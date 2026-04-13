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La conmovedora despedida de Nito Mestre a Julio Ricardo, el periodista que fue su maestro de primaria: “Con todo mi amor”

El músico recordó con ternura al periodista, quien fue una figura clave en su vida cuando fue su docente en la Escuela primaria N°3 de Caballito

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Nito Mestre despidió a Julio Ricardo con un emotivo mensaje que destacó el vínculo maestro-alumno surgido en la escuela primaria
Nito Mestre despidió a Julio Ricardo con un emotivo mensaje que destacó el vínculo maestro-alumno surgido en la escuela primaria

La muerte de Julio Ricardo, una de las voces más emblemáticas del periodismo deportivo argentino, generó una ola de reacciones tanto en el ambiente profesional como en el plano más íntimo de quienes compartieron parte de su vida. Entre ellos, Nito Mestre, quien lo despidió con un mensaje cargado de emoción y un recuerdo que expuso un vínculo tan inesperado como profundo: el del alumno con su maestro de primaria.

Años antes de su fallecimiento, el músico había compartido una imagen en blanco y negro que remite a los primeros años de Julio Ricardo como docente. En la fotografía se lo ve dentro de un aula, en su rol de maestro, durante su paso por la escuela primaria N°3 de la calle Puán, en el barrio porteño de Caballito. Allí fue donde dio clases en quinto y sexto grado, y donde tuvo como alumno al propio Mestre.

Una fotografía de los años como docente de Julio Ricardo en la escuela N°3 de Caballito mostró su rol como maestro de Nito Mestre
Una fotografía de los años como docente de Julio Ricardo en la escuela N°3 de Caballito mostró su rol como maestro de Nito Mestre

Ese posteo funcionó como un homenaje en vida. “Homenajeando a mi maestro y amigo, el Sr. Julio Ricardo, de quien aprendí más de lo que jamás se imaginará. Gracias”, escribió el integrante de Sui Generis, dejando en claro que el vínculo entre ambos había trascendido el tiempo y el aula para convertirse en una relación de afecto y admiración mutua.

La noticia de su muerte, a los 87 años, resignificó por completo esa publicación. Y fue entonces cuando Mestre volvió a expresarse, esta vez con un mensaje de despedida que reflejó el impacto de la pérdida. Lo hizo con un video en el que se lo ve caminando junto a Ricardo, ambos de espaldas, en una escena simple pero profundamente simbólica.

“Con profundo dolor despido a mi gran maestro y amigo. Me hubiera gustado haber estado allí para darle un último abrazo de agradecimiento con todo mi amor. Gracias por todo, Maestro. Abrazo fuerte para Ezequiel”, escribió el músico, en una despedida que combinó tristeza, gratitud y cercanía.

Julio Ricardo fue homenajeado en vida por Nito Mestre con una publicación que resaltó el impacto personal y académico de su docencia
Julio Ricardo fue homenajeado en vida por Nito Mestre con una publicación que resaltó el impacto personal y académico de su docencia

La elección de esa imagen no fue casual. A diferencia de la foto escolar, que habla del origen del vínculo, el video los muestra en igualdad, ya no como maestro y alumno, sino como dos personas unidas por el paso del tiempo y el afecto. Un cierre visual que acompaña la dimensión emocional del mensaje.

La historia entre ambos permite reconstruir una faceta poco conocida de Julio Ricardo. Antes de convertirse en un referente del periodismo deportivo, tuvo un paso por la docencia que dejó huellas profundas. Nacido en Buenos Aires en 1939, inició su carrera periodística en 1957, pero en paralelo desarrolló su vocación como maestro, en una etapa que marcaría a quienes pasaron por sus clases.

Julio Ricardo, reconocido comentarista deportivo argentino, falleció a los 87 años y generó numerosas muestras de afecto
Julio Ricardo, reconocido comentarista deportivo argentino, falleció a los 87 años y generó numerosas muestras de afecto

Con el tiempo, su nombre se consolidó como uno de los más respetados del medio. Fue comentarista, cronista y analista en radio y televisión durante más de seis décadas, y compartió transmisiones con figuras clave como José María Muñoz, Víctor Hugo Morales y Marcelo Araujo, con quien integró la recordada dupla de Fútbol para Todos. Su estilo, basado en el análisis y la reflexión, lo convirtió en una voz reconocible y respetada.

También tuvo participación en programas como Tribuna Caliente y una presencia sostenida en Radio Nacional, además de un breve paso como director de ATC en los años noventa. En 2024, incluso, fue distinguido como personalidad destacada del periodismo deportivo en la Legislatura porteña, en reconocimiento a su trayectoria.

Sin embargo, más allá de los logros profesionales, el testimonio de Nito Mestre pone el foco en otro legado: el humano. El del docente que, en un aula de Buenos Aires, dejó enseñanzas que trascendieron lo académico y se proyectaron a lo largo de toda una vida.

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