Ricky Martin deslumbró en su show en Córdoba: sus días en Argentina acompañado por sus hijos

Ricky Martin llegó a Córdoba junto a sus hijos Matteo y Valentino para arrancar con fuerza su gira argentina

La visita de Ricky Martin a la Argentina volvió a confirmar algo que el público local sabe desde hace décadas: cada regreso del puertorriqueño se vive como un acontecimiento. Esta vez, el artista no solo despertó la euforia de miles de fanáticos por su presentación en el estadio Mario Alberto Kempes, sino también por la faceta más íntima que mostró en las horas previas al recital. Ricky viajó a Córdoba acompañado por sus hijos mellizos, Matteo y Valentino, en una postal que combinó familia, cercanía con sus seguidores y el despliegue escénico de una figura que sigue sosteniendo una conexión única con el público argentino.

La llegada del cantante a la provincia se produjo luego de un intenso movimiento previo en Buenos Aires. Según pudo saber Teleshow, el artista partió desde Aeroparque durante la tarde, por la zona de vuelos privados, rumbo a Córdoba. Una vez en destino, se encontró con un grupo de fans que lo esperaba con ansiedad. Lejos de esquivar ese momento, Ricky abrió la puerta de la camioneta en la que se trasladaba y saludó con una sonrisa, en un gesto que fue celebrado por quienes lograron verlo de cerca apenas aterrizó. Luego se dirigió al show, aunque la jornada no había sido sencilla: tras la presentación terminó con mucho dolor de espalda y regresó a Buenos Aires, donde al día siguiente permaneció resguardado en su hotel. Mientras tanto, sus hijos habrían salido a hacer algunas compras.

La presencia de Matteo y Valentino en esta etapa argentina de la gira volvió a llamar la atención. Los mellizos, que ya tienen 17 años, acompañan a su padre en este tramo del tour sudamericano y se mostraron como parte natural de esa rutina itinerante que comparten desde chicos. Nacidos en 2008 mediante gestación subrogada, crecieron entre viajes, ensayos y escenarios, acompañando a Ricky en distintas partes del mundo. La postal familiar ya había generado repercusión días antes, cuando el cantante arribó a Buenos Aires procedente de Paraguay y fue visto junto a ellos en su llegada al país.

Matteo y Valentino, hijos mellizos de Ricky Martin, acompañaron al artista en el tramo sudamericano de su tour y despertaron el interés del público (RS Fotos)

La imagen de los adolescentes junto al artista volvió a convertirse en tema de conversación entre los fans, no solo por el crecimiento de ambos, sino también por el notable parecido con su padre. Mientras Valentino parece moverse con más soltura en el universo digital y hasta construyó una presencia propia en TikTok, Matteo mantiene un perfil mucho más reservado, lo que despierta aún más curiosidad. En cualquier caso, ambos forman parte del núcleo más cercano del intérprete, que en distintas entrevistas dejó claro que la paternidad ocupa el centro de su vida.

Pero más allá del costado familiar, la gran cita era el show en Córdoba. Ricky Martin se presentó el domingo por la noche en el estadio Mario Alberto Kempes en el arranque del tramo argentino de su gira “Ricky Martin Live 2026”, con localidades agotadas y una expectativa enorme. Desde temprano, las inmediaciones del estadio se poblaron de fanáticos con banderas, carteles, stickers y hasta carpas, en una previa que tuvo clima de celebración.

Las puertas del estadio se abrieron desde las 18 y la ansiedad fue creciendo a medida que pasaban las horas. Antes de la salida de Ricky, la encargada de calentar la noche fue Valentina Márquez, quien se presentó como telonera y dejó al público encendido para el plato fuerte. Cuando finalmente llegó el momento del show principal, el Kempes explotó. A las 21:00 las luces se apagaron y el artista apareció en escena con un traje negro brillante, listo para desplegar una lista de éxitos que atravesó varias generaciones.

La puesta en escena de Ricky Martin en Córdoba incluyó efectos visuales, músicos en vivo y un equipo de bailarines para un espectáculo total (REUTERS/Brendan Mcdermid)

El comienzo fue demoledor. “Pégate”, “María”, “Adrenalina” y “Bombón de azúcar” abrieron una noche marcada por la energía, el baile y la precisión de una maquinaria escénica perfectamente aceitada. La propuesta incluyó una ambiciosa puesta visual, pantallas gigantes, efectos lumínicos, músicos en vivo y un staff de bailarines que acompañó cada tramo del recital. Todo estuvo pensado para que el show funcionara como una experiencia total, entre lo festivo y lo emotivo.

Y si el arranque dejó en claro que Ricky sigue siendo un showman de raza, el desarrollo del concierto confirmó además su capacidad para conectar con la emoción del público. Uno de los momentos más celebrados llegó antes de interpretar “Vuelve”, cuando se dirigió a los cordobeses con palabras de agradecimiento. “Gracias por estar aquí. Siempre que vengo a esta maravillosa ciudad lo tengo que decir. Gracias por sus sonrisas, por sus miradas, por su energía tan contagiosa, Córdoba. Siempre te llevo en mi corazón”, expresó, provocando una ovación inmediata.

Lejos de quedarse en un saludo protocolar, el artista profundizó en ese lazo construido con la Argentina a lo largo de los años. “Aquí he conocido gente maravillosa, gente linda que quiero mucho y ustedes son parte de este proceso, de esta carrera maravillosa en Argentina. Ustedes han llevado mis canciones a los primeros lugares de popularidad. Esta historia no la escribí yo; la han escrito ustedes conmigo y por eso muchas gracias”, dijo, en uno de los pasajes más sensibles de la noche.

Después de ese bloque más nostálgico, el concierto volvió a levantar temperatura con clásicos inoxidables como “La bomba”, “She bangs”, “La mordidita”, “Livin’ la vida loca” y “La copa de la vida”, en un cierre de alto impacto que incluyó fuegos artificiales, una respuesta ensordecedora del estadio y una imagen final que quedó grabada en la memoria de sus seguidores: Ricky Martin con la bandera argentina enroscada en el cuello, agradeciendo una vez más el cariño del público.