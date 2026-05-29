Crimen y Justicia

Dos jóvenes en moto chocaron contra un patrullero tras escapar de la policía en Rosario

El siniestro ocurrió en avenida 27 de Febrero y Liniers. Los dos ocupantes fueron hospitalizados y se les halló una réplica de un arma

Guardar
Google icon
Un patrullero de la Policía de Santa Fe y una motocicleta chocada en el suelo en una intersección urbana. Varios agentes de policía rodean los vehículos
Un patrullero de la Policía de Santa Fe y una motocicleta chocaron en una intersección de Rosario, dejando a dos jóvenes heridos que fueron asistidos en el lugar y luego hospitalizados (Rosario3)

Dos jóvenes motociclistas protagonizaron una persecución y posterior choque contra un patrullero en la zona oeste de Rosario durante la noche de ayer jueves.

El incidente, que derivó en el traslado de ambos heridos a un hospital y la interrupción total del tránsito en una de las principales avenidas de la ciudad, generó una fuerte intervención policial y puso en evidencia la tensión creciente entre las fuerzas de seguridad y los intentos de evasión de controles en el área.

PUBLICIDAD

Según informaron fuentes policiales, la secuencia comenzó cuando efectivos intentaron identificar a los ocupantes de una motocicleta en la intersección de avenida 27 de Febrero y Provincias Unidas. Ambos jóvenes circulaban sin casco, lo que motivó el pedido de detención por parte de los agentes.

Jonathan Gael G., de 18 años, y un adolescente de 17, identificado como Dylan Ismael P., ignoraron el requerimiento y emprendieron la huida a toda velocidad, desatando una persecución en la que participaron al menos dos móviles policiales.

PUBLICIDAD

De acuerdo a lo informado por el portal Rosario3, la situación escaló rápidamente hasta que los motociclistas, tras varios metros de fuga, fueron cercados por los patrulleros en la esquina de 27 de Febrero y Liniers. Allí, la moto impactó violentamente contra la puerta del acompañante de un patrullero Fiat Toro, quedando completamente destruida. El choque provocó que ambos ocupantes salieran despedidos y resultaran heridos en el acto.

El seguimiento de los efectivos se extendió por varias cuadras, concentrando la atención de automovilistas y transeúntes en una de las arterias más transitadas de Rosario.

Como resultado del impacto, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) asistió de inmediato a los involucrados. El parte médico inicial diagnosticó en uno de los sospechosos una herida cortante en la ceja izquierda y una herida punzante en el cuello. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde recibieron atención médica especializada. Las autoridades no informaron, hasta el momento, un parte actualizado sobre su estado de salud.

Una réplica de arma de fuego, dos teléfonos, una cartera, una bolsa y una gorra negra con logo rojo sobre el capó oscuro de un vehículo policial con el texto "PROVINCIA"
Objetos como una réplica de arma, teléfonos móviles y una gorra de béisbol, incautados a jóvenes tras un secuestro y un choque con un patrullero, se exhiben sobre el capó de un vehículo policial en Rosario(Rosario3)

El accidente obligó a interrumpir el tránsito sobre avenida 27 de Febrero, a la altura de Liniers, en sentido hacia el este. La medida generó importantes demoras y obligó a desviar el flujo vehicular por calles aledañas durante varias horas, mientras se realizaban las tareas de peritaje y remoción de los vehículos involucrados.

Las autoridades locales confirmaron que el operativo de tránsito permanecería activo hasta que concluyeran las pericias. En tanto, el patrullero involucrado fue retirado del lugar tras constatarse daños severos en la carrocería, producto del choque frontal con la motocicleta.

Según precisaron fuentes policiales, tras la detención de los jóvenes y la revisión de sus pertenencias, se procedió al secuestro de una réplica de arma de fuego que portaban los aprehendidos, junto con otros elementos personales. Esta circunstancia será incorporada a la causa judicial en curso, que investiga las razones de la fuga y las posibles vinculaciones con hechos delictivos previos.

A partir de ahora, la fiscalía investiga si los jóvenes estaban vinculados a otros hechos delictivos y evalúa las circunstancias que motivaron su intento de evasión. Se espera que las próximas horas sean claves para determinar eventuales responsabilidades penales y el destino procesal de los involucrados, en función de su edad y antecedentes.

