Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 29 de junio

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YPF cerró acuerdos con dos empresas para avanzar en el megaproyecto de exportación de gas licuado argentino La petrolera acordó la incorporación como accionistas de la italiana ENI y la emiratí XRG en la sociedad que desarrollará el plan

Quince horas de negociación sin acuerdo: la insólita paritaria entre agroexportadores y sindicatos que continúa hoy Empresarios y gremios del sector oleaginoso retoman las negociaciones este lunes en la Secretaría de Trabajo después de que venciera la conciliación obligatoria sin un entendimiento firmado y con la amenaza de una huelga por tiempo indeterminado