Crimen y Justicia

La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari

La medida fue firmada en las últimas horas por el juez Jorge Rodríguez. Se espera el cierre de la causa por averiguación de causales de muerte

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La imagen del Indio en el multitudinario funeral en Villa Domínico (EFE)
La imagen del Indio en el multitudinario funeral en Villa Domínico (EFE)

En las últimas horas, la Justicia de Morón autorizó a la familia del Indio Solari la cremación del cuerpo del artista. La medida fue firmada por el juez de garantías Jorge Rodríguez, luego del multitudinario funeral del fin de semana ocurrido en Villa Domínico, por donde pasaron más de 300 mil personas. La cremación ocurrirá en un cementerio bonaerense, donde la familia del cantante realizará una despedida privada.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que el juez Rodríguez dio el permiso tras la aprobación del fiscal Lucio Rivero, que ordenó la autopsia al cuerpo del Indio en el marco de una causa por averiguación de causales de muerte iniciada para descartar cualquier criminalidad o hecho dudoso, lo que suele ocurrir por protocolo ante una muerte, por ejemplo, sin testigos.

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La autopsia, precisamente, determinó que Solari había fallecido por un ACV hemorrágico. Sin embargo, Rivero decidió esperar a los estudios complementarios al procedimiento, que descartó cualquier hecho traumático. Tras recibirlos, autorizó la cremación, de acuerdo a los deseos de la familia. Así, el cierre de la causa que investigaba la muerte del cantante se presume inminente.

Video: la capilla ardiente del funeral del Indio en Villa Domínico

Un trámite que debería ocurrir en los próximos días es el pedido formal de la inscripción de la muerte del Indio para lograr la partida de defunción oficial, algo que debe plantear la familia y que el propio fiscal investigador autoriza. Este pedido -que será esencial, por ejemplo, para iniciar la sucesión hereditaria del patrimonio y la obra de Solari- no había sido ingresado hasta el mediodía de ayer lunes en los tribunales de Morón.

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El cantante fue hallado sin vida a las 8 de la mañana del viernes pasado en su casa de Parque Leloir. Lo encontró su cuidadora, quien llegó al lugar para comenzar la jornada y lo descubrió junto a la pileta climatizada que empleaba para calmar sus dolores vinculados al mal de Parkinson. Ante la situación, la mujer llamó al equipo privado de emergencias médicas del músico. Las autoridades recibieron la noticia del fallecimiento media hora después.

Solari había cenado con su familia la noche anterior. El equipo Marshall de guitarra que empleaba todavía estaba encendido en su estudio, donde trabajaba en nuevas canciones.

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