Las fuentes consultadas no descartaron que el hecho derive en nuevas acciones de control en la zona, focalizadas en la prevención de delitos cometidos por motociclistas que evaden la identificación policial. El caso pone en relieve la problemática de los controles de tránsito y la seguridad en Rosario, especialmente en lo que respecta a la circulación de menores de edad en vehículos motorizados sin las condiciones de protección exigidas por la normativa vigente.

Temas Relacionados

jóvenesmotohuídachoquepatrulleroRosario

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Violento altercado en Córdoba: una mujer fue arrestada por agredir a su expareja y familiares

El hecho ocurrió en el barrio Maithe de la localidad de Mina Clavero. La intervención policial evitó que la situación escalara . La joven fue trasladada a la sede policial

Violento altercado en Córdoba: una mujer fue arrestada por agredir a su expareja y familiares

Condenaron a dos ex policias por integrar una banda ilícita dedicada a robos violentos en Santa Fe

El veredicto alcanzó a Gabriel Lemos y Leonel Almada luego de un juicio abreviado que consideró probada su intervención en delitos contra la propiedad realizados por una banda estructurada

Condenaron a dos ex policias por integrar una banda ilícita dedicada a robos violentos en Santa Fe

Juicio del crimen de Ayelén Arredondo: piden perpetua para el remisero acusado de matar a golpes a la joven

El pedido fue presentado al Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, donde se analiza si la muerte de la estudiante constituye un homicidio criminis causa en el contexto de un robo

Juicio del crimen de Ayelén Arredondo: piden perpetua para el remisero acusado de matar a golpes a la joven

Desarticularon una banda liderada por un padre y su hijo que comercializaba droga en La Matanza

Hubo 4 allanamientos en donde incautaron pasta base, marihuana, tusi y cocaína en polvo. Uno de los detenidos tenía antecedentes penales

Desarticularon una banda liderada por un padre y su hijo que comercializaba droga en La Matanza

Un bebé de dos meses lucha por su vida tras salir despedido de un auto durante un accidente en Santa Fe

Todo ocurrió este jueves por la tarde, cuando el auto familiar sufrió un accidente sobre la ruta 18. Junto al bebé se encontraban su mamá y su hermano de cinco años

Un bebé de dos meses lucha por su vida tras salir despedido de un auto durante un accidente en Santa Fe

DEPORTES

De ser campeón con la selección juvenil que catapultó a Scaloni a jugar su primer Mundial: la historia de Leonardo Balerdi

De ser campeón con la selección juvenil que catapultó a Scaloni a jugar su primer Mundial: la historia de Leonardo Balerdi

River Plate realizará la pretemporada en Europa: la sede elegida y la reestructuración del plantel

La lista de Argentina para el Mundial 2026: la enseñanza de Qatar, el equipo base y las dudas que persisten

Fuerte autocrítica de Paredes tras la eliminación de Boca: la molestia que arrastraba, su charla con Riquelme y el futuro de Úbeda

9 frases de Úbeda tras la eliminación de Boca de la Libertadores: de los problemas físicos de Paredes a la frase sobre su futuro

TELESHOW

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Carola Reyna recordó cómo terminó siendo chofer de Jorge Luis Borges: “Hacía una semana había sacado el registro”

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

Darío Barassi tuvo un desliz con una participante y tuvo que pedirle disculpas a su esposa: “Mi mujer me va a matar”

La denuncia de Stephanie Demner a una ecografista que filtró su embarazo: “Violó el secreto profesional”

INFOBAE AMÉRICA

Keiko Fujimori y la apuesta por la gobernabilidad del Perú

Keiko Fujimori y la apuesta por la gobernabilidad del Perú

La OTAN condenó la incursión de un dron ruso contra un edificio residencial en Rumania y lo calificó como una “imprudencia”

Rubio se reúne con el canciller de Pakistán en medio de la incertidumbre por un posible acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

Peter Magyar se reunirá con Ursula von der Leyen para intentar liberar los fondos congelados de la Unión Europea

La Armada de Ucrania denunció que un dron ruso atacó un buque de carga de propiedad turca en el mar Negro