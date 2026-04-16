Condenaron a prisión perpetua al líder una escuela espiritual por abuso sexual seguido de muerte en Alta Gracia

Fernando José Soria fue condenado a prisión perpetua

La Justicia de Córdoba condenó a prisión perpetua a Fernando José Soria, identificado como líder espiritual, tras hallarlo culpable de abuso sexual agravado seguido de muerte, privación ilegítima de la libertad, lesiones calificadas por violencia de género y tenencia ilegal de armas. El tribunal, compuesto por un jurado popular, determinó esta sanción señalando particularmente su responsabilidad en el suicidio de una de las víctimas durante el proceso judicial.

La sentencia incorporó el dato singular de que el hecho por el cual Soria recibió la pena máxima contemplada en la legislación argentina excede los abusos habituales en este tipo de procesos: la Justicia consideró probado que existe un vínculo directo entre los vejámenes ejercidos y la decisión fatal de una integrante de su círculo durante el desarrollo de la causa, según reportó El Doce en base a información del sitio Mi Valle. Este caso se inscribe dentro de una serie de denuncias previas que derivaron en la detención de Soria en 2023 y su estadía en la cárcel de Bouwer, desde donde llegó al juicio.

La estructura de manipulación y abuso encabezada por Fernando José Soria

Durante años, Soria organizó una red de captación bajo nombres como “Escuela de la Divina Sabiduría”. La investigación judicial acreditó que esta fachada ofrecía supuestas prácticas de sanación emocional y espiritual, pero en realidad operaba como un dispositivo para explotar personas en situación de vulnerabilidad. Según los hechos expuestos en el fallo, Soria aislaba a sus seguidores de su núcleo familiar, generaba presión económica y ejercía control psicológico, sexual y financiero sobre quienes ingresaban al grupo.

Fernando Soria fue condenado por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad, entre otros (Foto: La Voz)

Las víctimas fueron obligadas —en algunos casos comprobados durante el juicio— a endeudarse o desprenderse de bienes patrimoniales para satisfacer las demandas impuestas por el líder, quien extendió sus prácticas desde su base principal en Alta Gracia a otras localidades, mediante el efecto multiplicador de quienes ya había persuadido.

La causa judicial se originó gracias a la denuncia de una familia que, al advertir irregularidades, permitió a la Justicia avanzar sobre una trama de mayor envergadura que la inicialmente sospechada.

En abril de 2026 culminó el proceso penal, considerado uno de los más graves de los últimos años por las dimensiones del daño infligido y la sofisticación de los mecanismos de manipulación al descubierto.

Soria se percibía como un gurú de luz

Soria se presentaba en su perfil de Facebook como creador de varias ‘escuelas terapéuticas’, entre ellas las denominadas de la Divina Naturaleza y de la Divina Sabiduría. Además, afirmaba ser fundador de la Fundación Energías del Tercer Tiempo, de Energía Consciente-Sanador de la Luz y de la organización Tu Hermano en la Luz.

En sus publicaciones, Soria describía una trayectoria vinculada al ámbito espiritual y terapéutico, respaldada por la creación de instituciones que, según él, promovían prácticas de sanación y conciencia. La información disponible indica que estas entidades eran difundidas a través de las redes sociales, donde detallaba sus actividades y propuestas.

Según lo manifestado por Soria en sus plataformas, era oriundo de Frías, en la provincia de Santiago del Estero. También aseguraba haber cursado estudios de Higiene y Seguridad en el trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo.

No obstante, fuentes consultadas señalaron que Soria no contaba con la documentación oficial que acreditara su formación universitaria en la mencionada especialidad. La falta de papeles de su orden fue confirmada por personas allegadas al caso, quienes subrayaron la ausencia de títulos válidos que respaldaran sus afirmaciones académicas.

Captura de la apertura del blog de la escuela espiritual

En el entorno dirigido por Soria, se promovía la idea de que todo era posible mediante el trabajo energético y el desarrollo interior. Según las denuncias, sostenía que incluso se podía lograr la curación sin recurrir a un médico, siempre y cuando los participantes no se alejaran de su círculo.

Soria se valía de su posición para explotar tanto física como económicamente a quienes asistían a sus ‘escuelas’. Ofrecía supuestos caminos de sanación en los que, según las denuncias, las mujeres eran consideradas ‘cálices’ para invocar espíritus. Las prácticas descritas por las denunciantes incluían la manipulación emocional y el aislamiento de los adeptos, quienes quedaban en situación de vulnerabilidad, expuestos a maltratos, humillaciones y amenazas.

El acceso a las actividades y sesiones espirituales implicaba pagos de dinero que, según el relato de las víctimas, iban directamente a la Escuela de la Divina Sabiduría. El discurso de Soria se presentaba bajo el marco de sesiones de reiki o sanación espiritual, pero ocultaba conductas de abuso que afectaban a sus seguidores.

Los hechos comenzaron a ser investigados después de que, durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus en 2020, un matrimonio denunciara a Soria por delitos contra la libertad y la integridad sexual. Se informó que esta denuncia permitió visibilizar el funcionamiento de las organizaciones vinculadas a Soria y la mecánica de captación y sometimiento de sus integrantes.