la población civil.

Al Nuzayli resaltó la coordinación entre diferentes unidades de las Fuerzas Armadas durante la operación y advirtió que cualquier ataque contra uno de sus frentes será considerado una agresión contra todo el ejército. “Si alguien os agrede, respondedle en la misma medida en que os haya agredido, y temed a Dios; y sabed que Dios está con los que le temen”, expresó el portavoz.

El portavoz oficial de las Fuerzas Armadas yemeníes, el coronel Majed al Nuzayli, dio los detalles de la operación yemení (Europa Press)
El portavoz oficial de las Fuerzas Armadas yemeníes, el coronel Majed al Nuzayli, dio los detalles de la operación yemení (Europa Press)

El pasado viernes, los rebeldes hutíes lanzaron un ataque contra la región saudí de Najrán, en la frontera con Yemen, que dejó al menos 11 civiles heridos tras el impacto de proyectiles en bienes e instalaciones civiles. El grupo chiíta aseguró el 25 de julio haber atacado varias instalaciones “sensibles” de Aramco en Jazán y Yanbu.

En las últimas semanas, los insurgentes intensificaron las amenazas y ataques contra territorio saudita, sumando un bloqueo marítimo a la navegación vinculada a Arabia Saudí en el mar Rojo, en represalia por lo que denominan “el bloqueo” saudí a las zonas bajo su control en Yemen.

Arabia Saudita desempeñó un rol central en la guerra de Yemen desde su intervención militar en 2015 al frente de una coalición árabe que continúa respaldando al Gobierno yemení reconocido internacionalmente frente a los hutíes, tras la toma de Saná y la expansión rebelde en gran parte del país.

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