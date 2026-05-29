Crimen y Justicia

Condenaron a dos ex policias por integrar una banda ilícita dedicada a robos violentos en Santa Fe

El veredicto alcanzó a Gabriel Lemos y Leonel Almada luego de un juicio abreviado que consideró probada su intervención en delitos contra la propiedad realizados por una banda estructurada

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Un juicio abreviado finaliza con penas de prisión para dos efectivos policiales
Un juicio abreviado finaliza con penas de prisión para dos efectivos policiales

Dos jefes de la Policía de Santa Fe fueron condenados por integrar una asociación ilícita dedicada a cometer robos violentos en la capital provincial y sus alrededores. La causa ya acumula otras cinco condenas y mantiene imputados a otros dos agentes y tres civiles. Gabriel Ernesto Lemos, de 44 años, recibió una pena de seis años y ocho meses de prisión, mientras que Leonel Alejandro Almada, de 50 años, fue sentenciado a cinco años y seis meses.

La sentencia fue dictada por la jueza Rosana Carrara en un juicio abreviado realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La investigación se tramitó en la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, con intervención del fiscal Ezequiel Hernández, que representó al Ministerio Público de la Acusación ante la magistrada, y de la fiscal María Laura Urquiza, de acuerdo con Aire de Santa Fe.

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El fiscal Hernández sostuvo que: “Entre noviembre de 2020 y marzo de 2023, Lemos y Almada integraron un grupo estable, permanente y organizado que tenía como fin cometer delitos contra la propiedad”. Según el fiscal, la banda actuó en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe, sobre la ruta provincial 1 en jurisdicción de Los Zapallos y en el kilómetro 482 de la ruta nacional 11, en jurisdicción de Recreo.

El fiscal explicó al medio Aire de Santa Fe que la organización criminal tenía “una estructura cooperativa”. Según su descripción, los integrantes aportaban información sobre posibles víctimas y riesgos, además de vehículos, herramientas, uniformes policiales, armas y teléfonos celulares.

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A partir de esas acciones coordinadas, el grupo se apoderó de dinero en efectivo, joyas, teléfonos celulares y otros bienes de valor, siempre según lo informado por Hernández. El funcionario del Ministerio Público de la Acusación también precisó que la causa todavía incluye a otros cinco imputados: dos miembros más de la fuerza de seguridad y tres civiles, que serán juzgados en debate oral y público.

Las condenas alcanzan a jefes policiales por planificar robos mientras ocupaban sus cargos
Las condenas alcanzan a jefes policiales por planificar robos mientras ocupaban sus cargos

Uno de los hechos atribuidos a los condenados ocurrió en agosto de 2021, cuando ambos eran comisarios. El fiscal afirmó que Lemos y Almada participaron en la planificación de un robo ejecutado por la banda en una vivienda, donde otros integrantes amenazaron con un arma de fuego a dos personas y les sustrajeron distintas pertenencias. En ese episodio, Almada brindó apoyo a los autores materiales desde un móvil policial estacionado a pocos metros del lugar. Ese dato fue uno de los elementos incluidos en la acusación aceptada en el juicio abreviado.

Por otro lado, Hernández también detalló que Lemos fue quien planificó otro robo cometido en marzo de 2022 en un domicilio distinto. Según el fiscal, durante ese hecho asistió a distancia a los miembros de la asociación ilícita que interceptaron a las víctimas y, desde la dependencia policial que tenía a su cargo, se ocupó de que otros uniformados no advirtieran lo que estaba ocurriendo.

En este marco, este jueves se condenó a ambos integrantes de la banda criminal de Santa Fe. La sentencia contra Gabriel Ernesto Lemos fue por organizador de asociación ilícita, coautor de robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda, con utilización de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, y por su condición de integrante de una fuerza policial, además de partícipe necesario de robo calificado por haber sido en despoblado y en banda y por tratarse de un policía.

Leonel Alejandro Almada, en tanto, fue condenado como miembro de asociación ilícita y coautor de robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda, con un arma de fuego cuya aptitud no pudo ser acreditada, y por integrar una fuerza policial.

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