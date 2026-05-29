Dos jóvenes en moto chocaron contra un patrullero tras escapar de la policía en Rosario

Un patrullero de la Policía de Santa Fe y una motocicleta chocaron en una intersección de Rosario, dejando a dos jóvenes heridos que fueron asistidos en el lugar y luego hospitalizados (Rosario3)

Dos jóvenes motociclistas protagonizaron una persecución y posterior choque contra un patrullero en la zona oeste de Rosario durante la noche de ayer jueves.

El incidente, que derivó en el traslado de ambos heridos a un hospital y la interrupción total del tránsito en una de las principales avenidas de la ciudad, generó una fuerte intervención policial y puso en evidencia la tensión creciente entre las fuerzas de seguridad y los intentos de evasión de controles en el área.

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Según informaron fuentes policiales, la secuencia comenzó cuando efectivos intentaron identificar a los ocupantes de una motocicleta en la intersección de avenida 27 de Febrero y Provincias Unidas. Ambos jóvenes circulaban sin casco, lo que motivó el pedido de detención por parte de los agentes.

Jonathan Gael G., de 18 años, y un adolescente de 17, identificado como Dylan Ismael P., ignoraron el requerimiento y emprendieron la huida a toda velocidad, desatando una persecución en la que participaron al menos dos móviles policiales.

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De acuerdo a lo informado por el portal Rosario3, la situación escaló rápidamente hasta que los motociclistas, tras varios metros de fuga, fueron cercados por los patrulleros en la esquina de 27 de Febrero y Liniers. Allí, la moto impactó violentamente contra la puerta del acompañante de un patrullero Fiat Toro, quedando completamente destruida. El choque provocó que ambos ocupantes salieran despedidos y resultaran heridos en el acto.

El seguimiento de los efectivos se extendió por varias cuadras, concentrando la atención de automovilistas y transeúntes en una de las arterias más transitadas de Rosario.

Como resultado del impacto, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) asistió de inmediato a los involucrados. El parte médico inicial diagnosticó en uno de los sospechosos una herida cortante en la ceja izquierda y una herida punzante en el cuello. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde recibieron atención médica especializada. Las autoridades no informaron, hasta el momento, un parte actualizado sobre su estado de salud.

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Objetos como una réplica de arma, teléfonos móviles y una gorra de béisbol, incautados a jóvenes tras un secuestro y un choque con un patrullero, se exhiben sobre el capó de un vehículo policial en Rosario(Rosario3)

El accidente obligó a interrumpir el tránsito sobre avenida 27 de Febrero, a la altura de Liniers, en sentido hacia el este. La medida generó importantes demoras y obligó a desviar el flujo vehicular por calles aledañas durante varias horas, mientras se realizaban las tareas de peritaje y remoción de los vehículos involucrados.

Las autoridades locales confirmaron que el operativo de tránsito permanecería activo hasta que concluyeran las pericias. En tanto, el patrullero involucrado fue retirado del lugar tras constatarse daños severos en la carrocería, producto del choque frontal con la motocicleta.

Según precisaron fuentes policiales, tras la detención de los jóvenes y la revisión de sus pertenencias, se procedió al secuestro de una réplica de arma de fuego que portaban los aprehendidos, junto con otros elementos personales. Esta circunstancia será incorporada a la causa judicial en curso, que investiga las razones de la fuga y las posibles vinculaciones con hechos delictivos previos.

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A partir de ahora, la fiscalía investiga si los jóvenes estaban vinculados a otros hechos delictivos y evalúa las circunstancias que motivaron su intento de evasión. Se espera que las próximas horas sean claves para determinar eventuales responsabilidades penales y el destino procesal de los involucrados, en función de su edad y antecedentes.

Las fuentes consultadas no descartaron que el hecho derive en nuevas acciones de control en la zona, focalizadas en la prevención de delitos cometidos por motociclistas que evaden la identificación policial. El caso pone en relieve la problemática de los controles de tránsito y la seguridad en Rosario, especialmente en lo que respecta a la circulación de menores de edad en vehículos motorizados sin las condiciones de protección exigidas por la normativa vigente.

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