Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 29 de junio

El billete al público sigue ofrecido a $1.495 para la venta en el Banco Nación. El blue es pactado a $1.515

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13:09 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público permanece sin cambios, a $1.495 en el Banco Nación, el precio más alto desde el 5 de enero. En junio, el billete minorista sube 65 pesos o un 4,5 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.495,57 para la venta y $1.444,18 para la compra.

13:09 hsHoy

¿Qué va a pasar con el dólar?: las expectativas cambiarias para el segundo semestre

En junio el tipo de cambio oficial se despertó, con una ganancia de casi 5%, para tocar $1.479, su precio más alto desde noviembre de 2025. Qué muestran las cotizaciones en el mercado de futuros

Los contratos de dólar futuro proyectan un tipo de cambio más ajustado a la inflación (Foto: Reuters)
Los contratos de dólar futuro proyectan un tipo de cambio más ajustado a la inflación (Foto: Reuters)

El mercado financiero exhibió nuevamente un reverdecer del precio del dólar en junio por una generalizada y moderada recomposición de carteras en divisas, lo que obligó al Banco Central a desacelerar el volumen de compras en la plaza cambiaria, aún en el tramo final de la etapa de mayor liquidación de exportaciones del agro pampeano.

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13:08 hsHoy

El BCRA compró USD 240 millones en la última semana

El BCRA compró a lo largo de la última semana un total de USD 240 millones con su intervención en el segmento de contado, a la vez que las reservas internacionales brutas, alcanzaron los USD 47.081 millones.

13:08 hsHoy

El dólar operó sin cambios y se sostuvo en su precio más alto en seis meses

El dólar al público cerró sin variantes a $1.495 en el Banco Nación. El dólar mayorista, a $1.477, sostiene una ganancia de 69 pesos o 4,9% en junio

El dólar mayorista ganó 16 pesos o 1,1% a lo largo de la semana.
El dólar mayorista ganó 16 pesos o 1,1% a lo largo de la semana.

El monto operado en el segmento de contado del mercado mayorista alcanzó los USD 734,4 millones, de los más altos de junio, mientras que el dólar terminó sin cambios, en los 1.477 pesos.

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13:08 hsHoy

El dólar blue, a 1.515 pesos

El dólar blue recortó el viernes 15 pesos o 1% en su precio de venta, a $1.515, para ajustar el alza experimentada a lo largo de la semana pasada a 35 pesos o 2,4 por ciento.

18:31 hs26/06/2026

Dólar mayorista, estable

El monto operado en el segmento de contado del mercado mayorista alcanzó los USD 734,4 millones, de los más altos de junio, mientras que el dólar terminó sin cambios, en los 1.477 pesos.

16:50 hs26/06/2026

Cae el dólar blue

El dólar blue recorta diez pesos o 0,7% en su precio de venta, a $1.530, para ajustar el alza experimentada a lo largo de la semana a 40 pesos o 2,7 por ciento.

14:08 hs26/06/2026

Por qué sube el dólar a nivel global y qué medidas adoptó el Gobierno para evitar aumentos bruscos del tipo de cambio

La apreciación mundial y la volatilidad financiera internacional aumentaron la presión sobre el mercado local, lo que llevó al Banco Central a ajustar su intervención y sumar instrumentos que buscan contener saltos cambiarios

El dólar aumentó más de 4% en lo que va del mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El dólar aumentó más de 4% en lo que va del mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión sobre el mercado cambiario argentino creció en las últimas semanas, en un contexto global donde el dólar se fortalece por factores geopolíticos y financieros. Frente a este escenario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adoptó nuevas estrategias para contener las expectativas devaluatorias, reduciendo sus compras de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y ampliando la venta de bonos ligados a la variación del tipo de cambio, instrumentos clave para evitar las fluctuaciones bruscas.

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13:10 hs26/06/2026

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público permanece sin cambios, a $1.495 en el Banco Nación. En junio, el billete minorista sube 65 pesos o un 4,5 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.498,11 para la venta y $1.447,59 para la compra.

13:10 hs26/06/2026

Pese a la desaceleración de las compras, el Banco Central ya adquirió más de USD 11.000 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 50 millones este jueves y acumula 115 ruedas seguidas con saldo comprador

El BCRA acumula 115 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El BCRA acumula 115 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 115 días consecutivos con saldo comprador en el mercado de cambios, tras haber sobrepasado la meta anual de reservas. Este jueves, la autoridad monetaria adquirió USD 50 millones, llevando el total de divisas sumadas en 2026 a más de 11.000 millones de dólares.

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