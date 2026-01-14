Tiene 18 años y apuñaló brutalmente a su novio luego de una discusión en Ensenada

La agresora de 18 años quedó detenida (PBA)

Una joven de 18 años fue detenida este martes en Ensenada tras un episodio violento en el que su pareja de 19 resultó gravemente herido en varias partes de su cuerpo. El ataque se habría producido durante una discusión entre ambos en una vivienda de esa localidad bonaerense. Debido a las heridas, la víctima se encuentra internado con pronóstico reservado.

Según informó 0221, personal del Comando de Patrullas acudió a una casa ubicada sobre la calle Santilli, entre Calzetta y Horacio Cestino, tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un joven con lesiones considerables.

Los efectivos, que arribaron al lugar, encontraron al joven con múltiples heridas en el torso, el pecho del lado izquierdo, la espalda, una de las manos y el mentón. Ante este estado, fue asistido por personal médico y trasladado de urgencia al Hospital Horacio Cestino, donde permanece bajo observación.

Las autoridades judiciales informaron que la acusada quedó imputada por el delito de “tentativa de homicidio” y se encuentra detenida a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 16 del Departamento Judicial La Plata.

La reconstrucción inicial del hecho, basada en los datos recogidos en la escena y la información aportada por testigos, mencionaba que la agresión se originó tras una discusión verbal entre la pareja. De acuerdo con el mismo portal local, la Policía desplegó un operativo de búsqueda en la zona tras identificar que la presunta autora del ataque se había dirigido a una vivienda cercana.

Los elementos que las autoridades recogieron en la escena (PBA)

Una vecina permitió el ingreso de los efectivos a su domicilio, donde informaron que en esa propiedad se había producido una pelea entre personas conocidas por su hijo.

En el fondo de la vivienda, los agentes hallaron manchas de sangre en el patio, un cuchillo de cocina con hoja metálica y mango negro, y un retazo de tela de jeans con manchas hemáticas, elementos que fueron secuestrados por la policía como prueba.

La joven fue detenida en esa misma casa y puesta a disposición de la Fiscalía, que dispuso su traslado a sede judicial. La investigación se mantiene abierta y se espera que los peritajes determinen el grado de responsabilidad de la acusada, al tiempo que se aguarda la evolución clínica de la víctima.

Mató a puñaladas a su novio tras una discusión

Una mujer de 35 años fue detenida en Lomas de Zamora tras la muerte de su pareja, en el barrio Parque Barón. El episodio tuvo lugar en una vivienda situada sobre la calle Alfonsina Storni, a metros del Camino Negro, cuando una vecina alertó a la Policía bonaerense sobre una discusión a gritos entre una pareja. Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre tendido en el pasillo de ingreso, sin signos vitales y con varias heridas de arma blanca.

La víctima fue identificada como Juan Maximiliano Molina, de 40 años. Presentaba lesiones punzantes en la zona de las costillas y en el rostro. En el domicilio permanecía su pareja, Jazmín L.R., quien manifestó espontáneamente a los uniformados que ella había sido la autora del ataque. Según su declaración, Molina la habría agredido verbal y físicamente mientras se encontraba en estado de ebriedad y, en respuesta, tomó un cuchillo de mango negro en la cocina y lo apuñaló.

La mujer quedó detenida

La mujer fue trasladada a una comisaría local y quedó a disposición de la fiscal Claudia Sánchez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 de Lomas de Zamora, especializada en Violencia Familiar y Género. Las autoridades judiciales dispusieron una serie de medidas, entre ellas el peritaje de la escena del crimen, el análisis del arma empleada y la toma de testimonios, incluyendo el de la vecina que realizó la denuncia telefónica.

Peritos de la Policía Científica recolectaron evidencias en la vivienda y preservaron el lugar para descartar la intervención de terceros y evitar la alteración de posibles pruebas. Las fuentes consultadas indicaron que no existían antecedentes ni denuncias previas por violencia de género entre la pareja.