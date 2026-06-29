Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 29 de junio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público permanece sin cambios, a $1.495 en el Banco Nación, el precio más alto desde el 5 de enero. En junio, el billete minorista sube 65 pesos o un 4,5 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.495,57 para la venta y $1.444,18 para la compra.
El mercado financiero exhibió nuevamente un reverdecer del precio del dólar en junio por una generalizada y moderada recomposición de carteras en divisas, lo que obligó al Banco Central a desacelerar el volumen de compras en la plaza cambiaria, aún en el tramo final de la etapa de mayor liquidación de exportaciones del agro pampeano.
El BCRA compró USD 240 millones en la última semana
El BCRA compró a lo largo de la última semana un total de USD 240 millones con su intervención en el segmento de contado, a la vez que las reservas internacionales brutas, alcanzaron los USD 47.081 millones.
El monto operado en el segmento de contado del mercado mayorista alcanzó los USD 734,4 millones, de los más altos de junio, mientras que el dólar terminó sin cambios, en los 1.477 pesos.
El dólar blue, a 1.515 pesos
El dólar blue recortó el viernes 15 pesos o 1% en su precio de venta, a $1.515, para ajustar el alza experimentada a lo largo de la semana pasada a 35 pesos o 2,4 por ciento.
Dólar mayorista, estable
El monto operado en el segmento de contado del mercado mayorista alcanzó los USD 734,4 millones, de los más altos de junio, mientras que el dólar terminó sin cambios, en los 1.477 pesos.
Cae el dólar blue
El dólar blue recorta diez pesos o 0,7% en su precio de venta, a $1.530, para ajustar el alza experimentada a lo largo de la semana a 40 pesos o 2,7 por ciento.
La presión sobre el mercado cambiario argentino creció en las últimas semanas, en un contexto global donde el dólar se fortalece por factores geopolíticos y financieros. Frente a este escenario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adoptó nuevas estrategias para contener las expectativas devaluatorias, reduciendo sus compras de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y ampliando la venta de bonos ligados a la variación del tipo de cambio, instrumentos clave para evitar las fluctuaciones bruscas.
¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público permanece sin cambios, a $1.495 en el Banco Nación. En junio, el billete minorista sube 65 pesos o un 4,5 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.498,11 para la venta y $1.447,59 para la compra.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 115 días consecutivos con saldo comprador en el mercado de cambios, tras haber sobrepasado la meta anual de reservas. Este jueves, la autoridad monetaria adquirió USD 50 millones, llevando el total de divisas sumadas en 2026 a más de 11.000 millones de dólares.